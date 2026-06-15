Полная версия интервью Александра Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня дал интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Интервью продолжалось около полутора часов. Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался о милитаризации в ряде европейских стран. Речь также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока.

В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия" Мелинда Карен Нусифора.

О международной обстановке

Главу государства спросили, является ли он в большей мере оптимистом или пессимистом насчет дальнейшего развития нынешней нестабильной мировой обстановки со множеством конфликтов.

"Фифти-фифти. Сейчас ситуация такая. Но я хотел бы быть оптимистом, - сказал Александр Лукашенко. - И вы, и я, и все мы хотим жить нормально в такой спокойной, красивой стране, какой является Беларусь. Я думаю, и Австралия (интервьюер Мелинда Карен Нусифора родом из Австралии. - Прим.) в основной части своей, где живут люди. Особенно Новая Зеландия. Ни разу там не был, но мне кажется, что Новая Зеландия очень похожа на Беларусь".

"Поэтому хочется жить в спокойном мире и в красивой стране, где можно и работать, и находить время для отдыха", - добавил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда на мир как в регионе, где находится Беларусь, так и на Ближнем Востоке, где в основном работает телеканал "Аль-Арабия", Александр Лукашенко сказал: "У нас очень точно и правильно говорят, что надежда умирает последней. Поэтому мы надежду эту не теряем. Вы очень точно заметили, что мы с вами живем сегодня в самых опасных регионах, где идут войны. Поэтому порой приходится только надеяться. А то, что надежда на мир есть всегда, - это классика".

"Мы всегда надеемся на мир, потому что нас история к этому сподвигла. В отличие от вашей родины, мы всегда жили и живем в этом бурлящем котле на перекрестке Европы и Азии. И все самые тяжелые войны, столкновения, конфликты происходили именно здесь. Мы часто вели не свои войны, но на нашей земле они всегда происходили", - отметил Президент.

Один из вопросов Главе государства касался глобальных изменений и краха прежнего миропорядка, основанного на неких правилах. "Мир, к сожалению, не стал безопаснее, - сказал белорусский лидер. - У меня 50 на 50 - и настороженность, и оптимизм".

"Но и считать, что катастрофа, ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Президент. - Если смотреть на мир реально, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому - не катастрофа".

О прогнозах на мир в Украине и на Ближнем Востоке

Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в конфликтах в Украине и с Ираном. "Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе (да и в вашем регионе, где вы работаете, - на Ближнем Востоке), - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны".

"Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", - сказал Президент.

Что касается Ближнего Востока, Глава государства уверен, что там нет других вариантов, кроме как завершить конфликт. "Там нет вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки", - заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение данной войны. "Я знаю позицию Президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны, - он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю: потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. "Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки", - заявил Глава государства.

"Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - резюмировал Александр Лукашенко.

В интервью он также заявил об отсутствии военного решения конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

"Очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке нет военного решения", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому надо одуматься, взять голову в руки и подумать, что погибнет (в случае продолжения военных действий. - Прим.) очень много ни в чем не повинных людей", - сказал Александр Лукашенко.

Главу государства спросили насчет действий сторон в вопросе завершения конфликта - стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении. В том числе с учетом звучавших от Президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.

"Прежде всего надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать Соединенным Штатам Америки. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других - советников его. А должно быть движение, - сказал Глава государства. - В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт".

Александр Лукашенко обратил внимание, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей.

"Поэтому дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто: "Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом", - считает Президент.

Александр Лукашенко отметил, что это только то, что видно на поверхности. "Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там, под этим "покрывалом", могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером - другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле", - заметил он.

Президент также заявил, что США не пойдут на проведение наземной военной операции в Иране. "Ну что дальше? Иран ракетами не победить. Огромная территория. Ни одну из стран невозможно победить ракетами. Да, можно разбить, разрушить и так далее. Но нужна наземная операция. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Этого Америка не переживет. Особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в США против правящей Республиканской партии", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что всегда, начиная что-то, надо думать о том, что будет потом. "Ну вот США нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот. Поэтому надо думать, особенно если ты вторгаешься в чужую страну", - сказал Александр Лукашенко.

Президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны - США, Израиль и Иран - к тому, чтобы этот конфликт был закончен.

О блокировке Ормузского пролива

Александр Лукашенко в интервью высказался о блокировке Ормузского пролива и в том числе связал это с желанием Ирана получить компенсацию за агрессию против него.

