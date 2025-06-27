Участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 27 июня во Дворце Независимости под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сперва саммит прошел в узком составе, затем к главам государств - членов ЕАЭС присоединились лидеры стран - наблюдателей и представители зарубежных делегаций.

"Вы всегда отмечали, что в Минске у нас, проводя те или иные мероприятия, получается закончить их результативно. Я на это очень рассчитываю", - обратился Президент к присутствующим главам государств, открывая заседание в узком составе.

Александр Лукашенко поприветствовал всех участников мероприятия и отметил, что, несмотря на загруженность графиков президентов, сохраняется регулярность встреч на самом высоком уровне. Это, по его словам, позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы, решать вопросы, по которым не может найти развязки Евразийская экономическая комиссия, и в целом поддерживать интенсивный темп работы органов ЕАЭС.

"Думаю, вы согласитесь, что это также хорошая возможность в кругу близких по духу людей обсудить и международную повестку (а она очень насыщенная в последнее время)", - добавил Глава государства.

Президент напомнил, что накануне на пленарной сессии Евразийского экономического форума лидеры стран начали обсуждение актуальных тем и стратегии углубления евразийской интеграции. Состоялся предметный обмен мнениями о перспективах экономического партнерства, высказывались оценки и видение дальнейшего развития союза. "Уверен, что реализация озвученных идей будет способствовать укреплению ЕАЭС как ключевой интеграционной платформы на постсоветском пространстве и полюса экономического притяжения в международном измерении", - сказал Александр Лукашенко.

"Наше объединение привлекает к себе внимание в мире, - продолжил он. - Одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты и подключаются к нашему союзу. Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас".

"Председательство Республики Беларусь в органах ЕАЭС реализуется в особенный год с точки зрения дальнейших перспектив для развития нашего объединения", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что в повестке саммита ряд вопросов, требующих принятия конкретных решений на высшем уровне. "Во-первых, мы завершаем реализацию стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, - пояснил Александр Лукашенко. - Во-вторых, в этом году должна быть принята дорожная карта совместных действий на следующий период - уже для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в нашем союзе".

Соответствующий план мероприятий будет утвержден на уровне Совета ЕЭК, а затем представлен Высшему совету и рассмотрен на заседании в декабре.

"Если мы хотим, чтобы наш союз был работающим и эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий (хотя это тоже неплохо), темп развития нашего союза на следующую пятилетку должен быть напряженным, по каждому направлению нужен четкий алгоритм действий, приводящий к конкретному общему результату", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что хорошей традицией становится присутствие в повестке саммита тематики международного сотрудничества. Один из вопросов нынешнего заседания ВЕЭС касается реализации основных направлений международной деятельности союза за 2024 год.

"Считаю, что движение в этом направлении идет правильным курсом, особенно в нынешней международной обстановке, когда рушатся, казалось бы, незыблемые, десятилетиями применявшиеся правила и договоренности", - сказал Глава государства.

По его мнению, следует продолжить системную работу по сопряжению потенциала ЕАЭС с возможностями крупнейших международных объединений и инициатив, с которыми у союза общие уставные ценности. Важнейшим инструментом продвижения общих интересов стран ЕАЭС на международной арене Президент назвал создание зон свободной торговли с третьими странами. "Расширение пула стран, заключивших с нами подобные договоры, подтверждает правильность международного вектора деятельности союза", - констатировал Александр Лукашенко.

В повестке дня саммита также функционирование внутреннего рынка ЕАЭС с учетом влияния на него отдельных факторов и перспектив дальнейшего развития.

"Уверен, что наше общение как в рамках официальной повестки, так и за ее пределами позволит найти ответы на все существующие вопросы, в кругу единомышленников подобрать ключи к решению самых сложных интеграционных задач", - подчеркнул белорусский лидер.

Общение лидеров ЕАЭС в узком составе длилось почти два часа. Главы государств подробно рассмотрели несколько вопросов и приняли по ним соответствующие решения. Они были формализованы по итогам саммита.

В начале заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Александр Лукашенко отметил, что возможность открыто и главное - в дружественной, спокойной обстановке обсуждать любые, даже самые сложные проблемы является настоящей роскошью в современном мире. В Беларуси такая возможность бережно сохраняется.

"Растущая геополитическая напряженность и фрагментация мировой экономики диссонируют с запросом глобального большинства. Мы должны все-таки постараться отбросить в сторону деструктивную повестку, которую навязывает так называемый золотой миллиард (хотя уже он никакой не золотой)", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, нужно повышать конкурентоспособность экономик, развивать промышленность, добиваться технологического суверенитета, обеспечивать продовольственную безопасность, создавать условия для мирной и спокойной жизни наших народов.

"Союз успешно прошел этап становления и демонстрирует хорошие темпы развития. В истекшем году ВВП нашего объединения вырос почти на 4,5%, превысив $2,5 трлн. Рост промышленности составил 4,5%, инвестиций в основной капитал - 7,5%. Согласитесь, достойный результат. Дай бог на этом уровне удержать", - сказал Глава государства.

"ЕАЭС способен стать ядром конкурентоспособного и успешного пространства интеграции интеграций. На котором евразийский экономический потенциал был бы сопряжен с громадными возможностями Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, АСЕАН и других объединений Глобального Юга и Востока", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что в период председательства в ЕАЭС, впрочем, как и всегда, Беларусь будет принимать все необходимые меры для усиления экономического потенциала объединения и укрепления его международного авторитета.

