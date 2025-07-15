Встреча с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля встретился с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном.

"Между Пекинским университетом и нашим ведущим вузом сложились добрые отношения. Я очень надеюсь, что оно так и будет. Мы на это рассчитывали, что это сотрудничество будет примером и для других вузов. Тем более у нас существует ассоциация ректоров, где мы можем решать общие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Он особо отметил, что Пекинский университет пошел на беспрецедентные шаги по созданию отдельной программы для обучения особо продвинутых белорусских студентов по специальности "биотехнологии". Эта программа предусматривает углубленное изучение связанных с этим направлением дисциплин.

Александр Лукашенко отметил, что в том числе с китайской стороны есть большая заинтересованность по подобным программам изучать физику, математику, химию, другие науки. "Это хороший пример для изучения этих наук. Думаю, что мы на этом в ближайшее время сосредоточимся. Но мы рассчитываем на более глубокое сотрудничество с КНР", - заявил белорусский лидер.

Несколько тысяч китайских и белорусских студентов, которые обучаются соответственно в вузах Беларуси и Китая, Президент назвал будущим двусторонних отношений.

"Словом, у нас большое поле деятельности. Двери для вас открыты в любое учреждение, в любую компанию, на любое государственное предприятие. Тайн и секретов у нас от Китая нет", - подчеркнул Глава государства.

В свою очередь Гун Цихуан отметил, что это первый его визит в Минск. "У меня ощущение, что это гармоничный мирный город, где люди очень счастливы", - сказал он.

Ректор Пекинского университета отметил, что в прошлом месяце Александр Лукашенко посетил с визитом КНР, состоялась встреча с лидером страны Си Цзиньпином. "Мы хорошие партнеры, хорошие друзья. Ваше высокое руководство и Си Цзиньпина ведет нас к углубленному сотрудничеству, всепогодному стратегическому партнерству. И мы как Пекинский университет активно принимаем участие во всех мероприятиях", - подчеркнул ректор вуза.