"Они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб", - сказал Александр Лукашенко.

В целом же, что касается блокировки Ормузского пролива, Президент не склонен полагать, что иранцы хотят там прекратить судоходство. "Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов проложат трубы с севера на юг через Оман и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры. Поэтому это не в интересах Ирана", - уверен белорусский лидер.

О возможностях влияния США на Израиль

Главу государства спросили, может ли Америка, стремясь урегулировать конфликт с Ираном, оказать влияние на Израиль, чтобы тот в свою очередь прекратил агрессию.

"Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят", - сказал Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел открытый конфликт между Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого, как сообщается, американский лидер упрекнул израильского премьера за удары по Ливану.

"Это было одно из условий Ирана - не атаковать Ливан - во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере (ему все, видите ли, позволено) начал бить, как и раньше, по югу Ливана. И не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди", - отметил Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, реакция Дональда Трампа на эти события возымела определенный эффект, что выявило зависимость Израиля. "Когда Трамп одернул Нетаньяху, что-то получилось. В этом плане удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от США. И Дональд Трамп прямо сказал: если он не будет слушаться его, то он (Израиль) останется в одиночку, - сказал Президент. - Этого Израиль больше всего боится. Потому что расположен относительно недалеко от Ирана и у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если у израильтян не будет американских ракет, то так называемый купол (система противоракетной обороны "Железный купол". - Прим.) будет пробит. И евреи на своей земле получат то, чего они не хотят и чего не ждут".

Глава государства отметил, что зависимость Израиля была понятна и до этого, ведь у этой страны нет колоссальных ресурсов для самостоятельного ведения войны с Ираном. Тем более что Израиль окружен мусульманским миром, хоть последний и весьма разнороден, не имеет внутри себя единства.

Александр Лукашенко в этой связи обратил внимание, что любая война может иметь непредсказуемые последствия - развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать. "Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели: "Какой холокост?! Какой может быть холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, и прежде всего женщин и детей? - отметил Президент. - Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная".

"Поэтому Израилю тоже надо взять, как у нас говорят, голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. В противном случае им не поможет и ядерное оружие", - добавил Глава государства.

Об ошибках США и Израиля в случае с Ираном

"Много сделано ошибок, если углубляться в этот конфликт. Одна из ошибок США и Израиля состоит в том, что они сплотили довольно разобщенное общество Ирана. Общество Ирана было в какой-то степени разобщено до этого конфликта. Американцы и израильтяне помогли сплотить это общество. С их точки зрения, это ошибка. Для Ирана это хорошо", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко также считает, что если Иран действительно занимался разработкой ядерного оружия, то предпринятые бомбежки не остановят этот процесс. "Наоборот, еще больше подстегнут. Я абсолютно уверен, что разработка ядерного оружия в Иране, если она существовала до сих пор, будет продолжена", - заявил Президент.

Глава государства в этой связи указал на еще одну ошибку, допущенную прежде всего США, которые не согласились на предложение Тегерана о вывозе ядерных материалов (обогащенного урана) в Китай. "Иран предложил вывезти обогащенные ядерные материалы, которые они наработали, в Китай. В Россию - россияне предлагали, - сказал Александр Лукашенко. - Почему американцы не согласились, чтобы Иран вывез этот обогащенный уран в Китай? Китай - ядерная страна. Она вырабатывает обогащенное ядерное топливо для ядерного оружия. Никто не запрещает Китаю, никто не давит на Китай. Ну пусть бы туда вывезли, и были бы под контролем эти материалы".

По словам Главы белорусского государства, даже если допустить, что Китай мог бы использовать эти материалы из Ирана для создания себе дополнительных ракет с ядерными боеголовками, то в стратегическом плане это не имело бы никакого эффекта. "Что, это такое бы большое преимущество дало Китаю? Абсолютно нет. Китай не обладает тем количеством ядерных боеголовок, что Россия и США. Ну, на десяток ракет было бы больше", - заметил Александр Лукашенко.

Он привел в пример опыт Беларуси, располагающей ядерными материалами, которые находятся под контролем МАГАТЭ. "Мы когда-то с этим согласились. И мир не имеет к нам никаких претензий, хотя мы эти ядерные материалы имеем. Точно так могли бы контролировать и в Китае", - сказал Президент.

