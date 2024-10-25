Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования Службы безопасности Президента

Глава государства Александр Лукашенко 25 октября принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию со дня образования Службы безопасности Президента Беларуси.

Приветствуя участников мероприятия, Александр Лукашенко заметил, что это тот очень редкий случай, когда подавляющее большинство сотрудников Службы безопасности Президента Беларуси собрались в качестве гостей, а не находятся на боевом дежурстве.

Глава государства напомнил, что Служба безопасности, как и многие госструктуры, создана 30 лет назад. Президент подчеркнул, что это был сложнейший период лихих девяностых. А в трудные времена, как известно, нужны были сильные люди, потому что другие просто не справились бы с теми задачами, которые тогда стояли перед страной.

"После первых президентских выборов передо мной ребром встал вопрос о том, как должен был выглядеть силовой блок страны, - продолжил Александр Лукашенко. - И кому доверить безопасность высших должностных лиц Беларуси, специальных объектов и высоких иностранных гостей на территории Беларуси".

"Поэтому в первый состав Службы безопасности Президента отбирали лучших из силовых структур, - продолжил Глава государства. - Нужны были не просто профессионалы в погонах. А, во-первых, беззаветно преданные своей стране офицеры, умные и ответственные патриоты, которые исполняют воинский долг и не предадут за 30 сребреников. Пришли лучшие из лучших. Эта практика сохраняется до сих пор".

И командирам, и рядовым сотрудникам тогда пришлось сразу же включиться в работу, а параллельно много и многому учиться.

Президент обратил внимание, что Служба безопасности сейчас оснащена самыми современными техникой, оружием, средствами защиты и является одним из наиболее боеспособных и подготовленных воинских формирований. "Я бы хотел, чтобы самые были боеспособные и подготовленные", - заметил Глава государства.

"Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности, - заявил белорусский лидер. - Недаром ваш девиз - "Служба без права на ошибку" (уж действительно, права на ошибку у вас нет). Да, ваши успехи чаще всего так и остаются под грифом "секретно". Вы должны быть эффективны и невидимы".

Такое служение Родине не каждому по силам, заметил Президент. Не многие рискнут выбрать такой профессиональный путь, где нужно быть постоянно в готовности, постоянно готовыми к действию. "Любой из вас в случае чрезвычайных обстоятельств закроет собой не только охраняемое лицо, но и мирных граждан, женщин, стариков, детей, в конце концов, - свою страну. Это и есть наивысшая духовно-нравственная миссия настоящего защитника".

"Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и участника нынешней электоральной гонки Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо всадили несколько пуль прямо на митинге, причем в присутствии личной охраны.

"Поэтому самая большая ценность Службы безопасности - воинский коллектив", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сотрудники Службы безопасности Президента - это не просто профессионалы, как показали прошедшие 30 лет. "Вы должны быть резервом для любых отраслей, не только военных. И продолжаете служить стране и народу даже после увольнения в запас. В различных организациях. Прекрасно зарекомендовали себя на ответственных государственных должностях, в том числе высоких. Так будет и дальше", - заявил белорусский лидер.

"Да и в целом, мне кажется, нет такой работы, с которой не справился бы наш сотрудник, бывший или действующий. Правда, говорят, бывших же не бывает. Я всем вам за это благодарен. Как Президент и как человек, - сказал Глава государства. - Я абсолютно убежден, вы и дальше с честью будете нести высокое звание сотрудника Службы безопасности и что Беларусь всегда будет под вашей надежной защитой. Время выбрало нас не случайно".

Президент поблагодарил за службу всех ветеранов и нынешних военнослужащих, вручив наиболее отличившимся сотрудникам государственные награды. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья и новых профессиональных успехов. А их родным - счастья, неиссякаемых душевных сил и терпения, ведь многие победы куются в том числе и в тылу, заметил Глава государства.

Поздравив военнослужащих, Президент обратился к ним с напутственным словом: "У вас должна быть четкая организация, дисциплина и система. Если в чем-то у вас нет системы, вы ее создайте. Но система должна быть всегда. Чтобы было видно, что это офицеры самого элитного подразделения в нашей стране. Четкость и системность, продуманность - это главное в вашей службе".

Александр Лукашенко отметил, что сотрудники Службы безопасности - самые подготовленные бойцы с отличной физической подготовкой и совершенным владением оружием. "Но прежде, чем идти, бежать, стрелять, вы должны думать. Вы должны думать и выстраивать четкую систему. В этом отличие вас от обычных военных", - еще раз обратил внимание Глава государства.

"Я не зря сказал, что бывших сотрудников Службы безопасности, спецподразделений не бывает. Вы до конца своей жизни, как и Президент, должны быть в строю. Поэтому те, кто завершает или завершит в будущем свою часть жизни в военном отношении, лучшие из лучших из вас будут направлены на трудовой гражданский фронт, где вы будете выполнять свою миссию. Всегда к этому себя готовьте, - добавил Президент. - А если кто-то решит остаться военным, я буду это только приветствовать".

"Время сложное. Я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие, чтобы стрелять. Только в учебных целях. Но если будет сложно, вы должны знать, что мы пойдем впереди. Вы пойдете впереди, в том числе и Президент. Такая наша жизнь. Но давайте будем делать все, чтобы этого не случилось", - сказал белорусский лидер.

Начальник Службы безопасности Дмитрий Шахраев в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку, которая оказывается подразделению, и вручил Главе государства юбилейную медаль в честь 30-летия Службы безопасности.