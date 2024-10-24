Встреча с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Казани на полях саммита БРИКС встретился с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Лидеры стран тепло приветствовали друг друга. Иранский лидер подчеркнул, что рад возможности встретиться на полях саммита.

"Спасибо, я тоже рад этой встрече. Это наша первая встреча", - сказал Александр Лукашенко.

Президент еще раз поздравил коллегу с убедительной и неоспоримой победой на выборах, результаты которых не могли оспорить даже на Западе.

Александр Лукашенко пригласил Масуда Пезешкиана посетить в удобное время Минск, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Тем более, что между сторонами никогда не было закрытых тем.

"Я также хочу поблагодарить вас за поддержку в придании нам статуса партнера (в БРИКС. - Прим.). Мы перед вами в долгу", - сказал белорусский лидер.

Президент Ирана подчеркнул, что БРИКС - это сильная группа стран, и сообща можно противостоять западным санкциям.