Встреча с губернатором Самарской области России Вячеславом Федорищевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля встретился с губернатором Самарской области Российской Федерации Вячеславом Федорищевым.

Глава государства рассказал, что Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество, и это прежде всего Российская Федерация - повышается уровень дипломатических представительств, открываются новые. "Мы поставили перед собой задачу. С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации", - заявил Президент.

"Тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток. Не хотят работать с Беларусью - сегодня в мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко предложил Самарской области создавать совместные предприятия, причем как с учетом уже имеющихся компетенций, так и по новым направлениям.

"Будем готовы всегда содействовать реализации наших договоренностей. Если мы о чем-то договоримся, мы обязательно договоренности выполним", - заверил белорусский лидер. Александр Лукашенко подчеркнул, что центральная задача заключается в увеличении несырьевого экспорта, наращивании промкооперации и выпуске союзного продукта.

"Мы готовы вместе создавать совместные предприятия, и прежде всего в Самарской области, потому что очень мощная в промышленном отношении, перспективные предприятия (в этом российском регионе. - Прим.). Мы хотели бы с ними сотрудничать. Конечно, в результате этого сотрудничества мы получили бы новые компетенции, а вы получили бы хороших, мозговитых людей в Беларуси, которые могли бы сотрудничать и создавать совместный продукт, - заявил Президент. - Думаю, нам на это надо сегодня прежде всего обращать внимание, не забывая, конечно же, о традиционных направлениях сотрудничества, таких как поставка нашей техники в Самарскую область - та, которая вам нужна - пассажирская, грузовая, коммунальная, дорожно-строительная, карьерная, сельскохозяйственная, пожарная и другие виды".

Глава государства отметил, что в Беларуси и в промышленности, и в сельском хозяйстве производят все товары, которые нужны для жизни. "Думаю, в Самарской области это всегда будет востребовано, хоть она и сама все это умеет делать", - сказал Президент.

Особое внимание он обратил на сферу станкостроения, которая в том числе востребована в авиастроении, и это направление развито в Самарской области. В Беларуси в свою очередь с советских времен развивают станкостроение, и это был белорусский бренд наравне с рядом других отраслей. "Станкостроение - это очень мощное направление развития нашей промышленности. Мы сохранили все компетенции, предприятия. Вы можете подключиться к этому. Мы получим хороший эффект. Поэтому мы готовы работать по станкостроению", - предложил Глава государства.

Еще одно предложение, которое озвучил Александр Лукашенко, - производство комплектующих для легковых автомобилей: "У вас там целый кластер. У нас есть предприятия, которые производят комплектующие. Можем вместе сотрудничать. В конце концов, поделить этот рынок огромный белорусско-российский, да и за рубеж вместе поставлять. Не надо нам конкурировать там, где не нужно конкурировать".

Президент также предложил поставлять в этот российский регион белорусское лифтовое оборудование, которое востребовано во многих странах мира, и особенно на постсоветском пространстве.

"Я сказал о создании совместных предприятий. Самарская область для нас очень подходит. Потому что высочайшее развитие. Мы также стремимся получать побольше инновационного продукта. В этом плане есть, над чем подумать", - сказал Александр Лукашенко.

Он также заверил, что Беларусь готова поставлять в Самарскую область не только промышленные товары, но и сельскохозяйственную продукцию, в целом развивать сотрудничество в АПК: "В России продукты питания нужны будут всегда, они нужны и сегодня. Поэтому вместе давайте будем работать, производить нужные продукты и продавать на наших совместных рынках".

"Если что-то увидите интересного в Беларуси, мы к вашим услугам. Готовы всегда с вами работать и сотрудничать. Готовы сделать для вас все, что мы можем и даже не можем, но сможем в перспективе делать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Космос, ракетостроение, авиастроение - вот то, что нас очень интересует в Самаре. Ракетостроение у вас на высочайшем уровне", - сказал Глава государства.

Он отметил, что в части разработок для космоса Беларусь сотрудничает с Россией. Речь в том числе о создании искусственных спутников Земли, различных чипов и прочего: "То, что мы переживали, что останемся без них (в условиях санкций и ухода от сотрудничества западных партнеров. - Прим.). У нас предприятия эти сохранены - "Интеграл", БелОМО и прочие, которые делают и оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. Все летает".

"К вашим услугам здесь все, что вас заинтересует, что вы попросите. Для вас мы все сделаем. Для нас интересен ваш опыт по ракетостроению и самолетостроению", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря договоренностям с Президентом России в Беларуси серьезно продвинулись в сфере авиастроения. Это в том числе совместный проект по созданию 19-местного многоцелевого самолета "Освей", производство комплектующих.

"Самолет "Освей" мы создадим обязательно. Мы выполним свои обязательства, - сказал Президент. - Мы готовы здесь работать. Вы знаете, что у нас мощная ремонтная база по самолетостроению, вертолетостроению, по бронетехнике. Мы ее развиваем до уровня производства, чтобы мы могли не только ремонтировать, но и производить. Начинали с каких-то узлов, особенно в самолетостроении, сейчас вышли на более высокий уровень. В этом плане у нас очень большой интерес к вашим предприятиям. Думаю, что здесь тоже мы найдем точки нашего соприкосновения".

Вячеслав Федорищев во время встречи передал Президенту теплые слова от жителей региона: "Во-первых, разрешите мне выполнить почетную миссию: очень много самарцев передавали Вам большой привет. Вас в Самаре любят, знают и всегда приглашают в гости. Проведя огромное количество встреч с сельхозпроизводителями, промышленностью, всегда слышал одно: когда в Беларусь приедете, пригласите, пожалуйста, Александра Григорьевича в Самару".

Александр Лукашенко заверил главу региона, что с глубочайшим уважением относится к Самарской области и ее жителям: "Это мои люди, это также наши люди. Поэтому им стыдно за меня не будет здесь".

Самарская область - не первый субъект России, в котором работает Вячеслав Федорищев. До этого он работал в Тульской области. По словам главы региона, вопросы экономического сотрудничества с Беларусью всегда были на первом месте.

"Это тот стратегический вектор, который определяет наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с Вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства. Для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов Российской Федерации, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. Те предложения, с которыми мы сегодня приехали, исходят из повестки Союзного государства", - подчеркнул он.

Губернатор Самарской области отметил, что белорусская техника хорошо зарекомендовала себя в регионе. Речь идет как о технике, которая работает в полях, так и об обслуживающей коммунальное хозяйство.

"У меня очень большая задача - обновление и модернизация в Самарской области. Она капитальная: только лифтов нужно заменить 6 тыс. Порядка 4 млрд рублей мы предусмотрели на коммунальную технику на ближайшие несколько лет, - привел примеры Вячеслав Федорищев. - Конечно, посещая заводы, в первую очередь будем внимательно относиться к возможности прямого сотрудничества. Рекламировать моим коллегам ничего не нужно: все знают и видят этот опыт. И мы ему доверяем. Поэтому сегодня будем искать возможности для заключения предварительных договоренностей".