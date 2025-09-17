Встреча с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября провел большую встречу с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященную Дню народного единства.

В числе участников мероприятия, помимо должностных лиц госорганов, - руководители политических партий, общественных объединений, важнейших средств массовой информации, журналисты, политологи, историки.

Президент в начале встречи поделился своим мнением касательно Дня народного единства - акцентов, смыслов и национальной значимости праздника.

Александр Лукашенко обратил внимание, что этот праздник - дань исторической памяти белорусов. Судьбоносное событие произошло в этот день 86 лет назад - рухнула железная стена, которая разделяла народ на западных и восточных белорусов.

"Тезис звучит пафосно, но не без оснований", - заметил Глава государства. Он пояснил, что поход Красной армии потому и назывался освободительным. Красноармейцы шли на помощь белорусам, которые вели самоотверженную борьбу за свое национальное достоинство.

"Все, кто был на передовой этой борьбы, - наши герои", - подчеркнул Президент. Однако, по мнению Президента, остается под вопросом, удалось ли белорусам в полной мере осознать смысл и национальную значимость даты 17 сентября, которую не так давно вернули в календарь государственных праздников.

"В этот праздник мы ведь не просто говорим об историческом воссоединении и единстве нации. Мы делаем выводы. Строим будущее на опыте прошлого", - заявил Глава государства.

"Что бы ни происходило сегодня (в отношениях Беларуси и Польши. - Прим.), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом), - сказал Александр Лукашенко. - Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге (они. - Прим.) выработали ту политику, которую сегодня имеем".

Поэтому, по мнению Президента, надо больше рассказывать предысторию похода Красной армии. "Рассказывать, прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей Советской республики, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру".

Нужно говорить и о том, что жители Западной Белоруссии были лишены права учиться на родном языке, православные храмы закрывались, национальные элиты и священники преследовались, убежден Александр Лукашенко.

"Мы все должны помнить, что польские тюрьмы были переполнены белорусскими патриотами, что нация уничтожалась и духовно, и физически - самым жестоким способом", - обратил внимание Глава государства.

Так или иначе, эти темы уже обсуждаются в современной Беларуси. И не надо было бы собираться на встречу на уровне Президента, чтобы вновь подискутировать по таким вопросам. "Мы ведь собрались для того, чтобы найти что-то новое - новое направление, которое, как молодежь говорит, зашло бы, зацепило людей", - обратил внимание белорусский лидер.

Особенно важно, по его словам, рассказывать, как героически западные белорусы сопротивлялись, объединялись в борьбе, стремились к воссоединению с восточной частью. "Это действительно исторический пример народного единства", - констатировал Президент.

Однако остается под вопросом, насколько эффективно эти факты озвучиваются в стране, начиная со школьного учебника и заканчивая экспозициями в музеях, экскурсиями по памятным местам, обозначил проблемный аспект Глава государства. Особый акцент Александр Лукашенко сделал именно на учебниках: "Если со школьного возраста нам удалось убедить, вложить в голову детей то, что мы хотим и о чем говорим, значит, мы добились успеха. Потом трудно будет разубедить этих детей в обратном".

Одной из тем, которую Глава государства обозначил во время встречи, стал пантеон национальных героев. По словам Александра Лукашенко, эта тема очень чувствительна.

"Тоже надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности. Никого не вычеркиваем из своей истории. Но акценты должны быть сделаны четко и, желательно, без полумер", - подчеркнул он.

При этом, констатировал Президент, так же четко следует аргументировать официальную позицию и отражать ее в информационных источниках. "Критерий один - преданность интересам родной земли и своего народа", - добавил он.

В этой связи Глава государства поинтересовался, делаются ли такие акценты в школьных и вузовских программах. По его словам, каждый исторический персонаж - это воспитатель детей.

"С героями Великой Отечественной войны все понятно: они героически погибали за Родину. Но у нас были и большие периоды мирной истории. Нам нужны примеры людей, которые героически жили и трудились", - уверен Александр Лукашенко.

Президент, говоря про развитие исторической науки в стране, отметил: "Важно, какие темы разрабатывают аспиранты и ученые сегодня, кто и как преподает историю, кто и как формирует экспозиции в музеях, туристические маршруты".

Глава государства подчеркнул, что интересуется этими вопросами с точки зрения акцентов на событиях, датах, личностях. Он обратил внимание, что во многих странах мира этот вопрос на особом контроле государства, вплоть до лицензирования. "Там ты не имеешь права рассказывать об истории страны, не сдав специального экзамена", - сказал Александр Лукашенко участникам встречи.

