Встреча с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Глава государства констатировал, что стороны очень активно сотрудничают на международных площадках. "У нас практически нет никаких проблем. Мы взаимно поддерживаем друг друга. Где-то - мы Вьетнам, где-то - Вьетнам нас. Мы в этом плане будем работать и дальше", - сказал он.

Что касается основы отношений - торгово-экономического сотрудничества - страны по итогам 2023 года достигли очень высокого уровня сотрудничества. "Товарооборот наш составил более $250 млн", - привел данные Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что есть проблема взаиморасчетов. "Мы, конечно бы, не хотели, чтобы Вьетнам из-за нас попал под какие-то санкции. Хотя понимаем, что Вьетнам не так просто сейчас наказать. Это очень мощная крупная развитая страна", - отметил он.

Александр Лукашенко уверен, что нерешаемых вопросов нет, если есть желание их решить. "Поэтому мы очень просили бы вас, чтобы во время посещения Вьетнама руководителями Национального банка Беларуси были найдены приемлемые решения для взаиморасчетов", - предложил он.

Александр Лукашенко также предлагает Вьетнаму проекты по производству техники. "Когда-то я очень настойчиво предлагал во время своего визита во Вьетнам прежним руководителям создавать совместные предприятия во Вьетнаме по производству белорусской техники. И дальше - торговля на рынке АТЭС", - сказал Глава государства.

"Можем начать со сборки. Почему в этом плане не сотрудничать? Это выгодно вам, это выгодно нам и это выгодно странам, в которые мы потом будем продавать эту технику. И у Вьетнама же потребность большая, особенно в сельскохозяйственной грузовой технике", - добавил белорусский лидер.

Еще одна тема для развития сотрудничества - сфера туризма. Вьетнам все больше посещают граждане Беларуси. Александр Лукашенко заявил о необходимости дальнейшего решения визовых вопросов и организации прямого авиасообщения.

"У нас вообще с вьетнамцами нет проблем. Это очень порядочные люди. Я вам гарантирую, что и с нашими гражданами во Вьетнаме вы проблем иметь не будете", - сказал Президент.

Он резюмировал, что есть масса вопросов, которые необходимо решать для углубления сотрудничества. Александр Лукашенко предложил, чтобы министры иностранных дел Беларуси и Вьетнама подумали и предложили план действий по решению вопросов, которые существуют на данный момент в отношениях двух стран. "Создали бы такую дорожную карту", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что во Вьетнаме внимательно следят за ситуацией в Беларуси. Он передал теплые приветствия и пожелания от руководства Вьетнама.

Александр Лукашенко попросил передать самые теплые поздравления руководству Вьетнама. В Беларуси также внимательно наблюдают за развитием этой страны и радуются ее успехам, заверил Глава государства.

"На большие праздники к вам в ближайшее время будет направлена наша делегация Министерства обороны", - сообщил Александр Лукашенко.