"Исходим из того, что механизмы углубленного сотрудничества союза с государствами-наблюдателями будут планомерно развиваться и позволят масштабировать евразийские проекты на более широкий интеграционный контур, - сказал Президент. - Рассматриваем как прочную основу эффективного экономического сотрудничества с дружественными странами институт свободной торговли. Удовлетворены вступлением в силу в текущем году полномасштабного соглашения ЕАЭС о свободной торговле с Ираном и настроены на его активную реализацию".

Александр Лукашенко также приветствовал подписание в рамках саммита торговых соглашений с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. "С учетом двусторонних и личных отношений мне приятно, что подписание документов состоится именно в Минске", - добавил Глава государства.

Совокупный ВВП стран и региональных интеграционных объединений, с которыми у ЕАЭС установлены и формализованы отношения, составляет $72 трлн. Это половина мировой экономики и половина населения всей планеты (более 4 млрд человек).

"Представьте, какой потенциал, если мы правильно им распорядимся. Результат хороший. Международное позиционирование ЕАЭС должно оставаться приоритетным направлением наших усилий. Об этом мы и договорились, обсуждая проблемы в узком составе", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что на саммите ЕАЭС изначально планировалось присутствие Президента Ирана - впервые в качестве представителя государства - наблюдателя при ЕАЭС. Однако ввиду известных обстоятельств он не смог прилететь в Минск. Поэтому его выступление прозвучит в записи.

"Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси - стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния", - отметил Глава государства.

"Мы желаем нашему коллеге всяческих успехов, а народу Ирана, нашему близкому народу, - преодолеть все проблемы, которые сегодня возникли. Я хочу, чтобы вы знали, что в вашем сопротивлении вы не в одиночестве", - обратился Президент к иранской стороне.

Во время выступления на саммите Александр Лукашенко остановился на нескольких аспектах работы, которым, по его словам, исходя из остроты текущего момента, необходимо уделить особое внимание.

Первое. Функционирование внутреннего рынка ЕАЭС

"В условиях тарифной войны и переформатирования международной торговли необходимо внимательно посмотреть, не искажаются ли условия конкуренции в союзе для наших производителей из-за чужих тарифных экспериментов. Не поддерживаем ли мы своим рублем бизнес из третьих стран в ущерб нашим предпринимателям и компаниям", - сказал Глава государства.

Он попросил Евразийскую экономическую комиссию оценить риски для экономик стран-членов с предложениями о конкретных совместных действиях. "Этот вопрос становится все более актуальным. Свои внутренние рынки мы должны защищать так, как это делают другие. Не пренебрегая их интересами", - заявил белорусский лидер.

Второе. Развитие промышленного потенциала ЕАЭС

"Объем внутреннего рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС превысил $1 трлн. Цифра хорошая, но что за ней стоит? В прошлом году мы запустили механизм поддержки промышленной кооперации, выделили средства. Но, к сожалению, пока нет результата", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в январе были наконец одобрены два проекта на $17 млн - выпуск стрелок для железных дорог и кабин для комбайнов. "Аж смешно называть эти проекты. Нужны более решительные шаги по созданию передовых производств, особенно в сферах засилья западных корпораций: фармацевтика, авиа-, судостроение, автомобилестроение, микроэлектроника", - убежден белорусский лидер.

Третье. Продовольственная безопасность

Глава государства подчеркнул, что без продовольственной безопасности не может существовать ни одна из стран. По его словам, в этом году в странах ЕАЭС обозначилась тревожная ситуация, когда для стабилизации цен по отдельным товарам приходится приоткрывать рынок для импорта. Однако, считает Президент, для устранения проблемы индикативного планирования недостаточно.

"Кстати, по тем товарам, которые мы с избытком можем производить у себя и продавать по всему миру. Комиссии нужно подумать над вариантами системного решения, чтобы не заниматься суетой и чрезвычайщиной, обеспечивая людей овощами, яблоками, сливочным маслом, сахаром, мясной продукцией", - заметил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что перечисление задач ЕАЭС можно продолжать. Так, нужен результат в вопросах цифрового развития - та же пресловутая электронная подпись должна наконец заработать. Необходимо активнее заняться и тематикой общего биржевого пространства. Поставить точки над i в отдельных вопросах в сфере технического регулирования.

"Вместе с тем такая детализация на уровне лидеров стран не должна подменять инициативную работу нашей экономической комиссии. Об этом очень много сегодня говорили: об эффективности, о штатном расписании, о заработной плате членов ЕЭК. И приняли по этим вопросам решение. В этом плане лакмусовой бумажкой станет качественная подготовка комиссией дорожной карты по реализации декларации "Евразийский экономический путь", как мы ее называем, ЕАЭС 2.0. Также показательным будет достойное завершение работы по Стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Особое внимание было этому уделено. Мы вычленили полтора десятка из трех сотен (задач. - Прим.), которые мы должны обязательно до конца года решить. Такое заверение со стороны комиссии мы получили", - заявил белорусский лидер.

Президент рассчитывает, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце этого года прозвучит обстоятельный доклад председателя Коллегии ЕЭК.

"Беларусь намерена прилагать все усилия для продвижения идей евразийской экономической интеграции", - резюмировал Александр Лукашенко.

Во время заседания в расширенном формате также выступили приглашенные гости - руководство стран - наблюдателей и партнеров ЕАЭС.

По итогам саммита был подписан ряд внутренних и международных документов. В частности, было заключено временное торговое соглашение между государствами - членами Евразийского экономического союза и Монголией, а также соглашение между ЕАЭС и ОАЭ об экономическом партнерстве.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета было решено провести в России в конце года. По традиции это будет неформальная встреча глав государств. В 2026 году председательство в ЕАЭС переходит Казахстану, поэтому официальный саммит в следующем году пройдет на его территории.

Завершая заседание, Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда рады видеть партнеров по ЕАЭС. Президент также выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации нынешнего саммита.