Доклад Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта принял с докладом Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.

Глава государства во вступительном слове обозначил целый ряд вопросов для беседы. Это проработка визитов Главы государства, реализация планов по развитию сотрудничества, в том числе с Китаем. В числе тем также работа на площадке Евразийского экономического союза и подготовка к проведению саммита с учетом председательства Беларуси в этом интеграционном объединении в текущем году. Кроме того, Президент планирует провести совещание с белорусскими послами.

"Визиты Президента, о которых мы договаривались. Насколько они сегодня вырисовываются? Проработаны, не проработаны?" - поинтересовался Глава государства.

Он отметил, что планирует посетить ряд азиатских стран, и это будут очень важные визиты. "Насколько мы тут сейчас имеем какую-то картину?" - спросил он у главы МИД.

"Второе - у нас Евразийский экономический совет (заседание высшего Евразийского экономического совета. - Прим.). Когда, что, как? И так далее", - поставил еще один вопрос Глава государства.

Александр Лукашенко также напомнил о задаче, которую ставил не только перед Максимом Рыженковым, но и Главой Администрации Президента Дмитрием Крутым: "Я ведь пообещал, что мы серьезно вникнем в структуру и численность, штатное расписание нашей Евразийской комиссии (ЕЭК. - Прим.). Для того, чтобы определиться наконец-то по зарплате и так далее. Это же будет лакмусовая бумажка для нас. Поэтому надо вникнуть, если что, посоветоваться с Мясниковичем (Михаил Мясникович, который ранее занимал пост Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. - Прим.). У него знаний гораздо больше, чем у всех нас тут в Беларуси. Чтобы ошибок не наделать, когда будем вносить предложения".

"Совещание с послами, о котором я сказал. Надо определиться, когда мы их пригласим. Я не говорю, что это может быть только лето. Когда определишься, тогда и пригласим", - отметил Глава государства, говоря о сроках проведения мероприятия.

Вопрос номер один, который обозначил Александр Лукашенко, - это отчет МИД и послов по вопросам внешнеэкономической деятельности. "Они на это должны быть сориентированы", - сказал он.

"Очень важно иметь представление, как мы будем двигаться с Китайской Народной Республикой. Это директива №9. Мы там очень четко определялись, что нам надо сделать", - поставил задачу Президент.

В центре внимания и развитие отношений с другими странами в таких регионах, как Ближний Восток, Африка. "Мы об этом много говорили. Но самое главное - это дорожные карты. Это планы нашей работы", - отметил белорусский лидер.

В качестве примера он привел Оман, куда Глава государства недавно совершил официальный визит. "В Омане побывали. Как будем работать с Оманом? По-моему, ты собирался туда поехать. Надо где-то встретиться с ответственным лицом, чтобы поговорить, как они видят спустя некоторое время наши дальнейшие действия", - отметил Глава государства.

Президент также напомнил, что поручал Министру промышленности, который также сопровождал Главу государства в ходе визита, чтобы он четко взял на контроль все вопросы с этим государством. "Это к примеру. Пусть там два наших вопроса будут, которые нас интересуют и нам нужны. Это очень важно", - сказал Александр Лукашенко.