"Но американцы уперлись. Я уверен, по политическим мотивам: "Как это так - в Китай?" Китай - главный соперник США. Надо с этим согласиться. Главный соперник, который развивается быстрее, чем США. И чего было препятствовать? Пускай бы Иран вывозил туда. Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Это тоже по таким принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы? Поэтому вот уперлись, можно сказать, в несущественные вопросы с точки зрения их решения. Надо было двигаться в этом направлении", - подчеркнул белорусский лидер.

В целом Глава государства назвал вступление США в конфликт с Ираном фатальной ошибкой. "Фатальную ошибку совершили. Этого нельзя было делать", - заявил Президент.

Отвечая на вопрос, пошли США на это сами или их подтолкнул союзник, Александр Лукашенко сказал: "То, что Израиль втянул Америку в эту войну, - это факт. Большой, малый факт - не знаю, время покажет. Но то, что американцы не та страна, которую можно на поводке коротком водить, - это тоже факт. Поэтому невозможно было Америку втянуть в этот конфликт, как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели".

Президент отметил, что США, возможно, полагали, что военным путем могут решить любую проблему. В дополнение к этому Штаты провоцировал Израиль. "Израильское, еврейское лобби в США очень мощное. Это мы признаем. Богатые, мощные люди - они влияют. Но ты - Президент. Твои советники, помощники по национальной безопасности, министерство (не то войны, не то обороны), Государственный департамент - они же тоже головой должны были думать: "Что потом?" - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко в этой связи еще раз подчеркнул, что "было бы смешно и неправильно" утверждать, будто еле заметный на политической карте мира Израиль мог втянуть в войну такого "слона" и мощное государство, как США. "Американцы, скажем так, хотели быть втянутыми в эту войну", - поделился Президент своим видением ситуации.

О странах, которые подталкивают к миру на Ближнем Востоке

Президент в интервью рассказал, что есть группы стран, которые подталкивают как Иран, так и США к мирному урегулированию ближневосточного конфликта.

По словам Главы государства, объективные обстоятельства заставляют американцев двигаться дипломатическим путем для прекращения войны. И к этому подталкивают в том числе те государства региона, на территории которых расположены военные базы США.

"Турция, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Эмираты и так далее. Они все за то, чтобы прекратить эту стычку и начать устанавливать нормальные отношения. Все перечисленные страны (может, еще одна-две страны) об этом Трампу сказали: "Мы не хотим там войны", - отметил Александр Лукашенко. - Ни одна из стран - союзниц США, если их можно так назвать сейчас, не выступила за продолжение конфликта, чтобы наказать Иран. Несмотря на то, что у некоторых стран, допустим, как у Эмиратов с Ираном, были острые вопросы".

С другой стороны, есть страны, которые подталкивают Иран к достижению договоренностей. "Иран подталкивают крупные страны в виде Китая, России, Индии, которые очень много покупали углеводородного сырья в Иране. Они подталкивают. И Пакистан в том числе, где шли и идут эти переговоры (американо-иранские. - Прим.). Они подталкивают Иран спокойно, можно сказать, в дружественном ключе, чтобы договориться", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко также высказался о нанесении Ираном ударов по американским базам, которые расположены в ряде стран региона: "Правильно они делают или нет? С точки зрения Ирана - правильно. Война идет. А как иначе? Иран атакует базы Соединенных Штатов Америки - агрессора, как они считают, который атаковал Иран. Что тут не так? Все так".

Что касается беспилотников, которые при этих атаках порой падают в совершенно других местах, Президент констатировал, что это объективная реальность, с которой сталкивается и Беларусь, находясь вблизи театра военных действий. Бывает, что БПЛА отклоняются от изначальных целей и маршрутов, будь то под воздействием систем РЭБ или по каким-то другим техническим причинам. "Мы это тоже испытываем сейчас со стороны Украины и России. Они между собой воюют, а беспилотники на нашу территорию залетают. Точно так и там", - сказал Глава государства.

"Поэтому да, воюют Израиль, США с одной стороны, Иран - с другой. Подталкивают с одной и с другой стороны эти воюющие силы определенные страны", - резюмировал Александр Лукашенко.

Президент также согласился с мнением интервьюера, что ситуация на Ближнем Востоке в результате конфликта переформатировалась и продолжает меняться. Но, подчеркнул Александр Лукашенко, важно еще и другое: "Там не будет никогда того, что было до этого конфликта".

О ядерных вооружениях в мире

В одном из вопросов в интервью была озвучена мысль, что атака Израиля и США на Иран под предлогом остановки ядерной программы этой страны могла побудить другие государства заполучить в свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать себе "зонтик" от подобных нападений.