Кроме того, Глава государства поднял вопрос о том, как сделать историю понятной, доступной и интересной для всех. Особенно для молодежи, которая подвержена влиянию интернета, добавил он.

"Интерес к истории в обществе возрастает. Во все времена эта тема была благоприятной почвой для спекуляций. И сегодня ее пытаются исказить в головах наших людей, забрасывая мифами и небылицами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, в сознании белорусов от мала до велика должно быть четкое понимание того, через что прошел белорусский народ, какой ценой ему досталась независимость и кому белорусы обязаны самим фактом своего существования.

"Мы понимаем, что Беларусь, пройдя треть века своей суверенной истории, еще очень молода. История суверенного государства только начинается. И я уже не единожды говорил, что мы идем по тонкому льду, - сказал Президент. - Те, кто мечтает, чтобы этот лед дал трещину, будут бесконечно спекулировать на важных для нас исторических датах, вбрасывая фейки про пакты, сговоры и прочую легко опровергаемую историческими документами чушь".

В этой связи Глава государства привел пример договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, так называемый пакт Молотова - Риббентропа. Если рассматривать этот документ поверхностно, то складывается впечатление, что Советский Союз и Германия просто разделили Польшу. Но Александр Лукашенко подчеркнул, что эту тему нужно глубже анализировать, чтобы понять предпосылки, которые кроются и в политике самой Польши.

В частности, Глава государства напомнил о хвалебных речах польского посла в нацистской Германии в адрес Адольфа Гитлера. "Посол (особенно в те времена, такой крупной страны, как Польша) никогда не будет говорить то, чего не говорят в Польше", - сказал он.

Таким образом, констатировал Александр Лукашенко, такие серьезные вопросы следует анализировать и рассматривать с разных сторон. "Это уже задача даже не историков, а опытных политиков, которые могут через свою политическую жизнь, карьеру и прочее взглянуть конкретно на те события", - считает Президент.

Александр Лукашенко отметил, что историки анализируют документы, факты, выстраивают хронологию событий. А идеологическая задача, подчеркнул он, - трансформировать этот материал в нарративы, в аргументы и контраргументы и работать с ними в информационном поле.

"Здесь ученые, педагоги, журналисты и эксперты должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти", - заявил Глава государства.

В этой связи он поинтересовался, каким участники встречи видят дальнейший путь в контексте задач исторической памяти, а также спросил про анализ проделанной работы по конкретным поручениям Президента.

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что нельзя рушить созданное прежними поколениями. Это нужно использовать, развивать и модернизировать.

"Мы брали лучшее из советского прошлого. Уверен (я по выборам помню), что вы поддерживали и поддерживаете такую практику и политику", - сказал Глава государства.

Президент уверен, что и в плане экономики советский опыт может быть частично применим. Тем более что Беларусь во времена Советского Союза имела хорошо развитую промышленность, сельское хозяйство, строительство, другие отрасли народного хозяйства. "И, став Президентом, я на носу себе зарубил, что нельзя рушить то, что создали до нас. Надо это использовать, развивать, модернизировать, - заявил он. - Как советский человек я прежде всего пытался сохранить то, что было создано неимоверными усилиями, неимоверным трудом нашего народа".

При этом Глава государства отметил: "Когда я говорю, что я советский человек, это не значит, что я приемлю все то, что было".

По его словам, он тем самым подчеркивает, что не отказывается от прошлого, в том числе своего. "Я как советский человек стараюсь взять все лучшее оттуда. А много хорошего было. Мы встали вровень с мировой империей. И ни один вопрос без нас не решался. Иногда влазили туда, куда не надо было влазить таким образом", - сказал Александр Лукашенко. Один из примеров - война в Афганистане. "Может, какие-то другие варианты были возможны. Но мы же рубашку рванули… И вперед. Ну, сходили туда. Через десять лет вернулись. Что получили? Ничего. Американцы туда сходили, тоже вернулись, ничего не получили", - заметил Президент.

