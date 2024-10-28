Встреча с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября встретился с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым.

"Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров (с представителями правительства Беларуси. - Прим.)", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время с руководством России часто идет речь о том, что Западу не удалось поставить страны на колени и как-то прижать. "В этом, конечно, большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете. Прежде всего - промышленность. Мы поставили перед собой амбициозную задачу, опять вместе с россиянами, преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением, - сказал Глава государства. - Я думаю, что это большой кусок вашей работы в Беларуси с нашим правительством, чтобы определиться, как будем действовать дальше".

Президент высказал слова благодарности как лично Денису Мантурову, так и правительству, Президенту России за то, что российской стороной были профинансированы многие совместные импортозамещающие проекты. "Есть и такие знаковые, глобальные проекты, как финансирование и производство самолета "Освей". Для нас это вообще, можно сказать, новая история. Мы также благодарны вам за это. Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси", - заявил белорусский лидер.

"Вы - человек известный в этой сфере, в промышленности в том числе. Думаю, что ваша поддержка для нас будет очень важна", - добавил Президент.

"Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Беларуси. Тоже очень важный вопрос. Вы в России больше, чем кто-либо, понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания (или же какие-то недомолвки даже можно сказать) у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть и на нашем совместном рынке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего", - сказал Президент.

"Ни для кого не секрет, мы должны защищать свой рынок. Чтобы не попасть из огня да в полымя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены, они есть. Чтобы не получилось так, как с западниками - ушли, все бросили - "Работать не будем". Правда, ушли - спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими", - добавил Александр Лукашенко.

"От вашего визита многое зависит. Я это знаю. И мы с Президентом Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим он заявил, что 5 декабря планируется провести заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. "Поэтому надо расставить все точки над i. Желательно, на ВГС. Чтобы и будущий, и последующий годы были понятными в сотрудничестве для Беларуси и России", - резюмировал белорусский лидер.