Встреча с Президентом Индонезии Прабово Субианто

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля провел встречу с Президентом Индонезии Прабово Субианто.

Разговор длился почти три часа. За это время лидеры обсудили максимально широкий круг тем. Президенты встретились в неформальной обстановке - Александр Лукашенко пригласил индонезийского коллегу домой.

"Для меня огромная честь быть принятым в вашем доме", - сказал Президент Индонезии.

"Господин Президент, после восстановления этого дома (это был дом военных) до Вас только Президент Путин здесь дома был. Очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с Вами здесь у меня были в гостях", - сказал Александр Лукашенко.

"Я рад приветствовать Вас здесь в этом доме и готов с Вами обсудить все вопросы, которые могут быть в повестке наших отношений", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь Прабово Субианто сказал: "Еще раз огромное спасибо, уважаемый господин Президент, что Вы принимаете меня в своем доме. Для меня это огромная честь. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Вы найдете возможность посетить и мой дом в Индонезии".

"С большим удовольствием. Думаю, мы такое время выберем, подготовимся серьезно, что-то сделаем, чтобы было о чем поговорить. И я с большим удовольствием приеду в Индонезию еще раз", - ответил Александр Лукашенко.