"Да, многие страны об этом говорят. Но это путь в никуда. Это путь на уничтожение. Потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Мы сегодня говорим, что ядерное оружие - это фактор сдерживания. Но обладать ядерным оружием странам всего мира - это путь в никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие", - отметил Александр Лукашенко.

"Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех: и России, и США, и Китая, и Израиля, Индии, Пакистана, других стран. Это должно касаться всех", - заявил белорусский лидер.

В то же время Александр Лукашенко считает, что с позиции справедливости Иран вполне может заявлять претензии на обладание ядерным оружием.

"Что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить из позиции справедливости. США имеют ядерное оружие? Имеют. Ладно, США, родоначальники ядерного оружия, давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Ну так иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие. Тем более рядом Индия, Пакистан - ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерного оружия?" – сказал Глава государства.

"Если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие", - заявил Александр Лукашенко.

О войне в Украине и недопустимости втягивания в нее Беларуси

Главу государства попросили прокомментировать обвинения из Киева о якобы имеющих место планах России развернуть с территории Беларуси новое наступление на Украину. Отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема с российским лидером, Александр Лукашенко заверил, что разговор шел совсем в ином ключе.

"Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам, - заявил Президент. - Мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что она всегда существовала в средствах массовой информации. И я искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал Президент России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт - неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы". Вот, если честно отвечать на этот вопрос".

В интервью Глава государства весьма подробно и откровенно рассказал о причинах такой позиции.

"Первая. Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вторая причина, продолжил Глава государства, заключается в том, что народ Беларуси не приемлет войн: "Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать?"

Третья причина: в случае вступления Беларуси в войну значительно увеличилась бы протяженность линии фронта. "Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка".

Президент также заявил, что при таком развитии событий поддерживающие Украину страны блока НАТО могут ввести туда свои войска. "И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого", - сказал он.

По словам Александра Лукашенко, есть и ряд других причин, в том числе гуманитарного характера. Это связано с тем, насколько тесно переплетены родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.

Президент рассказал, что на днях получил доклад разведки о настроениях населения по обе стороны от белорусско-украинской границы. "Там же все переплетено. В Украине живут семьи белорусов, в Беларуси, у нас там на юге, живут семьи украинцев. Есть совместные семьи - переженились, детей вырастили, жили, как нормальные люди. Границы же не было, - сказал Глава государства. - Украинцы к нам приходили через границу, белорусы в Украину свободно ездили. В свое время и я в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговом и Киевом зарыты - моих предков. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет".

Отвечая на вопрос интервьюера, есть ли Украине чего бояться со стороны Беларуси, Александр Лукашенко заявил: "Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается".

Президент отметил, что СМИ несколько накрутили эту тему. "Ну а Зеленский подыграл. Начал заявления делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления", - сказал Глава государства.

Он считает, что к таким заявлениям Владимира Зеленского подталкивает Запад. Ведь раньше в Украине не было разговоров о возможности нападения с белорусского направления, а на эту тему больше всего обеспокоенность высказывали европейцы. "Мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: "А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь". Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления", - полагает Александр Лукашенко.

О главном вопросе в украинском конфликте в данный период

Одной из особенностей конфликта в Украине в настоящее время является нехватка личного состава для ведения боевых действий, заявил Президент.

"Нет у него (Владимира Зеленского. - Прим.) людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был людей у одной, у другой стороны. У россиян есть этот дефицит. Не такой, может быть, как в Украине, но есть. Но это главный вопрос этого конфликта - люди закончились", - сказал Глава государства.

Прозвучал вопрос об укреплении украинской стороной северной границы и стягивании туда дополнительных ресурсов - под предлогом реакции на якобы угрозу нападения с белорусского направления.

Александр Лукашенко усомнился, что в реальности такое усиление имеет место быть. "Он не стягивает туда никакие ресурсы, - сказал Президент. - Он даже если бы хотел стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает и в открытую говорит: "Тебе не оружие надо. Тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей".

Александр Лукашенко напомнил, что линия фронта между россиянами и украинцами растянулась на тысячу километров и ослабить ее, забрав оттуда личный состав, Киев не может: "Ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского или Луганского направления он не может взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу".

