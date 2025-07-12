Встреча с председателем Партии социалистов Республики Молдова Игорем Додоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

"Живой!" - приветствовал Глава государства в своем рабочем кабинете Игоря Додона.

"Не дождутся! - ответил молдавский гость. - Александр Григорьевич, очень рад!"

"Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой, - заявил белорусский лидер. - Хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень бы хотелось, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена".

"Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что Вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через Вас, если Вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы", - сказал Александр Лукашенко.

Он уверен, что восстановить эти отношения не сложно: "Путь пробит, проторен. Мы знаем, что надо Молдове. Вы знаете нас хорошо. Мы всегда были обязательны в отношениях с вами и готовы в этом отношении действовать".

Александр Лукашенко поблагодарил Игоря Додона за то, что тот, несмотря на все сложности и трудности, приехал в Беларусь, и поинтересовался информацией из первых уст о том, что сейчас происходит в Молдове: "Мы в основном получаем из средств массовой информации (сведения о событиях в Молдове. - Прим.). Естественно, есть и другие люди, которые нас информируют. Но важно услышать от тебя обстановку и ситуацию".

"Мое отношение к Молдове знаешь. Это цветущий сад, в котором живет прекрасный народ, трудолюбивый очень народ, очень похожий на белорусов. К сожалению, так сложилось, что мне очень сложно побывать в Молдове в силу той политики, которую там вы проводите сейчас", - отметил белорусский лидер.

"Не мы. Они (нынешние власти в Молдове. - Прим.)", - уточнил Игорь Додон.

"Понятно. Поэтому я действительно, когда узнал, что ты будешь у нас, много думал о Молдове, вспоминал наши встречи. Вспоминал, как мы там пытались посеять хорошие, добрые семена. Говорят, неплохо взошли (во время визита в Молдову в 2018 году Александр Лукашенко и Игорь Додон на тракторах засеяли поле кукурузы. - Прим.)", - продолжил Александр Лукашенко.

"Самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа, - сказал Президент. - Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, люди неглупые".

"Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Я это слышу, но в это не верю", - добавил Александр Лукашенко.

"Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы (речь о Евросоюзе. - Прим.), никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получаем. Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное", - сказал Президент.

"Когда ты был Президентом, ты уже проходил это все. Я помню, когда тебе приходилось прорубать окно снова сюда на восток - в Беларусь, Россию - для того, чтобы жил народ Молдовы. Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен", - добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что в советские времена много раз бывал в Кишиневе и не только. "Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит, и в этой ситуации, и в будущем, - скажи, мы будем рядом с нашими друзьями", - заверил белорусский лидер.

Игорь Додон в свою очередь отметил, что рад находиться в Беларуси и иметь возможность встретиться с белорусским лидером. "Хочу сразу вас заверить, что молдавские граждане - не власть нынешняя, а молдавские граждане в большинстве своем - считают белорусов своими братьями. По всем опросам Александр Григорьевич Лукашенко - в первых строчках по поддержке лидеров других стран внутри Республики Молдова", - сказал он.

Молдавский политик выразил сожаление по поводу того, что в последние 3-4 года двусторонняя повестка между Молдовой и Беларусью фактически отсутствует, что, безусловно, в негативном плане отразилось и на торгово-экономическом сотрудничестве. Немаловажным фактором, значительно усложнившим логистику в торговле, стала и ситуация в Украине. Но, тем не менее, намечаются некоторые подвижки в лучшую сторону, отметил Игорь Додон, и об этом, по его словам, пойдет речь во время встречи с Главой белорусского государства. "Мы хотим вернуть наш стратегический диалог, каким он был, когда мы занимались нашими двусторонними отношениями", - высказался он по поводу будущего сотрудничества с Беларусью.

Игорь Додон преподнес Главе белорусского государства символический подарок. Он напомнил, что в мае во время приезда в Минск Министр обороны России Андрей Белоусов подарил Александру Лукашенко набор "Награды победителей" с выполненными в натуральную величину копиями наград Советского Союза. В этом наборе были представлены исключительно ордена, но там не было медалей, отметил Игорь Додон. Поэтому в качестве подарка он привез в Минск набор медалей времен Великой Отечественной войны.