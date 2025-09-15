Доклад Председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября принял с докладом Председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского.

"Ну что там случилось у вас на границе? Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать. Не знаю, туда и/или обратно. Очереди образовались. Что там, поляки чудят? Профессиональная оценка. Не политическая, а профессиональная. Что там с ними происходит? Это первый вопрос. Хочу, чтобы мне доложили о ситуации на границе с точки зрения таможни", - сказал Глава государства.

Второй вопрос, который обозначил он, касался правоохранительной деятельности. "Вроде, они (ряд сопредельных стран. - Прим.) с нами не сотрудничают, но все-таки пакостят они прилично. И наркотики, взрывчатые вещества и прочее через границу перемещаются", - констатировал Президент.

Он отметил, что и недавно были факты задержания наркотических средств, а также взрывчатки. Последняя, как утверждается, предназначалась для последующего транзита в Россию. "Тем не менее. Россия - это не чуждое нам государство", - заметил Александр Лукашенко.

В-третьих, он поинтересовался у Председателя ГТК новинками в деятельности таможенных органов: "Как используем цифровизацию, может, искусственный интеллект для того, чтобы более эффективно работать на границе?"

"И перспектива. Как вы видите в силу сложившейся ситуации, какова же все-таки перспектива? Как профессионала (оценка. - Прим.)", - добавил Глава государства.

Председатель государственного таможенного комитета доложил Президенту: "На границе ситуация сложная. Несмотря на это, на въезд к нам в страну как грузы, так и легковые машины физических лиц мы оформляем максимально быстро. Конечно, контроль есть, контроль обязательный. Но специальной какой-то затяжки времени не допускаем. Что касается выезда, здесь все зависит от сопредельной стороны. Сколько берут, столько мы и оформляем на выезд. Пропускают автомобилей к себе в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями".

Владимир Орловский привел пример, что если на литовском направлении можно оформлять 500-600 грузовиков, то реально пропускают только до 100 машин.

"Они обещали больше брать для оформления грузов, но берут в разы меньше? То есть они нарушают соглашение?" - уточнил Глава государства.

"Нарушают соглашение. Причем принимают меньше умышленно. То есть вся инфраструктура есть, пункты пропуска, техника. Но делается это умышленно. Соответственно раз принимают автомобилей меньше, очереди на нашей стороне образовываются", - ответил Владимир Орловский.

Александр Лукашенко напомнил о договоренности, чтобы ГТК внедрил электронную очередь, чтобы люди не стояли подолгу на границе.

"Так и сделали. Тот, кто хочет на площадке ожидать (непосредственно возле границы. - Прим.), - все условия созданы - кафе, душ, туалеты, Wi-Fi. Но, самое главное, так как очереди стали уже порой больше недели, столько человеку ждать просто в машине невозможно, поэтому мы такую технологию в этом году отработали: регистрируем в электронной очереди и отпускаем такие автомобили, чтобы они могли ожидать пересечения границы там, где удобнее. А уже уведомляем за некоторое время перед пересечением границы, чтобы приехать и комфортно пересечь границу", - рассказал Владимир Орловский.