Глава государства рассказал, что по ту сторону от границы в Украине в основном находятся территориальные войска, в которые были призваны обычные гражданские люди. "Когда в средствах массовой информации словесная перепалка дошла до своего апогея, украинцы примерно на 40 километров отвели от границы те войска, которые у них там были", - рассказал белорусский лидер.

"Мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно, - заявил Президент. - Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что если бы и начался этот конфликт с территории Беларуси, Украине там нечего противопоставить. Кроме беспилотников - они бы атаковали наши гражданские объекты и предприятия".

О попытке "евротройки" и Украины задать перед Россией максимальную планку

Глава государства упомянул о недавней встрече в Лондоне так называемой европейской Большой тройки (Великобритания, Франция, Германия) с Владимиром Зеленским. По итогам мероприятия было принято совместное заявление. "Заявление из пяти пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии", - отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что долго думал над этими пятью пунктами и над вопросом, почему ведущие европейские страны требуют от России невыполнимых мер. "Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят (а, видимо, уже к этому склонны европейские государства), на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров", - сделал вывод Глава государства.

"Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну - одна сторона и другая", - добавил Президент.

Главу государства спросили, считает ли он, что НАТО или европейские союзники Украины ведут себя провокационно и "заваривают кашу".

"Я не скажу, что НАТО заваривает эту кашу. НАТО сейчас вмешиваться в эти процессы в Украине очень опасно, нельзя. Могут спровоцировать не просто эскалацию - могут спровоцировать ядерный конфликт. А это все - это как минимум гибель всей Европы, а то и всей планеты. Это даже невыгодно Соединенным Штатам Америки, которые находятся якобы далеко - за океаном. Это невыгодно никому. Поэтому я не думаю, что НАТО уж слишком, будучи заинтересованным в этом конфликте, заваривает эту кашу", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства вместе с тем констатировал, что у них, и прежде всего среди военных, есть такое желание повоевать, погреть руки на войне. "Некоторые страны себя ведут неадекватно. Такие, как наши соседи. Они абсолютно неадекватно себя ведут. Рассчитывая на то, что если война начнется с Россией и Беларусью, то воевать будут немцы, французы, может, американцы, а они где-то во втором эшелоне будут идти. Так не будет. Американцы не дураки, западники тоже. Они любят, и вы это заметили, повоевать чужими руками и издалека. А издалека не победишь", - заявил Президент.

Он также не исключает, что кому-то в блоке НАТО хотелось бы спровоцировать какое-то противостояние. "Но я не думаю, что это общее мнение натовских руководителей государств, руководителей, которые входят в состав НАТО", - отметил Александр Лукашенко.

Об обстановке на поле боя и причинах затягивания конфликта в Украине

Главу государства спросили, почему война продолжается до сих пор, в то время как ранее он заявлял о скором завершении конфликта.

"По ходу боевых действий (в начале конфликта. - Прим.) не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве, - сказал белорусский лидер. - Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены".

Это решение Главы российского государства некоторые считают ошибочным. А по мнению Президента Беларуси, оно было направлено на восстановление мира между конфликтующими сторонами. Но, к сожалению, этого не произошло. "В очередной раз, наверное, - я знаю - эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие", - заявил Александр Лукашенко.

"Судите сами, кто прав, кто виноват в этом деле. Но мы опирались (и я в том числе) на объективные вещи, которые происходили на поле боя", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что и он, и белорусские военные, представители Генштаба, считают, что если бы тогда россияне продолжили наступление, то "там ни Зеленского, никого бы не осталось". "А дальше война затянулась. Уже пятый год идет война, никто целей не добился", - констатировал Глава государства.

Вместе с тем россияне на поле боя продвигаются и в целом более успешны, чем ВСУ, отметил Президент. "На фронте шаг за шагом, методично россияне продвигаются вперед. Медленно, но продвигаются. Скажу откровенно, украинцы успешно порой обороняются на фронте. Но они не так успешны, как россияне", - считает Глава государства.

"Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались (и очень сильно окопались) войска Украины, дни будут их сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ Украины находится на этой части Донецкой области, Донбасса", - заявил Президент.

По словам Александра Лукашенко, в Украине понимают, какое значение сейчас имеет противостояние за эту территорию. Однако там остро не хватает людей для участия в боевых действиях и есть вопросы по наличию оружия. В то же время украинцы очень эффективно действуют беспилотниками. Но и россияне также достигли очень высокого уровня борьбы своими беспилотными летательными аппаратами.

