Вручение государственных наград

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости накануне Дня народного единства.

Чествование соотечественников, внесших значительный вклад в развитие страны, в укрепление ее суверенитета и обороноспособности, в канун важного праздника уже стало традиционным. По сути, этот день стал краеугольным камнем сплоченности и единства нации и наряду с Днем Победы и Днем Независимости, несомненно, стоит в ряду главных государственных праздников Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко.

"С высоты прошедших десятилетий день 17 сентября 1939 года, когда была стерта искусственная позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости (так оно и было). И как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что эстафета поколений символично продолжается, когда в торжественной обстановке получают заслуженные государственные награды работники промышленности, строители, труженики села, военные, правоохранители, деятели культуры, спортсмены - все труженики, которые каждый день созидают жизнь в стране. Таким образом укрепляется связь времен и единство людей.

Среди награжденных Президент особо приветствовал аграриев, которые завершают сельскохозяйственный год с очень достойным результатом.

Высоких государственных наград и званий удостоены также ученые, педагоги, юристы, артисты. "Трудно переоценить ваш вклад в сохранение нравственных ценностей, культурных традиций, воспитание подрастающего поколения", - обратился к участникам церемонии Александр Лукашенко.

Особые слова благодарности Глава государства адресовал людям в погонах - военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые стоят на страже суверенитета, мира и общественного согласия и без участия которых никакой созидательный труд просто невозможен.

Поздравляя всех с заслуженными наградами, Президент подчеркнул: "Вы делаете нашу жизнь безопасной, удобной и комфортной". Александр Лукашенко поблагодарил их за работу, преданность профессии и родной Беларуси, а также поздравил с Днем народного единства, пожелав здоровья, мира, добра и новых свершений на благо Отечества.

В завершение церемонии Глава государства особо подчеркнул вклад военных и представителей других силовых структур в обеспечение мирной и спокойной жизни в Беларуси, а также высказался по поводу проходящих белорусско-российских учений "Запад-2025" и реакции на них со стороны ряда соседних стран.

"Мы никому не угрожаем. Правда, Александру Григорьевичу Вольфовичу (Госсекретарю Совета Безопасности. - Прим.) хочу сказать, что хватит нам оправдываться перед ними - воюем мы, не воюем против них… Мы сказали им один раз, и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Все (не дураки) понимают. Сколько бы мы раз ни говорили. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о проходящих белорусско-российских учениях, Александр Лукашенко сказал: "Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать".

"А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил Глава государства.

Президент в этой связи обратился к военнослужащим: "Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим".

Александр Лукашенко также высказался на тему беспилотников и поставил задачу отечественному военпрому.

"Мы должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача, - сказал Президент. - Кроме того, что ракеты, взрывать, бить… Надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие. И мы перестанем молиться на эти беспилотники".

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, - мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", - сказал Глава государства.

"Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: "Работайте!" Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства вручил орден Отечества II степени генеральному директору государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии - директору Института порошковой металлургии имени академика О.В.Романа Александру Ильющенко, орден Отечества III степени - Александру Турчину (этой награды нынешний Премьер-министр был удостоен 11 декабря 2024 года согласно Указу № 462, когда занимал пост председателя Минского облисполкома).

Ордена Почета удостоены начальник юридического управления Управления делами Президента Беларуси Елена Лебедева, председатель Гродненского райисполкома Валерий Хелский, прокурор Гродненской области Александр Жуков и профессор кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Марьян Пристром. Орденом Франциска Скорины награжден артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии Игорь Оловников.

Медали "За спасенную жизнь" Глава государства вручил начальнику второго отдела управления штаба вооружения Министерства обороны Андрею Жлукте и пенсионеру Виталию Горожанкину.

Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена почетных званий. Звание "Народный учитель" присвоено учителю математики гимназии № 1 г.Лида Альфреду Ладыко, "Заслуженный работник образования" - первому проректору Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлане Коптевой и директору Лицея межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" имени Л.Е.Маневича Георгию Голикову. Заслуженным деятелем наук стал профессор кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Станислав Князев.

Артист симфонического оркестра - ведущий мастер сцены заслуженного коллектива Республики Беларусь "Гродненская капелла" Татьяна Сухоцкая удостоена почетного звания "Заслуженный артист".

Звания "Заслуженный архитектор" удостоена главный ландшафтный архитектор ландшафтно-экологического отдела предприятия "Минскпроект" Анна Аксенова, "Заслуженный мастер спорта" - спортсмены-инструкторы национальной команды Беларуси по плаванию Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.

Директор ОАО "Гамма вкуса" Надежда Пальчинская и производитель конфет ОАО "Коммунарка" Елена Радюк стали заслуженными работниками промышленности, гендиректор ОАО "Гроднохлебпром" Виктор Леонович и директор ОАО "Демброво" Александр Тула - заслуженными работниками сельского хозяйства, директор Кличевского лесхоза Владимир Косенков - заслуженным лесоводом, гендиректор ОАО "Стройтрест № 1" Владимир Бублик, руководитель проектов по строительству и ремонту транспортных объектов ОАО "Дорожно-строительный трест № 5" Владимир Колесень и начальник государственного унитарного строительного предприятия "Пружанская ПМК-21" Василий Лукьянчук - заслуженными строителями.