Что касается политической системы страны, с советских времен сохранилась Коммунистическая партия, лидер которой присутствовал на мероприятии. Александр Лукашенко сказал, что с уважением относится к современным коммунистам, которые сохраняют преемственность, опираются на свою историю, прошлое. Помимо партии, с прежних времен сохранилось и молодежное движение, основанное на опыте советского комсомола, но модернизированное, адаптированное к современным реалиям. Александр Лукашенко заметил, что сейчас в этом движении много организаций, они рассредоточены. Но искусственно сдерживать их нельзя, надо аккуратно прийти к тому, чтобы сформировалась мощная молодежная организация. "Отбрасывать ничего не надо. Но надо определить основные линии, направления", - считает Александр Лукашенко. Например, стройотрядовское движение, волонтерство.

Во время встречи Президенту был задан вопрос, когда может произойти улучшение отношений с соседней Польшей и странами Балтии. Он сказал: "Я всегда старался сделать все для того, чтобы у нас были хорошие отношения. Я всегда к этому стремился. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому".

Александр Лукашенко, в частности, упомянул о реакции в Польше на белорусско-российские учения "Запад-2025", и с учетом в том числе их беспокойства было принято решение перенести учения вглубь страны. "Это было мое личное решение - отойти от границы. Не провоцировать их", - подчеркнул он.

Тем не менее, констатировал Президент, польская сторона нашла повод для закрытия границы. "Они давно ищут, на чем тут спровоцировать. Но не получается. Мы безвиз (вводим. - Прим.): "Пожалуйста, приезжайте!" А они выстраивают стену на границе. И еще и закрывают границу, - обратил внимание белорусский лидер. - Им что-то надо. Моя главная задача - не допустить (эскалации. - Прим.), не дать им не то чтобы повод (они повод найдут всегда)... А причин быть не должно".

Один из вопросов задала участница встречи Анна Канопацкая - руководитель Общественного центра законодательных инициатив. "Все понимают, что имеющееся сегодня единство в нашем обществе, когда и Ваши сторонники, и Ваши политические оппоненты объединены в защите нашей государственности и отстаивании интересов народа Беларуси вокруг фигуры Президента, - это достигнуто в том числе благодаря Вашей харизме и личным качествам", - отметила она.

Вместе с тем Анна Канопацкая считает, что какой-то другой человек в будущем на этом посту, будь то мужчина или женщина (а именно такой гендер нового Президента был бы для нее предпочтителен), скорее всего будут уступать Александру Лукашенко в этих качествах, что народ сразу почувствует и увидит. "Что мы должны начать делать, пока еще есть время, чтобы это единство и консолидацию в белорусском обществе сохранить, удержать? Дайте совет", - попросила она.

Александр Лукашенко подчеркнул важность открытых и конструктивных дискуссий в обществе, в том числе на политическом уровне. "Люди должны говорить открыто то, что они думают. Только не надо ломать. Приходите, будем вместе обсуждать, - сказал он. - Да, я нормально воспринимаю, когда ты говоришь, что будет другой человек. Я женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас Президентом".

При этом Александр Лукашенко отметил, что работа Президента - это тяжелейший труд и большая ответственность. "Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть, - сказал Глава государства. - Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы - в Беларуси не суйся".

"Если вы хотите быть настоящим Президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная - такого понятия у Президента быть не может", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что сейчас вокруг Беларуси очень сложная ситуация и желательно, чтобы это был "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - сказал Президент.

Речь также зашла о роли Всебелорусского народного собрания, которое в своем новом статусе в том числе выступает в качестве определенного сдерживающего фактора. Александр Лукашенко признался, что даже он сам, имея три десятка лет стажа на президентском посту, чувствует это. "А придет молодой Президент - он тем более будет чувствовать, - сказал он. - Я не вижу здесь большой проблемы. Особенно если у нас будет консолидированное единое общество".

Глава государства уверен, что перевернуть такой орган, как ВНС, в угоду тому или иному конкретному человеку не удастся. "Это хороший крупный первый шаг к той демократии, за которую вы всегда боретесь", - сказал он в разговоре с Анной Канопацкой.

Более того, в политических диспутах и конкурентной борьбе Александр Лукашенко призвал помнить, что кресло всегда только одно, будь то пост руководителя партии или Главы государства. "И в него сядет один человек. Так стоит ли нам драться и брать друг друга за грудки и "морду бить". Поэтому надо мобилизовываться, где-то объединяться. Но это должен быть признанный лидер", - отметил Президент.