"Вот и бьют. Бьют не на фронте. Россия ракетами и дронами по всей Украине наносит удар. А украинцы наносят удар и по мирным жителям, и по памятникам истории и культуры, и по нефтепереработке, по предприятиям. По всей России до Урала бьют беспилотниками. Вот такая война сейчас", - обратил внимание белорусский лидер.

О жестких высказываниях в адрес Владимира Зеленского

Один из вопросов в интервью касался прежних весьма нелестных слов Александра Лукашенко в адрес Владимира Зеленского и того, как это соотносится с недавним предложением о личной встрече.

"Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: "Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить", - сказал Глава государства.

"Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было (их говорить. - Прим.), учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Владимиру Зеленскому надо быть аккуратнее и осторожнее. "Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит. С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир. И если бы он меня тогда послушал, в 2022 году, сегодня бы не было разговора о том, где остановиться - по линии соприкосновения или еще 13% не отвоеванного россиянами Донбасса отдать. Но он меня тогда не послушал", - заметил белорусский лидер.

"Ему надо успокоиться и принять это как должное: не надо меня провоцировать, белорусов провоцировать. В Беларуси очень много людей, которые хотят мира точно так, как он и украинцы", - резюмировал Александр Лукашенко.

О компромиссах для достижения мира в Украине и возможном посредничестве Беларуси

"Сегодня надо использовать любые шаги для того, чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения. Надолго", - подчеркнул Глава государства, отвечая на вопрос о том, каким, по его мнению, может быть успешное завершение конфликта в Украине.

Александр Лукашенко сделал акцент на роли лидеров, ответственных за принятие решений. "Если они осознают с одной и с другой стороны (не только Путин, Зеленский, но и европейские лидеры), что все, тупик, дальше нельзя, дальше будет эскалация и еще худшая будет ситуация… Вот если это в головах воюющих и их сторонников сложится, значит, можно достичь компромисса", - сказал белорусский лидер.

"Какие конкретные шаги могут быть сделаны для компромисса? У меня есть на это точка зрения. Я не хочу об этом говорить, потому что это будет решаться за столом переговоров, и не я это буду решать, а стороны, непосредственно вовлеченные в этот конфликт", - добавил Президент.

По поводу возможного посредничества Беларуси в урегулировании конфликта, Александр Лукашенко отметил свое негативное отношение к посредничеству как таковому. "Терпеть этого не могу. Почему? Когда обострились отношения между Западом и Беларусью, желающих быть посредниками было очень много. Я тогда сказал: спасибо, не надо, мы без посредников попытаемся договориться", - пояснил Президент.

"Я вообще не люблю посредничество. С философской точки зрения оказываешься между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы знаем свое место. Мы не обладаем колоссальным ресурсом, допустим, как Китай. Или какие-то другие страны, которые прям пищом лезут для того, чтобы быть посредниками", - сказал Глава государства.

По его словам, Беларусь в данном случае выступает как заинтересованная сторона - заинтересованная прежде всего в установлении мира. "Потому что война идет практически у нас в огороде. Мы не хотим этой войны, потому что можем пострадать так же, как страдают те же украинцы и россияне. И я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен и мирные договоренности должны быть между конфликтующими сторонами. А дальше - только мы, три славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля", - обратил внимание Президент.

"Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем - Лукашенко, Путин и Зеленский - и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто. Думаю, что Владимир Александрович Зеленский, неглупый же человек, наконец-то поймет… Переступит (он и другие) через обиды, через амбиции, через смерть тысяч и тысяч людей, и мы начнем договариваться, начнем думать о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло, чтобы восстановить для живых то, что можно восстановить, и упокоить мертвых, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо двигаться в этом направлении".

О последствиях милитаризации и возврата к всеобщему призыву в странах Запада

В одном из вопросов журналист обратила внимание на то, что сейчас многие страны Европы направляют огромные финансовые средства на милитаризацию. Объемы производства в военной сфере растут быстрыми темпами. А в некоторых государствах даже стали говорить о возможности возобновления всеобщего призыва.

Президента спросили, как он расценивает эти тенденции и какие возможны последствия.

"Это беда", - считает Глава государства. Он уверен, что в будущем встанет вопрос о том, что делать с избыточным числом военно-промышленных предприятий, как их перепрофилировать, чтобы использовать для гражданских нужд.

