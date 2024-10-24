Встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы за мирное разрешение любых конфликтов", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это - символ мира. Наши аисты. Нам, Антониу, очень нужен мир", - сказал Президент, вручая Генеральному секретарю ООН в подарок скульптуру аистов.

Во время встречи Александр Лукашенко прежде всего поздравил Антониу Гутерриша "с прекрасной особенностью". "Я наблюдаю уже не первого Генерального секретаря за свою политическую жизнь. Но такую решительность я встречаю впервые", - заявил Президент.

"Вы - первый Генсек, который открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки. Вы должны знать, что Ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна - абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе", - отметил Глава государства.

"Вы должны знать, что мы всегда будем рядом с вами, что касается (вопросов. - Прим.) мира и войны. Мы за мир, за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь, Антониу Гутерриш поделился с Главой белорусского государства, что накануне ему пришлось пережить наиболее сложные часы жизни в качестве Генерального секретаря ООН. "Наши коллеги на Ближнем Востоке попросили провести срочное совещание. Вчера дрон попал в машину, которая принадлежала организации ООН и убила водителя. В офисе ООН в Ливане дрон попал настолько близко к зданию, что вылетели стекла", - рассказал он.

Кроме того, ситуация в Северной Газе настолько ужасна, что ООН пришлось приостановить программу по вакцинации. В настоящее время там работает единственная больница, и Антониу Гутерриш надеется, что ООН сможет добраться до нее и доставить вакцину.

"Наши люди переживают очень сложные времена. Тем не менее они продолжат свою работу, чтобы предоставить столько гуманитарной помощи, сколько они могут", - сказал Генеральный секретарь.

Он также обеспокоен ситуацией с миссией ООН в Ливане, где находятся почти 10 тыс. человек из более чем 40 стран. "И я чувствую, что жизнь каждого из этих людей находится в моей ответственности. Конечно, все может случиться. Ситуация в Ливане ужасна. Сегодня мы переживаем по-настоящему сложные времена. Поэтому мне иногда приходится проявлять активность по защите определенных вещей. Я чувствую страдания людей", - заявил Антониу Гутерриш.