Доклад Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и посла Беларуси в России Александра Рогожника

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля принял с докладом Главу Администрации Президента Дмитрия Крутого и Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Александра Рогожника.

27 июня Александр Лукашенко провел кадровые перестановки: Дмитрий Крутой, возглавлявший белорусскую дипмиссию в России, был назначен Главой Администрации Президента. А на его место в Москву Президент решил направить Министра промышленности Александра Рогожника.

Такой кадровый выбор Глава государства объяснил тем, что в основном перспектива работы Беларуси с Россией - это те проекты, которые лежат в сфере промышленности. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Дмитрий Крутой остается ответственным за реализацию договоренностей по Российской Федерации.

"Думаю, Александр Николаевич, мы еще с Вами встретимся не единожды для того, чтобы обсудить конкретные вопросы Вашей деятельности на посту посла в Российской Федерации. Вам будет проще в том плане, что Дмитрий уже работал в этой должности и, как я считаю, работал неплохо, и освоил те направления работы, которым надо будет уделять особое внимание. Я очень надеюсь, что мы будем иметь продвижение прежде всего по кооперационным вопросам. Они лежат в сфере промышленности. Здесь должны быть конкретные результаты", - поставил задачу Президент.

В то же время Глава государства отметил, что ситуация на российском рынке непростая: конкуренция здесь остается очень высокой. "От этого никуда не деться. Это было и будет всегда. Но нам нельзя терять на российском рынке свои позиции. И это вопрос номер один для вас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Для этого, по его словам, необходимо создавать и развивать в России свои мультибрендовые и сервисные центры, торговые дома. Особое внимание он обратил на развитие кооперационных связей и освоение российской кредитной линии для реализации совместных проектов в промышленности.

Не менее важное значение, отметил Президент, имеют связи с российскими регионами. "Надо продолжить это активное общение с региональными руководителями", - поручил Глава государства.

Он также напомнил о перспективных направлениях белорусско-российского сотрудничества в сферах авиастроения и атомной энергетики, области исследования космоса.

"Мы думаем, прорабатываем вопрос строительства второй атомной станции. Электрическая энергия никогда не помешает. Излишек ее в стране не будет никогда", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что электричество необходимо не только для промышленности или бытовых нужд. "Мы строим дома на электрическом обогреве. И электромобили, за которые мы серьезно взялись. У нас не просто наработки, производство хорошее - особенно автобусов, троллейбусов. Везде нужно электричество. Поэтому надо смотреть вперед", - подчеркнул Глава государства.

"Очень много конкретных программ. Вы посол в должности вице-премьера, поэтому это повышает Ваш статус. Посол был специально повышен до уровня вице-премьера, чтобы вы могли встречаться в Правительстве практически с любым чиновником, любым государственным служащим", - добавил Александр Лукашенко.