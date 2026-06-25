Встреча с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

Визит Валентины Матвиенко в Минск связан с проходящим в эти дни XIII Форумом регионов Беларуси и России, главными организаторами которого традиционно выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России, оказывающие парламентское содействие развитию и укреплению межрегионального сотрудничества двух стран. Поэтому на встрече у Главы государства присутствовала также руководитель Совета Республики Наталья Кочанова.

Тепло приветствуя гостей, Президент, обращаясь к Валентине Матвиенко, с улыбкой спросил: "С сестрой вы миритесь?"

"Не то слово. Мы как одно целое за эти годы стали, нас не разделить. Сиамские близнецы", - следуя тональности разговора, ответила руководитель Совета Федерации.

"Что касается Форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете: благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией", - сказал Президент. Глава государства отметил, что во времена первого Президента России Бориса Ельцина развивать взаимоотношения порой было нелегко. "Тогда регионы нас (Беларусь. - Прим.) спасли. Мы напрямую с ними имели отношения", - пояснил Александр Лукашенко.

"Этот региональный форум, который мы проводим, приносит и нам, и вам - россиянам и белорусам - миллиарды рублей, конкретные контракты. Мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями - это великое дело", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил слова признательности за то, что Совет Республики и Совет Федерации занимаются в том числе укреплением межрегионального взаимодействия. "Я рад, что вы взяли под свой патронаж главное звено в наших отношениях - региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросам безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны - для Беларуси и России", - подчеркнул Глава государства.

"Я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, мы грузим на эти женские плечи, - сказал Президент. - Я Владимиру Владимировичу (Путину. - Прим.) говорю: хоть на эти женские плечи есть что-нибудь свалить".

"Не что-нибудь, вы многовато сваливаете, - с долей юмора ответила Валентина Матвиенко. - Но они (женские плечи. - Прим.) надежные, правда".

Александр Лукашенко поблагодарил руководителя Совета Федерации за ее визит в Беларусь: "Спасибо вам, что приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете, все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет, как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Время сейчас такое - бешеное. Все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам".

"Россия, Беларусь - это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство", - заявил белорусский лидер.

"Хотя желающих очень много", - заметила по этому поводу Валентина Матвиенко.

"Очень много, - согласился Александр Лукашенко. - Но я уверен (и об этом говорил недавно представителям Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня работаете во благо не только России, но и Беларуси, и не против той же Украины. Ну как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили. И будут дружить".

"Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать", - заявил Президент.

В свою очередь Валентина Матвиенко поблагодарила Президента Беларуси за возможность встречи: "Для меня это всегда огромная радость и честь. Спасибо, что Вы нашли время".

Кроме того, она высказал слова признательности в адрес лидеров Беларуси и России за то, что они так активно и деятельно поддерживают межрегиональное сотрудничество, которое "за эти годы стало каркасом Союзного государства". "И чем шире развиваются эти связи, чем они крепче - связи между нашими людьми, тем надежнее наш союз", - подчеркнула руководитель Совета Федерации.