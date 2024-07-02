Встреча с Председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля провел встречу с Председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным.

Вячеслав Володин прибыл в Беларусь по поручению Президента России Владимира Путина. Он примет участие от российской стороны в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Вам, моему старшему брату, другу, большое спасибо за то, что Россия представлена на этом нашем общем празднике - Дне Независимости Беларуси - высокой государственной делегацией. Готовясь к этой встрече, я подумал о том, что мы же с Вами официально, вот таким образом и не встречались, хотя знаем друг друга уже, мне кажется, полвека", - отметил Александр Лукашенко.

"Редко, на самом деле. Хотя мы не просто друг друга знаем", - согласился Вячеслав Володин.

"Общаемся очень часто в общем и по делам, а таким образом, наверное, первый раз. Это говорит о том, что Вы просто в Минске чаще должны бывать. Мы всегда будем рады Вас видеть", - заявил Президент.

Глава государства признался, что ему импонирует депутатская деятельность Вячеслава Володина и он очень внимательно наблюдает за его работой, особенно в своем округе. "Я вспоминаю свою депутатскую работу, как мне приходилось работать и заниматься на более низком уровне, но точно такими же вопросами, решать такие же проблемы. Поэтому для меня лично Вы человек абсолютно понятный, открытый, и я всегда поддерживаю Ваше движение в том направлении, в котором Вы двигаетесь к людям, к тем, кто избрал Вас, не забываете об этом. Это очень важно", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассчитывает, что депутаты Палаты представителей и Государственной думы продолжат развивать парламентские связи и обмениваться опытом.

Во время встречи Президент коснулся вопросов двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Беларуси.

"Много вопросов. И общих вопросов, которые нам надо решать. Думаю, Вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси. Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Глава государства.

"Спасибо, что приехали. Побудете у нас на мероприятии, посмотрите с точки зрения наших тогдашних общих стандартов: далеко ли мы от них ушли. Думаю, что Вам понравится. Никуда мы не ушли. Мы всегда в Беларуси были привержены тому, что сделали наши предки. Ни один памятник вы не найдете в Беларуси, даже в самой маленькой деревеньке, чтобы он был запущен и чтобы за ним не ухаживали, - сказал Президент. - Люди помнят те времена, знают, откуда мы, чтят память тех, кто принес нам эту жизнь. Пусть она непростая, но мы живем, а многих из них, к сожалению, нет".

Причем для белорусов, обратил внимание Глава государства, не важно, где состоялось то или иное сражение, была ли это операция "Багратион", битва подо Ржевом или же на Днепре, - в стране одинаково чтут память погибших советских воинов. "Сражались наши, советские люди. Мы это чтим и воспитываем в этом отношении и молодежь", - добавил Александр Лукашенко.

Вячеслав Володин в свою очередь передал Президенту Беларуси теплые поздравления с главным государственным праздником от имени российского лидера Владимира Путина.

"День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков объединяет нас всех. Нам очень важно эту память хранить. Пока мы будем помнить тех, кто погиб за нашу свободу, за свободу нашей страны, Советского Союза, которая родила нас, за свободу наших государств, и Беларуси, и России, они будут нас вести по жизни, защищая незримо, хотя их рядом нет. Вы правильно сказали: мы должны быть вместе, еще крепче, плечом к плечу, чтобы преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны", - подчеркнул Председатель Государственной думы.