"То, что будет другой человек (в будущем на посту Президента. - Прим.), так я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти. Вы привыкли, что-то у нас устаканилось", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко, говоря об отношениях с соседними странами и ситуации в Украине, обратил внимание, что в числе многих причин украинского конфликта был также и языковой вопрос - использование русского языка пытались принудительно ограничить, не спросив мнения всех жителей страны. Эту тему Президент, по его словам, обсуждал в том числе в разговорах с представителями США, поскольку именно под влиянием Штатов происходили многие процессы. "Зачем запрещать людям разговаривать на языке? Я американцам говорю: зачем вы это делали? - рассказал Глава государства. - Вы понимаете, что это неправильно? Вы озлобляете людей на ровном месте. Пусть это поколение поговорит на русском языке".

Любые действия в области использования того или иного языка в государстве должны быть предельно аккуратными, взвешенными, убежден белорусский лидер. Именно такой политики по этому вопросу придерживаются в Беларуси. "Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать - быть беде", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что он, как и многие в стране, разговаривает на русском языке лучше, чем на белорусском. Но это вовсе не означает, что он противник последнего. "Это наш язык, - сказал Президент про "мову". - Если белорусский язык у нас, понятно, отстает от русского языка (по распространенности использования. - Прим.), скажем так, надо это тихонечко делать, спокойно. Надо поддерживать очень аккуратно. Но не за счет русского языка".

Глава государства также обратил внимание на важность знания английского языка, особенно для современной молодежи. Ведь английский по-прежнему является универсальным языком международного общения, позволяет вести переговоры с представителями ряда зарубежных стран, получать знания и образование в передовых отраслях.

Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская предложила организовать в Беларуси женские учения и полки, где бы готовили в первую очередь оказывать первую медицинскую помощь.

Ольга Шпилевская отметила, что женская организация в Беларуси работает по многим направлениям. Это в том числе различные социальные проекты, помощь детям-инвалидам и многое другое, включая пропаганду семейных ценностей. "Каждая женщина думает о том, чтобы не было войны. Мы за то, чтобы сохранялся мир и все в нашей стране было мирно и стабильно. В этом никто не может сомневаться", - сказала она.

Александр Лукашенко согласился с этим, отметив, что как только у мужчины и женщины появляется ребенок, они становятся совсем другими людьми: "Потому что у настоящих родителей все сконцентрировано на детях. А хочется, чтобы дети жили мирно, а не прозябали там в этих грязных окопах или еще где-то. Поэтому да. Дети, семья - это очень важно".

В свою очередь Ольга Шпилевская заверила, что женщины готовы стать рядом с мужчинами и в военных делах. Она рассказала, что на днях на базе МВД четыре десятка женщин провели время на полигоне, где их в том числе учили стрелять, управлять дронами. "Но, самое главное, мы учились оказывать первую медицинскую помощь. У нас (в Беларуси. - Прим.) сегодня созданы отряды народного ополчения. Они проходят подготовку, их собирают. Это все прекрасно. Но мы, женщины, хотим предложить и просим вас нас поддержать, чтобы и для женщин военные организовали вот такие наши женские учения, женские полки. Для того чтобы мы действительно могли в случае необходимости оказать ту же первую медицинскую помощь и сохранить жизнь нашим мужьям, сыновьям и так далее. Потому что не дай бог что, это и в мирное время очень пригодится", - выступила с инициативой председатель БСЖ.

Она подчеркнула, что около 54% населения Беларуси - женщины. "И мы, женщины, поверьте, в случае любой угрозы готовы встать наравне с мужчинами, чтобы защищать нашу землю. Здесь не про политические амбиции. Каждая женщина прекрасно понимает, что самая большая ценность, которая у нее есть, - это ее земля. Это земля, на которой ее дом, на которой ее семья. Это земля, на которой будут появляться ее дети, - сказала Ольга Шпилевская. - Я не хочу, чтобы завтра в оппозиционных изданиях появились заголовки "Лукашенко ставит под ружье женщин". Я хочу, чтобы появились заголовки "Женщины просят Лукашенко поставить их под ружье".

"Оля, война, это дело мужское. Я сторонник этого", - дал короткий и четкий ответ Александр Лукашенко. Эти слова участники встречи встретили аплодисментами.

Вместе с тем Президент согласен, что если есть желания, то можно организовать подготовку с целью приобретения каких-то элементарных навыков. "Не дай бог что случится, ну, пусть будет. Как моя мать Трофимовна говорила, "за плячыма насiць не будзеш". Поэтому научить чему-то, оказывать помощь первую… Я это услышал, я попрошу не только военных, но гражданских, чтобы они подготовили соответствующую программу. Если вы так хотите, хорошо", - сказал он.

