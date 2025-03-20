Встреча с председателем Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Сребренкой Голич

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 марта встретился с председателем Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Сребренкой Голич.

"Мне приятно видеть и встречать вас в Беларуси. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали не просто в страну, близкую вашему народу, но вы приехали к своим друзьям, к своим родным, вы приехали в свою Беларусь, - сказал Александр Лукашенко. - Как я говорю своим друзьям, закрытых тем для вас в Беларуси нет, мы способны и готовы сделать для вас все то, на что мы способны и что вам интересно".

Глава государства отметил, что хорошо осведомлен о ситуации в Республике Сербской и был очень глубоко погружен в события, которые развивались в 1990-х годах в регионе, когда заключались Дейтонские соглашения.

"Я видел серьезные недостатки этого соглашения. И я предупреждал тогда своего коллегу и друга Слободана Милошевича (президент Сербии в 1989-1997 годах, а затем президент Союзной Республики Югославия в 1997-2000 годах. - Прим.) о том, что нам надо быть очень осторожными, заключая по указке Запада, американцев этот договор. Что он может принести немало бед народу. Вы знаете, что что-то в этом плане и случилось. Те противоречия, которые существуют в вашем, казалось бы, общем государстве, никуда не делись. Они всегда были острыми, и когда-то это должно было выплеснуться наружу", - заявил Президент.

"Но я это говорю к тому, и вы должны это знать: насколько это возможно сегодня, мы рядом с вами, мы будем вас поддерживать, мы будем вам помогать. Опять же говорю: насколько это возможно, потому что мы не рядом, мы не граничим с Боснией и Герцеговиной, мы не граничим с вашим народом, но мы - от одного корня. Мы это помним. Поэтому постарайтесь на нас рассчитывать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что и российское руководство подобным образом понимает и оценивает ситуацию. "Знаем и прошлое, и настоящее, поэтому мы на вашей стороне", - добавил он.

Особую близость народов Беларуси и Республики Сербской также отражает тот факт, что в протокольной части встречи Глава государства в общении практически не прибегал к услугам переводчика, прекрасно понимая большинство из того, что говорила гостья на сербском языке.