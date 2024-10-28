Встреча с губернатором Сахалинской области России Валерием Лимаренко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября встретился с губернатором Сахалинской области Российской Федерации Валерием Лимаренко.

Глава государства вручил губернатору Сахалинской области специальный лист об объявлении Благодарности Президента Беларуси.

"Я должен тебя официально поблагодарить! Это тебе - повесишь у себя в кабинете", - вручил награду Александр Лукашенко.

"На самом почетном месте!" - пообещал Валерий Лимаренко.

"Вы больше, чем наш человек. Даже вы не представляете, что мы тогда с вами задумали, когда решили построить атомную станцию. Как видите, я не забыл, что вы при сем присутствовали. Наша первая личная встреча, но вы у нас очень-очень известный человек: в качестве руководителя нижегородского "Атомэнергопроекта" вы курировали работы по подготовке к возведению первого энергоблока Белорусской атомной станции", - сказал Александр Лукашенко.

В октябре Валерий Лимаренко за высокий профессионализм, значительный вклад в реализацию инвестиционного проекта по возведению Белорусской атомной электростанции был удостоен Благодарности Президента Беларуси.

"Станция получилась хорошая. Работает без проблем. Поэтому мы сегодня уже думаем о том, что нам делать со второй атомной станцией: строить ее, не строить. Я думаю, за электричеством будущее, особенно за атомной энергией. Поэтому мы серьезно задумались над строительством второй атомной станции. Я еще раз благодарю вас за тот вклад, который вы внесли в строительство этого стратегического инвестиционного проекта в Беларуси", - подчеркнул Глава государства.

"Очень трогательно было, когда я услышал ваши слова благодарности и получил Благодарность. Напомню вам, что когда мы впервые встретились, был такой мужской разговор у нас на тему строительства атомной станции. Когда еще ни одного кирпича не лежало ни в фундаменте, ни в стене. Россияне обещали построить самую эффективную, безопасную атомную станцию по самой низкой цене. Тогда было много разговоров на эту тему. Кто-то иронично об этом говорил. Кто-то воспринимал это как суперзадачу, которую, стиснув зубы, надо сделать. А в итоге так и получилось. Поэтому, принимая поздравления в связи с этим, хочу сказать, что слово россияне сдержали. И мне очень приятно, что мы об этом помним с вами. В будущем, бог даст, что-то еще хорошее вместе сделаем в разных сферах. И я тоже, дай бог, буду причастен к этому", - сказал Валерий Лимаренко.

По словам Президента, Сахалинская область - большой, очень интересный и родной российский регион для Беларуси. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что в целом вклад дальневосточных регионов в общую копилку внешней торговли Беларуси и России меньше процента, или $350 млн.

"Меньше процента, но объемы колоссальные: все-таки $350 млн на такое расстояние - это приличные объемы", - сказал Глава государства.

Однако с учетом существующих возможностей этого мало, подчеркнул Президент. Александр Лукашенко обозначил некоторые направления, по которым стороны могут двигаться, чтобы качественно и количественно прирастать в двустороннем взаимодействии.

Импортозамещение

"Нам надо быть независимыми по всем направлениям. Нам надо сделать так, чтобы не к нам везли разного рода товары, а от нас увозили и приезжали сюда, в Россию и Беларусь, и просили, чтобы мы им произвели те или иные товары", - подчеркнул Президент.

В этом направлении стороны сделали уже очень многое. Россия помогает Беларуси кредитными ресурсами при реализации совместных проектов. "Более того, мы больше сейчас имеем проектов, чем планировали. Начиная от какой-то "мелочи" (микроэлектроники) и заканчивая самолетостроением. Мы будем строить в Беларуси самолет "Освей", который в перспективе будет очень востребован. Он сегодня очень востребован в Российской Федерации, а для нас это новые горизонты, новые компетенции. И так по всем направления - мы должны быть независимы в экономике", - заявил Александр Лукашенко.

"Думаю, что за следующую пятилетку, если, конечно, нас будут вот так давить, мы выйдем на практически полное импортозамещение. Если давления не будет, можем расслабиться, - отметил с долей шутки Глава государства. - Поэтому все эти санкции - они и время возможностей".

Инновации и экологичный транспорт

Президент отметил, что на Сахалине проводится уникальный эксперимент по созданию углеродной нейтральности. "Мы очень готовы с вами посотрудничать в плане инноваций, экологичного транспорта", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что первый в мире автомобиль-большегруз БЕЛАЗ, работающий на водородном топливе, в скором времени будет работать на сахалинских полигонах.

Валерий Лимаренко, говоря об эксперименте, особо подчеркнул практическую составляющую - чтобы оценить результаты работы техники на водородных элементах непосредственно в карьере.

"У нас есть угольный разрез, где идет добыча. И планы увеличить добычу в полтора-два раза. Если у нас получится, эксперимент (там сейчас работают 150 машин), понятно, что это серьезная большая программа. Кроме того, если Россия с Беларусью в условиях санкций сумеют сделать такой суперпроект, который будет работать на водороде, это будет серьезный технологический прорыв, потому что за водородом будущее, и нам нужно научиться жить и работать с водородом", - заявил губернатор.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь также повсеместно внедряет экологичный транспорт. Маршруты с использованием электробусов даже действуют между некоторыми городами Беларуси. "Если есть желание, мы можем поработать и у вас и нашу технику поставить к вам", - предложил Президент.

Транспортная логистика и продовольствие

"Мы кое-что можем в этом плане. Готовы с вами работать в вашем проекте по созданию международного транспортно-логистического хаба за счет модернизации Корсаковского морского торгового порта и строительства заводов по переработке рыбной продукции", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о поставках рыбной продукции, Президент отметил, что в Беларуси она пользуется большой популярностью. Российская сторона выделила белорусским компаниям квоты для ведения рыбного промысла в своих водах. "Аж на 10 лет вперед", - заявил Глава государства.

Теперь в республике планируют построить завод по переработке рыбы.

"Сельское хозяйство и продовольствие - если у вас будут какие-то пожелания в этом плане, мы готовы с вами работать", - заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что белорусская сторона готова развивать сотрудничество и по многим другим направлениям. "Расстояние не имеет никакого значения, будем с вами сотрудничать и работать", - подчеркнул он.

Говоря в целом о сотрудничестве с Беларусью, Валерий Лимаренко отметил, что между сторонами с 2015 года действует официальное соглашение, и в нынешнем году договорились об очередных задачах на трехлетний период.

В первую очередь область закупает в Беларуси технику. "Недавно сотню автобусов мы купили. А вообще, я решил посчитать, сколько мы купили техники за девять лет сотрудничества (с 2015 года). Выяснилось, что 900 единиц", - поделился данными Валерий Лимаренко.

Он заметил, что показатели товарооборота не отражают объективной картины, потому что белорусскую технику Сахалинская область покупает не только напрямую, но и у поставщиков внутри России. "Если мы покупаем такое количество техники, мы будем продолжать покупать. И для этого есть определенные основания", - заявил губернатор.