"Мы хотим. Мы правда хотим", - подтвердила Ольга Шпилевская.

Руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин Евгения Калечиц подняла тему демографии как составляющей национальной безопасности, предложив расширить государственную поддержку. "У нас очень много государство выделяет помощи на рождение третьего ребеночка в семье. Многодетные семьи у нас имеют большие льготы, кредитование льготное, выплаты. Но вот что касается рождения второго ребенка, то здесь стандартная ситуация. Было бы неплохо стимулировать женщин на рождение второго ребенка. Может, какие-то выплаты, льготы, кредитование осуществлять и при рождении второго ребенка", - предложила она.

"Главное не в том, будет семейный капитал на второго ребенка или нет, а главное в том, чтобы как-то молодежи помочь. Считаю, что молодежи главное - это жилье, - сказал Глава государства. - Поэтому я думаю, что нам надо сконцентрироваться на жилье. Вот для военных (не только армии, а людей в погонах) за пятилетку эту мы проблему с жильем решим. Я концентрируюсь на том, чтобы жилье не только для военных, но и для молодежи особенно. Хоть какой-то уголок должен быть".

"Ну а чтобы доплатить за второго или первого, вряд ли мы в ближайшее время это сможем сделать. Это если искренне и откровенно", - сказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что это большие средства, которые надо было бы где-то взять.

Тем не менее, государство готово подставить плечо тем, кому это действительно необходимо, независимо от количества детей. "Будем стараться помочь, если это нужно. Не всем огулом", - заверил Президент.

Один из вопросов Главе государства касался помилования осужденных. Журналист Григорий Азаренок упомянул о попытках со стороны Польши и Литвы "примазаться" к решениям по помилованию - якобы этому содействовало их "давление" на белорусскую власть. Президента спросили, действительно ли есть польский или литовский след в его действиях.

Александр Лукашенко сказал, что ему известно о желании Польши и Литвы показать свою сопричастность к освобождению осужденных. В Беларуси видят их попытки, стремление втереться в доверие к тем, кто находится в стране, особенно к родственникам и близким осужденных. "Им хотелось бы участвовать в этом. Они мне что только ни предлагали. Я же вынужден был публично заявить: за стол я с ними, как с вами нахожусь, не сяду. О чем говорить? А им хотелось. И (хотелось. - Прим.), чтобы результат был, что они участвуют в освобождении (не освобождают - участвуют в освобождении), - сказал Глава государства. - Они не имеют и не будут иметь к этому никакого отношения".

Президент обратил внимание, что в стране существуют специальные правовые механизмы для принятия подобных решений. Учитывается множество факторов, в том числе личностные характеристики, мотивы и последующие раскаяние в содеянном. "Слушайте, больше половины очумевших было. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну чего держать их там (в местах заключения. - Прим.) по 10-12 лет?" - сказал Александр Лукашенко.

"Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, они поняли, чего это стоило и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили", - добавил Глава государства.

"Не волнуйся, Григорий, мы просто так это не делаем. Очень долго думаем, видим, что, где, как и смотрим на будущее", - заверил Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в Беларуси должны пройти следующие президентские выборы. И чтобы этот период пройти спокойно, не допустить дестабилизации обстановки в стране, нужно каждому ответственно работать на своем месте, таким образом делая вклад в общее укрепление экономики государства.

Обстановка в Беларуси останется благополучной, если, как сказал Президент, все мы будем чуть-чуть лучше работать, потому что основа - это экономика. "Получим урожай еще пару лет, как в этом году (и это также позитивно скажется на экономической ситуации. - Прим.)", - сказал белорусский лидер.

Председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова спросила мнение Александра Лукашенко о возможности смены названия партии.

Глава партии рассказала, что этот вопрос достаточно активно обсуждается после состоявшегося партийного съезда. Дело в том, что и партия, и общественное объединение носят одно и то же название - "Белая Русь". "Может быть, пора подумать о смене названия партии или, возможно, сейчас не время?" - спросила совета Ольга Чемоданова.

"Этот вопрос я слышал один раз. Но я сразу подумал: кто его знает, может быть, по сути надо что-то там (поменять. - Прим.)… Может быть, посмотреть, чтобы они могли развиваться", - сказал Президент.

