Участие в торжественном приеме от имени Президента России по случаю саммита БРИКС

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил торжественный прием от имени Президента России Владимира Путина по случаю саммита БРИКС.

На кадрах трансляции было видно, как Александр Лукашенко, сидя за столом в числе десятков других прибывших на саммит глав государств и высоких представителей своих стран, о чем-то беседовал с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На мероприятии высоких гостей приветствовал Президент России Владимир Путин. Он рассказал, что 23 октября в Казани успешно прошел саммит БРИКС, на котором обсуждались вопросы глобальной повестки дня, взаимодействия в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере.

"Состоявшиеся обсуждения вновь продемонстрировали, что государства объединения разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства, сообща работают во имя процветания и благополучия наших стран и народов. Государства БРИКС солидарно выступают за активизацию сотрудничества на мировой арене на основе ключевых принципов Устава ООН, сообща стремятся всячески способствовать формированию справедливого многополярного миропорядка при решающем участии стран Глобального Юга и Востока в системах международного управления", - сказал российский лидер.

Ожидается, что на следующий день в Казани состоится встреча в формате "БРИКС аутрич/плюс", в которой примет участие и Александр Лукашенко.

"Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими искренними друзьями. Мы вместе рассмотрим волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности. Это и мирное урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и трансграничной преступностью. Адаптация к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова", - перечислил Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти темы напрямую влияют на жизнь граждан стран - участниц форума. Соответственно, необходимы и коллективные действия по этим направлениям.

"Мы стремимся подключать наших единомышленников к существующим в рамках объединения рабочим форматам взаимодействия, выстраиваем с ними равноправное и взаимовыгодное партнерство. Именно в таком духе под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности российское председательство и работало в текущем году", - заявил Владимир Путин. Он поднял тост за процветание народов, укрепление взаимодействия и здоровье всех участников приема.