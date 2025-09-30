Встреча с председателем Кабинета Министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября встретился с председателем Кабинета Министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

"Мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем, - это примерно 500 миллионов долларов. Я даже не хочу обозначать дату. К 2030-му достигнем - будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны", - обратился к премьеру Кыргызстана Президент Беларуси.

Александр Лукашенко указал и на конкретные направления сотрудничества с Кыргызстаном. Одно из таких направлений - горнодобывающая промышленность, где у Беларуси есть определенные компетенции.

"Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен, участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что во время официального визита, который начался 28 сентября, глава Кабинета Министров Кыргызстана уже провел переговоры с Премьер-министром Беларуси, где были достигнуты определенные договоренности. "Знайте, что мы обязательно выполним все то, что мы пообещали нашим кыргызским друзьям", - заявил Александр Лукашенко.

Отдельно Глава государства остановился на вопросах многостороннего сотрудничества, в частности в рамках ЕАЭС и СНГ. "Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Это великое благо для нас. Сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого, проблематично и вряд ли мы их найдем. Найдем - хорошо. Понемножку надо их находить. Но надо не забывать о том, что у нас есть, не потерять. Рачительные люди исходят из этого", - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Кыргызстан в каком-то смысле находится "в глубине" Евразийского экономического союза. Этим обусловлена определенная зависимость республики от других государств.

"Мы очень заинтересованы, чтобы вы смотрели в нашу сторону. Поэтому мы будем делать здесь все в международном плане, чтобы Кыргызстану было лучше и легче", - заверил белорусский лидер.

Глава государства уверен, что и Кыргызстан полностью поддерживает подобную политику. "Нам бы сохранить то, что есть. Но если получится приумножить, было бы неплохо", - добавил он.

Адылбек Касымалиев согласился с тем, что Беларуси и Кыргызстану по силам достичь товарооборота в $500 млн к 2030 году. Он напомнил, что накануне был подписан целый ряд документов по развитию сотрудничества в различных отраслях, и главный из них - дорожная карта до 2030 года.

Премьер-министр Кыргызстана также рассказал, что перед вылетом в Беларусь был на встрече у Президента страны Садыра Жапарова. "Он передал Вам самые теплые слова приветствия и очень положительно воспринял мой официальный визит в Беларусь", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он также отметил, что ему приятно находиться в Минске - городе, с которым у него связаны теплые воспоминания. Глава Кабмина Кыргызстана сказал, что его супруга в середине восьмидесятых проходила практику на "Беларусьфильме".

"Удивительно, она киношница, а вы финансист", - с улыбкой заметил Александр Лукашенко.

"Сойдя с трапа самолета, я почувствовал теплоту на белорусской земле. На самом деле белорусский народ добродушный, добропорядочный, высококультурный, - добавил Адылбек Касымалиев. - Это народ, который чтит историческую память".