"Сейчас экономика (стран Запада. - Прим.) поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать: а что потом? Все равно придем к миру, все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, автомобили гражданские - все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы и танки, самолеты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что нечто похожее уже происходило в истории. "Мы с этим сталкивались (на постсоветском пространстве. - Прим.). Этот процесс после распада Советского Союза (в России особенно) назывался конверсией. В результате вместо танкового оружия начали кастрюли выпускать, тарелки, ложки, вилки, что абсолютно недопустимо на высокотехнологичных предприятиях - такие предприятия были в сфере ВПК", - сказал Глава государства.

Что касается возврата к всеобщей воинской повинности в странах Запада, которые ранее от нее отказались, сделать это будет проблематично, считает Александр Лукашенко, ведь в обществе сформировалось особое отношение к воинской службе. "Те, кто сейчас не служит, они уже и не хотят служить, - заметил Президент. - Опять надо переформатировать головы людей. На Западе это будет непросто - в Америке и в западных странах".

В Беларуси в этом смысле поступили более дальновидно. "Мы к этому подошли разумно. Мы не отказывались от всеобщего призыва, но мы ввели контрактную службу там, где это надо, - пояснил Глава государства. - Есть у нас части, которые исключительно офицерского состава, где служат только контрактники".

"Нас эта проблема не волнует - в плане призыва. Нас волнует, чтобы не было эскалации, не было войны на территории Беларуси", - подчеркнул Президент.

О контактах со странами ЕС и возможностях США надавить на европейцев

"Мы ведем диалог не только с американцами. Мы находимся в тесном контакте (пока не в публичном пространстве) с представителями крупных европейских государств", - заявил в интервью белорусский лидер.

Например, первыми после перерыва в отношениях были контакты с официальными представителями Великобритании. "Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт в Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал в плане установления мира, не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война - такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло", - рассказал Александр Лукашенко.

"Мы с европейцами в контакте. И даже с некоторыми соседями. Возьмите ту же Литву, Польшу и обмены людьми, которые были замешаны в шпионаже и противоправной деятельности в Беларуси, антиконституционной. Прежде чем обменять людей, были вовлечены руководители многих стран, в том числе Дональд Трамп был вовлечен в этот переговорный процесс", - отметил Глава белорусского государства.

"Скажу откровенно, целая каша заварилась. Мы с американцами начинали эти переговоры, мы готовы с ними вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится, - подчеркнул Президент. - Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное взаимовыгодное сотрудничество. Уже все - и европейцы, и американцы - понимают, что такое сотрудничество должно быть. Более того, уже есть движение к этому сотрудничеству. Надо, чтобы это продолжалось".

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на важность прямых переговоров с европейскими странами в вопросах, касающихся безопасности и будущего региона. "Мы и с европейцами ведем диалог. Философия этого диалога заключается в том, что всякие конфликты, хорошие вещи и прочее - здесь, у нас. Это у нас в доме, в европейском доме Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, Польши... Это у нас. И мы должны решать эти проблемы. Если американцы смогут нам помочь в этом деле, спасибо им. Но это в нашем доме. И порядок в этом доме должны прежде всего мы наводить", - убежден белорусский лидер.

В этом отношении Президенту Беларуси импонирует позиция Президента США относительно роли стран Европы в урегулировании конфликта в Украине. "Я поддерживаю Трампа в позиции по Украине, когда он говорит о европейцах. "Это, говорит, в вашем доме война. Вы думайте, как ее прекратить. Прежде всего вы думайте, не надо надеяться, что американцы придут и расставят все фишки на места". Я тут абсолютно поддерживаю Президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Александр Лукашенко.

На вопрос о том, могут ли США, по мнению белорусского лидера, оказать влияние на европейские страны с тем, чтобы они восстановили полноценное сотрудничество с Беларусью, Президент сказал: "Было бы неплохо. Я от этого не отказывался. Если американцы захотят надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся".

О возможности встречи с Дональдом Трампом и переговорной повестке

Отвечая на вопрос о том, есть ли в его планах встреча с Президентом США, Александр Лукашенко сказал: "Я не исключаю эту встречу".

"Тем более что я был приглашен на следующий Саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу (лидеров в рамках заседания Совета мира. - Прим.)", - продолжил Глава белорусского государства.

Вместе с тем Президент обратил внимание на важность обоюдной подготовки возможных переговоров с Президентом США с тем, чтобы по их итогам выйти на конкретные решения. "Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, что будет в результате. Что, с Дональдом Трампом встретившись, мы можем склеить, сварить. Чтобы люди получили ответ: ну встретились, и что?" - объяснил Александр Лукашенко.

