Доклад Председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля принял с докладом Председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько.

Александр Лукашенко прежде всего поинтересовался ситуацией в профсоюзах, взглядом на эти процессы Юрия Сенько, у которого уже было достаточно времени, чтобы с момента своего избрания вникнуть в соответствующие вопросы и оценить их свежим взглядом.

"Я очень рассчитываю, что профсоюзы у нас будут организованной, мощной такой базой для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем обществе, - сказал Глава государства. - Они и сейчас являются, наверное, самой мощной "партийной" организацией. И котируются в своем организационном плане выше любой партии, которая у нас существует".

Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда не обходит вниманием профсоюзы, в том числе когда речь идет об общественно-политической ситуации в стране. "Потому что вы заземлены должны быть, так оно и есть в основном (местами не очень), на трудовые коллективы, на людей. Поэтому я всегда поддерживаю профсоюзы и спасибо вам и нашим профсоюзам за то, что они активно участвовали в предвыборной кампании и оказали в этом плане большую помощь всем тем, кто занимался выборами, в том числе и мне", - заявил Президент.

Что касается возможных недостатков, Глава государства попросил доложить об этом "без прикрас", тем более, что Юрий Сенько для профсоюзной сферы в определенной степени - человек со стороны.

"Есть ряд вопросов. Я их накануне, как обычно, получил, которые вы хотели бы обсудить: сверхурочные работы, уборочная кампания (мы завтра тоже поговорим на эту тему), международная деятельность. И о земельных участках - у нас тема по стране в целом существовала и существует - для того, чтобы установить за теми или иными организациями земельные участки, которыми они пользуются "спрадвеку", как в народе говорят. Надо установить правоустанавливающие документы", - перечислил круг тем Глава государства.

Он также попросил Юрия Сенько высказать свою оценку нынешней работы таможенной службы в Беларуси, учитывая, что прежде он много лет работал в этой сфере, возглавляя, в том числе, Государственный таможенный комитет. "Все-таки генералов же бывших не бывает. Вы одним глазом посматривайте на то, как работает ведомство, в котором вы выросли", - сказал Президент.