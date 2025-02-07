Встреча с главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля встретился с главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым.

Глава государства в начале встречи подчеркнул, что между Беларусью и российским регионом сложились неплохие отношения, есть ряд совместных технологических проектов. "Но, откровенно говоря, мы немножко сбавили обороты в прошлом году (может, статистика не совсем точно дает информацию). Мы где-то на 5-6% в товарообороте снизили, - сказал Александр Лукашенко. - Мы просто обязаны в этом году нарастить этот товарооборот и превзойти $315 - 320 млн, которые мы наработали".

Президент обратил внимание, что на двустороннем уровне налажено взаимодействие во многих сферах и есть хороший потенциал для его наращивания. "Нам с вами комфортно и очень выгодно сотрудничать, потому что ваша республика - это европейский центр Российской Федерации, наиболее продвинутый, развитый центр, если брать в целом регионы. Поэтому нам выгодно сотрудничать с вами и вместе работать", - отметил Глава государства.

Например, стороны уже плотно работают в машиностроении, есть совместное предприятие по сборке и продаже тракторов. Беларусь направляет в российский регион узлы, комплектующие для тракторов, в Башкортостане их собирают, добавляя определенные детали и получается востребованная продукция. "Очень хороший спрос на нее", - заметил Президент.

Также успешно развивается сотрудничество белорусского МАЗа с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Если в 2020 - 2022 годах они ежегодно производили от 20 до 60 троллейбусов, то в 2023 - 2024 - уже более 300 единиц в год. "Это хорошие темпы. Думаю, что нам надо развивать это направление сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко. В продолжение темы он отметил, что с белорусской стороны есть готовность к совместной работе по восстановлению трамваев с использованием кузовов от Белкоммунмаша. "Если это нужно, с нашей стороны задержки никакой не будет", - заверил Президент.

"Это не благотворительность ни в коем случае с нашей страны. Для нас это крайне выгодный вариант сотрудничества. Мы и дальше готовы с вами работать по тем направлениям, которые мы имеем", - подчеркнул Глава государства.

Отдельно Александр Лукашенко упомянул о планах Беларуси по открытию производственно-сервисного центра "АМКОДОР" в Уфе. "Техника нужна будет всегда, особенно для такой огромной России. Дороги вы строите, молодцы, и федерального уровня, и занимаетесь строительством дорог регионального уровня. А без техники не обойтись. Мы полностью можем удовлетворить спрос на эту технику и вместе работать сначала по сборке, а потом и совместному производству техники, похожей на "АМКОДОР", по этим технологиям", - предложил Президент.

На встрече также шла речь о такой традиционной для Беларуси экспортной позиции как продовольственные товары. Правда, для Башкортостана эта тема не настолько актуальна, поскольку в регионе хорошо развито собственное сельское хозяйство. "Ваша республика в этом отношении прекрасно развита. И вы, и Татарстан сельским хозяйством занимаетесь прилично. Но тем не менее. Если у вас будет необходимость и потребность в продовольственных товарах, пожалуйста, давайте будем обсуждать эту тему. Сейчас это очень важно, - сказал Глава государства. - С удовольствием готовы с вами работать".

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Башкортостан проводили совместную работу в области беспилотников для агропромышленного комплекса. В этой связи Президент предложил продолжать и расширять взаимодействие: "Опыт есть, наработки определенные есть. Рынок сегодня хороший. Думаю, надо двигаться в этом направлении".

То же самое касается и сотрудничества в легкой промышленности. "Ткани, трикотаж, швейная продукция, обувь, ковровые изделия, спецодежда, другие товары - все, что нужно для человека из одежды (да и обуви) мы умеем делать. И если нужны будут не только наши товары, но и технологии вам подойдут, с большим удовольствием будем работать", - заметил Президент.

Характеризуя в целом отношения с российским регионом, Глава государства еще раз акцентировал внимание на заинтересованности Беларуси в развитии совместной работы по широкому спектру направлений. "Башкортостан для нас очень важный регион России, с которым мы хотели бы сотрудничать. Во-первых, он очень развитый, продвинутый. А во-вторых, это центр европейской территории России и, работая у вас, можно считать, мы будем работать и в соседних регионах. Если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним свои обязательства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил за теплый прием и возможность обсудить перспективы сотрудничества. Пользуясь случаем, он поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах: "Мы считаем, что это очень важное событие не только для Беларуси, но и для наших государств".

Радий Хабиров подчеркнул, что Беларусь для Башкортостана - это не просто внешнеэкономический партнер, а братская республика. На протяжении лет закупаются значительные объемы различной белорусской техники, развиваются сервисные центры, и эта работа будет продолжаться. Неплохо также развивается сотрудничество в сфере нефтехимии, симпатии жителей Башкортостана уверенно завоевали белорусские продукты питания.