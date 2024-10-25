Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования Службы безопасности Президента

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Лукашенко сегодня, 30-летие Службы безопасности Президента РБ
Лукашенко про Службу безопасности Президента
история Службы безопасности Президента РБ
30-летие Службы безопасности Президента РБ
Лукашенко мероприятие к 30-летию Службы безопасности Президента РБ
Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования Службы безопасности Президента
Начальник Службы безопасности Президента РБ Дмитрий Шахраев
Начальник Службы безопасности Президента Беларуси Дмитрий Шахраев
Начальник Службы безопасности Президента Беларуси Дмитрий Шахраев
Лукашенко сегодня, 30-летие Службы безопасности Президента РБ
Лукашенко про Службу безопасности Президента
история Службы безопасности Президента РБ
30-летие Службы безопасности Президента РБ
Лукашенко мероприятие к 30-летию Службы безопасности Президента РБ
Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования Службы безопасности Президента
Начальник Службы безопасности Президента РБ Дмитрий Шахраев
Начальник Службы безопасности Президента Беларуси Дмитрий Шахраев
Начальник Службы безопасности Президента Беларуси Дмитрий Шахраев

Глава государства Александр Лукашенко 25 октября принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию со дня образования Службы безопасности Президента Беларуси.

Приветствуя участников мероприятия, Александр Лукашенко заметил, что это тот очень редкий случай, когда подавляющее большинство сотрудников Службы безопасности Президента Беларуси собрались в качестве гостей, а не находятся на боевом дежурстве.

Глава государства напомнил, что Служба безопасности, как и многие госструктуры, создана 30 лет назад. Президент подчеркнул, что это был сложнейший период лихих девяностых. А в трудные времена, как известно, нужны были сильные люди, потому что другие просто не справились бы с теми задачами, которые тогда стояли перед страной.

"После первых президентских выборов передо мной ребром встал вопрос о том, как должен был выглядеть силовой блок страны, - продолжил Александр Лукашенко. - И кому доверить безопасность высших должностных лиц Беларуси, специальных объектов и высоких иностранных гостей на территории Беларуси".

"Поэтому в первый состав Службы безопасности Президента отбирали лучших из силовых структур, - продолжил Глава государства. - Нужны были не просто профессионалы в погонах. А, во-первых, беззаветно преданные своей стране офицеры, умные и ответственные патриоты, которые исполняют воинский долг и не предадут за 30 сребреников. Пришли лучшие из лучших. Эта практика сохраняется до сих пор".

И командирам, и рядовым сотрудникам тогда пришлось сразу же включиться в работу, а параллельно много и многому учиться.

Президент обратил внимание, что Служба безопасности сейчас оснащена самыми современными техникой, оружием, средствами защиты и является одним из наиболее боеспособных и подготовленных воинских формирований. "Я бы хотел, чтобы самые были боеспособные и подготовленные", - заметил Глава государства.

"Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности, - заявил белорусский лидер. - Недаром ваш девиз - "Служба без права на ошибку" (уж действительно, права на ошибку у вас нет). Да, ваши успехи чаще всего так и остаются под грифом "секретно". Вы должны быть эффективны и невидимы".

Такое служение Родине не каждому по силам, заметил Президент. Не многие рискнут выбрать такой профессиональный путь, где нужно быть постоянно в готовности, постоянно готовыми к действию. "Любой из вас в случае чрезвычайных обстоятельств закроет собой не только охраняемое лицо, но и мирных граждан, женщин, стариков, детей, в конце концов, - свою страну. Это и есть наивысшая духовно-нравственная миссия настоящего защитника".

"Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и участника нынешней электоральной гонки Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо всадили несколько пуль прямо на митинге, причем в присутствии личной охраны.

"Поэтому самая большая ценность Службы безопасности - воинский коллектив", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сотрудники Службы безопасности Президента - это не просто профессионалы, как показали прошедшие 30 лет. "Вы должны быть резервом для любых отраслей, не только военных. И продолжаете служить стране и народу даже после увольнения в запас. В различных организациях. Прекрасно зарекомендовали себя на ответственных государственных должностях, в том числе высоких. Так будет и дальше", - заявил белорусский лидер.

"Да и в целом, мне кажется, нет такой работы, с которой не справился бы наш сотрудник, бывший или действующий. Правда, говорят, бывших же не бывает. Я всем вам за это благодарен. Как Президент и как человек, - сказал Глава государства. - Я абсолютно убежден, вы и дальше с честью будете нести высокое звание сотрудника Службы безопасности и что Беларусь всегда будет под вашей надежной защитой. Время выбрало нас не случайно".

Президент поблагодарил за службу всех ветеранов и нынешних военнослужащих, вручив наиболее отличившимся сотрудникам государственные награды. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья и новых профессиональных успехов. А их родным - счастья, неиссякаемых душевных сил и терпения, ведь многие победы куются в том числе и в тылу, заметил Глава государства.

Поздравив военнослужащих, Президент обратился к ним с напутственным словом: "У вас должна быть четкая организация, дисциплина и система. Если в чем-то у вас нет системы, вы ее создайте. Но система должна быть всегда. Чтобы было видно, что это офицеры самого элитного подразделения в нашей стране. Четкость и системность, продуманность - это главное в вашей службе".

Александр Лукашенко отметил, что сотрудники Службы безопасности - самые подготовленные бойцы с отличной физической подготовкой и совершенным владением оружием. "Но прежде, чем идти, бежать, стрелять, вы должны думать. Вы должны думать и выстраивать четкую систему. В этом отличие вас от обычных военных", - еще раз обратил внимание Глава государства.

"Я не зря сказал, что бывших сотрудников Службы безопасности, спецподразделений не бывает. Вы до конца своей жизни, как и Президент, должны быть в строю. Поэтому те, кто завершает или завершит в будущем свою часть жизни в военном отношении, лучшие из лучших из вас будут направлены на трудовой гражданский фронт, где вы будете выполнять свою миссию. Всегда к этому себя готовьте, - добавил Президент. - А если кто-то решит остаться военным, я буду это только приветствовать".

"Время сложное. Я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие, чтобы стрелять. Только в учебных целях. Но если будет сложно, вы должны знать, что мы пойдем впереди. Вы пойдете впереди, в том числе и Президент. Такая наша жизнь. Но давайте будем делать все, чтобы этого не случилось", - сказал белорусский лидер.

Начальник Службы безопасности Дмитрий Шахраев в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку, которая оказывается подразделению, и вручил Главе государства юбилейную медаль в честь 30-летия Службы безопасности.

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