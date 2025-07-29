Встреча с Министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля встретился с Министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

"Эфиопия для нас является одним из важнейших государств в Восточной Африке. Еще с советских времен у нас добрые воспоминания и хорошие надежды на сотрудничество в будущем, - обратился Александр Лукашенко к главе МИД Эфиопии. - Огромная страна, 130 млн с лишним человек населения. Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас".

Президент убежден, что с учетом взаимного интереса к сотрудничеству Беларуси и Эфиопии, а также традиционных связей у стран есть потенциал для дальнейшего развития этого сотрудничества. "Мы встречались в Казани (на саммите БРИКС. - Прим.) с вашим Премьер-министром и договорились, что министерства иностранных дел Эфиопии и Беларуси выработают определенный план, дорожную карту нашего сотрудничества, что мы сегодня и делаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заверил главу МИД Эфиопии в том, что Беларусь при достижении тех или иных договоренностей исполнит все обязательства со своей стороны. "Мы готовы поставлять вам весь комплекс необходимой машиностроительной продукции для Эфиопии. Мы готовы поставлять вам весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме этого, мы готовы передавать вам соответствующие технологии и обучать ваших людей этим технологиям", - назвал некоторые направления сотрудничества с Эфиопией Александр Лукашенко.

Президент попросил Министра иностранных дел Эфиопии передать самые теплые пожелания руководству этой страны и еще раз заверил в том, что Беларусь открыта для сотрудничества по всем направлениям. "Господин министр, еще раз повторяю: мы очень хотели бы активизировать наше сотрудничество с вашей страной", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко также поблагодарил Эфиопию, которая немало сделала для признания Беларуси партнером БРИКС. "Надеемся, вы нас будете поддерживать и в будущем в этой организации", - добавил Президент.

В свою очередь Гедион Тимотевос поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться и передал самые теплые слова от Премьер-министра и Президента Эфиопии. "Между нашими странами существуют сильные культурные и исторические связи. У нас также есть общность подходов к ценностям, истории, религии. До сих пор в нашей стране многие люди тепло вспоминают свою учебу здесь во времена Советского Союза. В том числе они сегодня формируют и поддерживают сильные связи между нашими странами", - сказал министр.