Встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Я очень ценю, как и все белорусы, наши добрые теплые отношения с Санкт-Петербургом", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря на тему отмечаемого в нынешнем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Александр Лукашенко отметил, что самые пострадавшие люди в этой войне - белорусы и ленинградцы. И именно ленинградцы в послевоенный период оказали существенную поддержку белорусам и городу Минску в восстановлении и возрождении. "Ленинградцы первыми пришли к нам на помощь. От Ленинграда и наука в Академии наук (Беларуси. - Прим.) отчасти зарождалась и проходило восстановление разрушенной страны. Поэтому у нас очень существенная глубина наших отношений, основанная на этом братстве", - сказал Президент.

"Ленинград для нас, Питер - приоритет приоритетов", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что это связано не только с неплохим уровнем развития торгово-экономического сотрудничества. Президент рассчитывает, что в ближайшее время стороны в этом плане перешагнут отметку в $2,5 млрд. "Мы это можем сделать. Дело не только в этом. А дело в этой духовности, идейности, которая является основой наших взаимоотношений", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о сферах сотрудничества, Президент в первую очередь обратил внимание на продукцию машиностроительной отрасли, которую в стране сохранили с советских времен и дополнительно развили в суверенный период истории. В Санкт-Петербург из Беларуси поставляется, например, пассажирская техника. "Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован - оппозиционные так называемые СМИ, - не пиарились на том, что где-то какая-то неисправность у нашей техники".

Александр Лукашенко в этом плане предложил при необходимости наладить качественное техническое обслуживание белорусской техники в Санкт-Петербурге, чтобы полностью отвечать за эту сферу.

Есть интерес в Санкт-Петербурге и к белорусской коммунальной технике. Для нужд российской северной столицы даже произвели специальный образец техники для уборки улиц, которая в ближайшее время прибудет для опытной эксплуатации.

Александр Лукашенко предложил продолжать сотрудничество по поставкам лифтового оборудования.

Белорусская сторона также готова создавать в Санкт-Петербурге совместные предприятия по всем интересующим направлениям: "Главное - нам нужны гарантии. Если есть гарантия губернатора, что вот это развиваем вот здесь, приходите работайте, мы с удовольствием идем под ваши гарантии. Нам это важнее, чем финансовые какие-то гарантии".

Президент уверен, что при создании таких совместных предприятий можно уже на месте обеспечить и значительную долю локализации, равно как и белорусская продукция частично производится с использованием российских комплектующих. "Если мы даже организуем сборочное производство на начальном этапе у вас, то оно на 50% будет российским. Оно уже будет локализовано", - заметил Александр Лукашенко.

Санкт-Петербургу также понравилась производимая в Беларуси пожарная техника, и есть готовность работать с соответствующей компанией. "Мы всячески будем поддерживать эти проекты", - заверил белорусский лидер.

Традиционная экспортная позиция Беларуси в Санкт-Петербург - продовольствие. "Мы готовы и дальше сотрудничать, создавать там базы, магазины для того, чтобы удешевить продукцию. В основном это поставки государственных компаний, перерабатывающих компаний. Мы не собираемся наживаться на повышении цен и можем вам доказать, что наша продукция будет всегда дешевле любой продукции, которая у вас в Питере на полках. Про качество я не говорю. Отношение белорусов к качеству вы прекрасно знаете", - сказал Александр Лукашенко.

Отдельное направление сотрудничества - это создание в российской северной столице собственных белорусских портовых мощностей.

"Хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали и мне, и Беларуси, и нашей компании, которая занимается строительством там порта в Бронке. Немало сделано. Очень даже много сделано", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что в свое время с предложением о строительстве портовых мощностей для Беларуси выступил Президент России Владимир Путин: "Я удивился, что он до метра знает всю эту портовую территорию. Показал мне: "Вот, пожалуйста, если хочешь, давай здесь Беларуси выделим место, стройте".

"Многое уже там сделано. Думаю, что вместе с вами мы еще больше сможем сделать. Но на этом этапе мы очень благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете. Мы перевезем в этом году через этот порт около 7 млн тонн разных грузов. И сыпучих грузов, и нефтепродуктов. Будем грузить все. Будем развивать этот порт, - сказал Глава государства. - Мы планируем (7 млн тонн - это совсем немного для нас) еще и в Мурманск выйти. Это резервное такое место, но там надо строить этот порт, и на это уйдет немало лет. Поэтому для нас это (порт в Санкт-Петербурге. - Прим.) основная дорога в мир для нашей продукции".

Во время беседы Александр Лукашенко также коснулся вопросов ценообразования, рассказав о белорусском опыте работы в данной сфере. Главное в этой работе - обеспечить справедливость, не ущемляя ничьи интересы, будь то производитель, переработчик, торговля или потребитель.

"Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены, - сказал Глава государства. - Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить".

"Но чувствую, что с изменением Правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к представителям белорусской стороны на встрече. В их числе были в том числе первый вице-премьер Николай Снопков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

"Сейчас главный вопрос у нас и в России - справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости. Чтобы, придя в магазин, он не чувствовал себя как в музее - посмотрел на "экспонат" и ушел, потому что в кармане нет денег, - подчеркнул белорусский лидер. - Я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы славянские - Украина, Беларусь, Россия прежде всего - они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать. Не обязательно таким путем. Каким-то другим".

"На этих принципах мы всегда работали. И вижу, что это приносит свои плоды и в Питере. Обещаю вам, при нашей договоренности, будем четко выполнять свои обязательства", - добавил Александр Лукашенко.

Президент в разговоре с губернатором Санкт-Петербурга коснулся разных аспектов справедливости в торговле. И это не только цены, но и зарплаты работников. "Не так, чтобы на Лазурном Берегу живот греть и получать $70 тыс. в месяц, в то время как Br500-700 контролер-кассир в торговле получает. Вот, он - великий хозяин, учредитель. Это справедливо? Это несправедливо", - заметил Глава государства.

С другой стороны, на ценообразование влияют вопросы рентабельности и себестоимость производства на предприятиях, над чем также можно работать. Александр Лукашенко в этом плане считает возможным установить определенную планку для производителей, приведя в пример работу молокоперерабатывающего предприятия, работу которого обсуждал во время доклада одного из руководителей областей. "Недавно в субботу мне один из губернаторов доложил, что он работает с одной частной компанией, - сказал Президент. - Говорит, крестьяне довольны, оплата вовремя, цены нормальные, переработчик не страдает и прочее, прочее. Он в области молочных продуктов (работает. - Прим.). Почему мы не можем взять эту систему? Все довольны. И я тем более буду доволен, и народ будет доволен. Цены не задирают".

"Нет, у нас телепаются. Ну я разберусь, почему телепаются, почему не могут взять типичное хозяйство, где, как я сказал, по цепочке все довольны, и установить этот порог: работайте, как они. Вот и вся регулировка. Кто-то недотягивает до этой рентабельности - это ваши проблемы, работайте с себестоимостью. Рентабельность - это и себестоимость. Это не только цена, по которой мы продаем, это не только прибыли себе в карман нагрести", - резюмировал Александр Лукашенко.