Встреча с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

"Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Владимир Сальдо в ходе своего визита имеет возможность познакомиться с белорусскими предприятиями, посмотреть на все то, что, возможно, пригодится в развитии региона.

"Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область. Смотрю за вашими поездками. Меня несколько удивляет то, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война совсем на вашей земле, вы и хлеб убираете, и занимаетесь другими вопросами, - сказал Президент. - Мы всячески готовы содействовать вам в строительстве, развитии сельского хозяйства, поставке необходимой техники. Я очень хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов. Идет приличное финансирование".

Глава государства уверен, что по соотношению цены и качества лучше белорусской продукции для Херсонской области не будет. "Тем более мы готовы создавать сервисные центры для того, чтобы обслуживать продукцию машиностроительного направления", - отметил Александр Лукашенко.

Он также заявил о готовности сотрудничать в области сельского хозяйства. Беларусь в том числе готова покупать в Херсонской области плодоовощную продукцию. "Если такая возможность есть, я готов направить в Херсонскую область специалистов для того, чтобы посмотрели и пообсуждали с вами, что мы можем приобрести", - сказал Президент.

Прежде всего, Владимир Сальдо от себя лично и от лица всех жителей региона поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться. "Мы видим, сколько вы делаете для того, чтобы было достигнуто взаимопонимание, и для того, чтобы на нашей земле продолжалось мирное развитие", - обратился к белорусскому лидеру глава региона.

Он обратил внимание, что регион определен Министерством экономики Российской Федерации как геостратегическая территория, в том числе за счет выхода к двум морям. Он уверен, что регион выйдет "в мирное русло", а рабочая поездка в Беларусь нацелена на перспективу восстановления всего разрушенного в регионе.

"Да, у нас сейчас непросто. Идет специальная военная операция, но тем не менее люди живут, работают и - вы знаете об этом - убирают хлеб, несмотря на то, что противник мешает этому, пытается мешать мирному процессу. Тем не менее мирная жизнь - ее ростки пробиваются", - заявил губернатор Херсонской области.

По его словам, в Беларуси он не ощущает себя как гость: "Я приехал в общем-то к своим друзьям".

"А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля", - сказал Александр Лукашенко.

"У нас один народ. Будем считать, что история так распорядилась, что именно сейчас в геополитических процессах начались сдвиги, и нам повезло жить в это время. Каждому дано жить в свое время", - отметил Владимир Сальдо.

"Лучше мы, чем наши дети и внуки", - согласился Глава государства.