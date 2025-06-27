Встреча с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня на полях саммита ЕАЭС в Минске провел встречу с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.

Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись в марте этого года. Тогда Мин Аун Хлайн посещал с официальным визитом Беларусь.

"Мы достигли серьезных договоренностей. И важность сегодняшней встречи заключается в том, что мы спустя некоторое время можем обсудить и оценить, насколько правильны были принятые решения и что мы уже сделали на сегодняшний день, - сказал Александр Лукашенко. - У нас есть очень серьезный взаимный интерес, и мы договорились в связи с этим выработать конкретный план наших совместных действий, определенную дорожную карту, по которой мы будем организовывать движение в ближайшее время".

Мероприятия в этой дорожной карте нацелены на развитие отношений не только в политике и в гуманитарной области, но и в торгово-экономической сфере, рассказал Президент.

"Некоторые направления наших договоренностей мы уже начинаем реализовывать. Решаем проблемы, создаем даже совместные предприятия на вашей территории. Мы открыли новое направление сотрудничества. Я хочу вас заверить, что в этом направлении мы и будем действовать", - подчеркнул Глава государства.

Подробнее о уже предпринятых шагах и перспективах двустороннего взаимодействия стороны проинформировал Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.