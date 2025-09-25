Доклад посла Беларуси в России Александра Рогожника

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве после участия в Глобальном атомном форуме заслушал доклад посла в России Александра Рогожника по развитию двустороннего сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что надо усиливаться по экспорту в Россию промышленной продукции. "Ситуация в Российской Федерации, особенно что касается рынков сбыта. Знаешь, что начинает проседать немного промышленность. Хотя у тебя оптимизм в этом плане, - поинтересовался белорусский лидер. - Если действительно у нас пошли продажи по легкой промышленности, одежды касается, по другим (направлениям. - Прим.), даже "белая промышленность" - холодильники, стиральные машины... Есть хорошие наработки и действия. Это очень хорошо, здорово. Конечно, надо усиливаться. Это вопрос номер один. Потому что по экспорту мы не дорабатываем очень сильно".

Александр Лукашенко в этом плане попросил посла представить свою точку зрения, в том числе учитывая предыдущий опыт работы на посту Министра промышленности.

"И перед переговорами завтра (26 сентября. - Прим.) с Президентом России я хотел бы услышать, какие вообще проблемы у нас в Российской Федерации. Касаемо наших переговоров, возможно, есть какие-то вопросы. И впечатления по нефти, по газу и так далее. По единому рынку, как он развивается, - то, что мы замышляли и думали. И те вопросы, которые ты хотел обозначить", - определил тематику Александр Лукашенко.