Ольга Чемоданова в этой связи отметила, что в рядах партии уже порядка 70 тыс. человек. "На сегодняшний день объективно люди просто путают. У них одно название. Но все мы консолидированы вокруг нашей страны, символов", - сказала она.

"Вы подумайте. Я готов, если это от меня зависит, поддержать любое решение. Но надо серьезно подумать. Если уж мы замахнулись на партийное строительство, губить не надо партию. Если это будет на пользу - пожалуйста", - заявил Глава государства.

Он также предостерег от того, чтобы в партию искусственно кого-то привлекали. Ольга Чемоданова заверила, что такого категорически нет.

"Да, надо агитировать, надо разъяснять, подсказывать. Но тащить туда - это во вред будет", - напутствовал Александр Лукашенко.

"Мы не организация, которая должна кого-то перевоспитывать. Мы - политическая партия. И должны следовать своему курсу", - сказала Ольга Чемоданова.

"Совершенно верно", - согласился Президент.

Председатель партии "Белая Русь" высказала мнение, что сегодня сильным мира сего не по душе суверенная Беларусь с миролюбивой политикой и социально ориентированным государством. "Мы понимаем, что впереди у нас острая политическая борьба за умы людей. И самая ближайшая перспектива - это электоральные кампании в 2029 и 2030 годах", - сказала она. В этой связи глава партии спросила мнение Александра Лукашенко, какие есть риски и к каким вызовам стоит готовиться.

"Не буду даже долго рассуждать на эту тему - экономика. Прежде всего экономика", - заявил белорусский лидер.

Глава государства напомнил о решениях по привлечению иностранцев, чтобы закрыть определенный дефицит на рынке труда внутри Беларуси. Вспомнил Президент и о ситуации с дефицитом картофеля весной этого года, когда часть вывезли за рубеж, чтобы продать по более выгодной цене, а часть отдельные организации придерживали на складах. В итоге возникшая проблема отчасти была искусственной. "Пошли по складам. Оказывается - есть. Может, продать хотели (позже. - Прим.), может, придерживали. Мы же и по ценам там присматривали. Мы жестко пресекли, она потом появилась, эта картошка", - отметил Глава государства.

В итоге в этом году посевные площади были увеличены, собран неплохой урожай, который теперь надо сохранить при соблюдении всех необходимых технологий.

"Пережили. Но этого не должно быть у нас. Поэтому экономика должна работать. Дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте. Я тоже не буду в стороне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание на ситуацию в промышленности с производством и экспортом продукции. Показатели в этом плане просели. "Премьер-министру персонально поручил. Выкарабкиваться надо. Вот в Африку поехали туда-сюда - хотят купить нашу технику", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что многие африканские страны с учетом колониального прошлого предпочитают сотрудничать с такими небольшими, но технологически развитыми странами, как Беларусь, а не с крупными государствами. Например, большой объем совместной работы по укреплению продовольственный безопасности этой страны еще предстоит в Зимбабве, что Александр Лукашенко недавно обсуждал с Президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.

"Шевелиться надо, надо идти к ним. Поехал Президент, окно пробил - идите следом. Надо торговать. Надо с промышленностью разбираться. Ну и, конечно, внутренний рынок. И легпром тут наш начал проседать. В ближайшее время соберемся", - сказал Александр Лукашенко.

Один из вопросов Главе государства касался национальной идеи. Председатель правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин рассказал, что в экспертном сообществе есть два мнения по поводу национальной идеи. Одни считают, что ее нужно выработать и утвердить, например, Указом Президента. Правда, в этом случае есть риск скатить в догматизм. А другие, в том числе и сам Вадим Гигин, уверены, что главная задача сейчас - сосредоточиться на практических вопросах в идеологической работе, а не теоретизировать и искусственно не искать национальную идею - синюю птицу.

"Никто с национальной идеей никого давить не будет. Потому что для меня это - вопрос вопросов в идеологии. И я не единожды об этом говорил, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Никакого указа никто не подпишет и законотворчеством мы принимать (эту идею. - Прим.) не будем".

Президент рассказал, что ранее ему предлагались варианты того, что можно было бы сделать национальной идеей, но он их отвергал, интуитивно понимая, что это не будет поддержано, не захватит народ. "Вот, давайте сделаем национальной идеей патриотизм. Ну я так и эдак… Да, хорошо, патриотизм, мы это приветствуем. Но что, на баррикады все пойдут с ружьем (за эту идею. - Прим.). Я чувствую, что не родилась такая идея", - отметил Глава государства.

