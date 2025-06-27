Встреча с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня встретился с Наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

"У вас относительно насыщенный день и очень важный (я бы хотел, чтобы это был важный день в истории вашего государства). Мы с вами подпишем соглашение о нашем будущем сотрудничестве. Я очень надеюсь, что уровень нашего торгово-экономического сотрудничества подтянется до уровня политического сотрудничества между Беларусью и ОАЭ, - подчеркнул Александр Лукашенко. - По крайней мере мы вас будем об этом просить настойчиво. Хотя обижаться не на что, мы неплохо сотрудничаем".

Президент напомнил о тесном инвестиционном взаимодействии между странами. Арабские компании участвуют в строительстве на окраине Минска умного города, возвели в рамках этого проекта масштабный выставочный центр. Символом сотрудничества и дружбы между Беларусью и ОАЭ станет и новый гостиничный комплекс, построенный на ул. Янки Купалы на берегу Свислочи.

"Еще одна стройка арабской компании на сотни миллионов долларов - строительство гостиничного комплексе в центре города. Очень впечатляющий объект", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Объединенные Арабские Эмираты с помощью своего специального фонда и через Всемирный банк содействуют развитию других государств. Всего ОАЭ таким образом оказали помощь ста странам на сумму свыше $100 млрд.

"Я хотел попросить вас, чтобы вы не забывали о наших компаниях. Если в рамках этого фонда и вы это практикуете, мы сможем поставлять свою качественную продукцию, начиная от продуктов питания до машиностроительной продукции, мы вам будем благодарны", - сказал Президент.

Глава государства также попросил передать привет Президенту ОАЭ и добавил, что его ждут в Беларуси в любое время.

Халед бен Мухаммед бен Заид аль-Нахайян отметил, что привез Главе белорусского государства самые теплые пожелания от Президента ОАЭ. Он констатировал, что отношения между странами продолжают динамично развиваться. Так, арабские инвестиции в Беларусь уже превысили $4 млрд.

"Я вам гарантирую, что Президент и все руководство Эмиратов на 100% намерены инвестировать в Беларусь. Нужна командная работа для того, чтобы реализовать проекты", - сказал Наследный принц Абу-Даби.

Он обратил внимание, что стороны успешно занимаются инфраструктурными проектами, сотрудничают в сфере продовольственной безопасности. Продолжает укрепляться и сотрудничество в области технологий. "Особенно в сфере искусственного интеллекта, умной логистики и цифрового образования", - добавил высокий гость.