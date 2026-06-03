Встреча с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.

"Наконец-то ты появился на родине (Дмитрий Мазепин является уроженцем Беларуси. - Прим.)", - сказал Глава государства, приветствуя гостя.

"Спасибо, что пригласили", - ответил Дмитрий Мазепин.

Александр Лукашенко продолжил, отметив важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. "Меня Александр Генрихович (Премьер-министр Беларуси Александр Турчин. - Прим.) все время убеждает в том, что пора, говорит, нашего видного спортсмена… (задействовать. - Прим.). Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним, - отметил Президент. - Вы - один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта (Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. - Прим.). Думаю, нам надо это использовать".

"Во-вторых, человек богатый. И родина-то должен знать где", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, по-прежнему ли мать Дмитрия Мазепина живет в Беларуси или он ее уже перевез в Москву.

"Нет, она здесь живет. Я у нее был сейчас", - сказал Дмитрий Мазепин.

"Она не должна никуда уехать. Потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни", - отметил Президент.

"Ну и я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели - это предложение нашего Премьер-министра - подумать о перспективах нашего сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.