Очевидно, что договоренности между Беларусью и США не будут иметь глобального характера. "Но это будут договоренности (в том числе на основании компромиссов), чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому. И американцы, и мы готовы создать эти условия", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что переговорная повестка должна быть всесторонней и включать разноплановые вопросы, а не только тематику, например, по освобождению осужденных лиц.

"У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. Эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть если не договоренности, то хотя бы намеки на развязку этих вопросов", - сказал белорусский лидер.

О философии и приоритетах в отношениях с Африкой и странами дальней дуги

Один из вопросов Президенту был про глобальные изменения в мире и возрастающую роль Китая и Глобального Юга. Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь давно и планомерно выстраивает взаимоотношения со странами дальней дуги и сейчас нет необходимости как-то менять свою внешнеполитическую линию в связи с происходящими изменениями. Выбранный ранее курс на сближение оказался верным и уже дает позитивные результаты.

"Нам тут не надо перестраиваться. Господь нас сподвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем (после России это второй наш союзник)", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, Беларусь успешно развивает сотрудничество со многими странами на юге и юго-востоке Азии. "С Вьетнамом у нас хорошие отношения, с Мьянмой. С Индонезией (вот предстоящий визит мой будет) неплохие отношения выстроились, мы туда и продаем, и технологии наши они просят", - привел ряд примеров белорусский лидер. Активная работа ведется на индийском направлении, но потенциал двустороннего сотрудничества с этой крупной страной пока полностью не раскрыт, считает Президент.

"У нас с Северной Африкой (Египет, Ливия) всегда были неплохие отношения. С Алжиром у нас выстраиваются хорошие отношения. То есть с Северной Африкой", - продолжил Глава государства, говоря уже об Африканском континенте.

"Зимбабве - юго-восток Африки - это точка входа на Африканский континент. Недавно мы договорились с Ганой, торгуем с ними. В будущем мы имеем контракты на усиление торговли, но это (Гана. - Прим.) уже западная точка нашего входа на Африканский континент, - сказал Александр Лукашенко. - Оман помогает нам выстроить отношения с Танзанией. С Кенией у нас неплохие отношения".

"То есть нам не надо ничего переформатировать. Нам повезло. Может, интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас - активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают, - подчеркнул Президент. - Вся эта переориентация помогла нам относительно успешно преодолеть санкционное давление. Мы спокойно себя чувствуем".

Александр Лукашенко также объяснил, в чем залог успешного продвижения сотрудничества Беларуси - страны, не обладающей огромными ресурсами или рынком, - с государствами Африки. "Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей "Прежде всего Беларусь", как некоторые: "Прежде всего Америка", - пояснил он. - Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир… Прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, мы передаем им свои технологии и, самое главное, мы обучаем их людей".

"Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают", - подытожил Президент.

О сотрудничестве с Саудовской Аравией

Главу государства в ходе интервью попросили охарактеризовать текущий уровень и перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией, где располагается штаб-квартира телеканала.

Президент обратил внимание, что потенциал взаимодействия очень большой, но пока нереализованный. Белорусская сторона при этом демонстрирует готовность к сотрудничеству по широкому спектру направлений. Тем более что Саудовская Аравия многое импортирует, в том числе такие товарные позиции, которые производятся в Беларуси.

"Саудовская Аравия - страна с огромным запасом финансовых ресурсов. Но как бы они ни были богаты, в песках не произведешь достаточное количество продуктов питания, одежды и так далее. Если бы они инвестировали больше в Беларусь, торговали в большем объеме с нами, они бы могли быть более успешны как минимум в том, чтобы одеть, накормить людей", - считает Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь пока не может похвастаться значимыми объемами экспорта в Саудовскую Аравию товаров, услуг или технологий. Но надеется, что ситуация постепенно будет меняться. "Мы недавно внесли свои предложения по активизации этого сотрудничества по всем направлениям - от сельского хозяйства до гуманитарных вопросов, образования, технологий и так далее. Потихоньку продвигаемся. Но, должен искренне сказать и честно, что не так (быстро. - Прим.), как хотелось бы", - отметил Президент.

В качестве примера стран, с которыми у Беларуси сложились более продвинутые отношения, Александр Лукашенко привел такие страны Ближнего Востока, как ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Иран и другие.

Глава государства подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, для чего, по его словам, уже намечены конкретные шаги, подписаны дорожные карты. "Мы готовы продвигаться в этом направлении", - констатировал Президент.