"Она просто так не появится - по указу, по требованию. Это исключено, - добавил Александр Лукашенко, пояснив, что он не подпишет подобный документ. - Лучше мы вообще ничего не родим сейчас, в бытность Лукашенко, чем мы лишь бы что сотворим и потом не будем знать, что делать".

В процессе рождения национальной идеи многое, если не все, будет зависеть от экспертного сообщества, историков, ученых, считает Глава государства. Это должно зародиться в их умах, созреть, выйти на уровень общественного обсуждения. "Главное - обсуждать. Я никогда не подпишу никакую идею, не сделаю ее национальной и не стану ее продавливать, если это не охватит, не захватит вас и ваши умы и сердца", - заверил белорусский лидер.

Председатель Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик поднял тему популяризации истории Беларуси. Он отметил, что сейчас в стране во многом сконцентрированы только на определенных, хоть и важных, этапах истории, как, например, годы Великой Отечественной войны или объединение страны в сентябре 1939 года. "Но у нас история 1000-летняя. Нашему "Беларусьфильму" задача должна быть - снять хорошие фильмы по всей истории белорусской государственности, ее развития, - сказал он. - Чтобы не говорили, что у нас история началась 30 лет назад, либо с созданием СССР, либо с объединения в 1939 году".

"Я готов к тому, чтобы это отразить в кинофильмах. Чтобы показать свою историю. Я этого сторонник, - ответил на это предложение Александр Лукашенко. - Давайте сценарий! Нужен хороший сценарий, чтобы история была соблюдена. Дело даже не в деньгах. Главное, дайте сценарий хороший. Надо патриотичный, искренний, честный сценарий".

Депутат Игорь Марзалюк в этой связи доложил, что подобная работа уже начата совместно с Белтелерадиокомпанией.

"Дайте сценарий. Я готов курировать это. И будем потихонечку снимать, и двигаться в этом направлении", - еще раз подчеркнул Президент.

Он также напомнил, что в аналогичных целях сейчас в Минске идет строительство нового здания Национального исторического музея. "Мы хотим актуализировать эту тему. Хотим создать музей, куда бы молодежь заходила и гордилась", - сказал Александр Лукашенко.

В ходе мероприятия один из его участников обратился к Главе государства с двумя инициативами, которые касались этноцида белорусского народа. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк предложил создать на месте концлагеря "Береза-Картузская" музей национального масштаба о польской оккупации и о национально-освободительном движении. Он также высказал идею о создании мемориала, аналогичного "Хатыни", на месте одного из сел или одной из деревень, уничтоженных на западе Беларуси под видом укрепления "польскости". По мнению депутата, это стало бы зримым свидетельством того, какие жертвы принесли белорусы ради национального единства. "Вот это как раз вызывает эмпатию на уровне ребенка, взрослого. Тем более что таких семейных историй у западных белорусов, которые защищали БССР, свою страну, очень много", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что решение по обоим предложениям должно быть взвешенным, выверенным и своевременным. Президент, по его словам, рассуждал об этом в последнее время, смотрел тематические сюжеты по телеканалам и допускает, что в "Березе-Картузской" может появиться музей, но только при условии, что есть абсолютная уверенность, назревшая необходимость в его создании. "Чтобы мы обстановку не накалили этим. Это очень важно", - подчеркнул Глава государства.

В этой связи в диалог вступил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин. Он упомянул про очень проникновенный митинг, который недавно прошел на месте концлагеря "Береза-Картузская", и сказал, что, по его мнению, общественный запрос на создание там музея сформировался.

"Вадим, может быть, на этом пока и остановиться (на проведении таких памятных мероприятий, как митинг. - Прим.). Я не хочу даже дать какой-то повод (западным соседям для обострения ситуации. - Прим.), - сказал Президент. - Если мы сейчас, как они, начнем нагнетать обстановку, мы только процесс подстегнем".

Глава государства считает, что обе инициативы требуют дополнительного осмысления и наличия исчерпывающих документальных материалов. "Надо подумать", - сказал Александр Лукашенко. Тем более, что история вопроса польского этноцида еще не очень тщательно изучена и, возможно, установлены еще не все факты. Как, например, в случае с Хатынью, когда со временем выяснилось, что сожженных деревень было гораздо больше, чем увековечено в самом мемориальном комплексе.