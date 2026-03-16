Встреча с губернатором Рязанской области Российской Федерации Павлом Малковым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта встретился с губернатором Рязанской области Российской Федерации Павлом Малковым.

"Я очень рад, что вы сегодня приехали. Тем более вроде бы и показатели неплохие: за последние пять лет в два раза увеличили наш товарооборот. Мы скоро достигнем $300 млн товарооборота. Но изучая направления сотрудничества с вами, я понял, что только углубляя эти направления, мы можем значительно добавить", - заявил Александр Лукашенко.

Президент заверил, что Беларусь со своей стороны выполнит договоренности, которые будут достигнуты в ходе визита губернатора Рязанской области. "Я хочу, чтобы вы понимали: вы приехали в свой родной город. Мы всегда рады гостям (хотя их гостями не назовешь) из Российской Федерации. Я хочу, чтобы вы были уверены: все, о чем ваша делегация, прибывшая в Минск, договорится с белорусами - промышленниками, аграриями, производителями станков, пассажирской и грузовой техники, - мы выполним в срок. Мы люди обязательные, всегда были таковыми и останемся", - подчеркнул он.

Говоря о сотрудничестве с российским регионом, Глава государства назвал такие направления, как машино- и станкостроение. "Если у вас будет желание посетить наши предприятия - пожалуйста, выбирайте любые. Особое внимание обратите на станкостроение, потому что без станков нет ни автомобилей, ничего нет. Мы умеем кое-что делать: и фрезерные, и шлифовальные, и токарные станки, и многое другое оборудование. Посмотрите, убедитесь в том, что мы умеем что-то делать и наметьте для себя то, что мы должны будем вам поставить", - предложил Александр Лукашенко.

Президент указал на компетенции белорусов в строительной сфере и мелиорации, на которую у Рязанской области есть солидные планы. "Так же, как и мы, вы ведете разработки торфяных месторождений. Мы не потеряли эти навыки со времен Советского Союза. Если нужно будет обучить ваших людей, подсказать, помочь и поработать вместе, мы всегда готовы", - добавил он.

Глава государства также отметил, что в Рязанской области пользуются авторитетом белорусские продукты питания, обувь и одежда: "Все это мы умеем делать, и готовы сотрудничать с вами и поставлять вам по вашему желанию соответствующую продукцию".

Белорусский лидер обратил внимание на то, что Рязанская область всегда славилась в том числе надежными военными кадрами. "Рязанское высшее военное училище всегда очень много наших белорусов заканчивало, и сейчас немало их служит в наших Вооруженных Силах. Такие крепкие люди, которые заботятся об этой самой десантуре, беретах и так далее. Многие части, которые расформировывались после распада Советского Союза, я сохранил в дань уважения этим людям, которые всегда шли впереди, боролись, воевали за наши интересы", - сказал он.

Президент высказался и про общую историю, обратил внимание, что в Брестской крепости сражались около 180 человек из Рязанской области. "Это героические люди. На территории Беларуси погибли 4,5 тыс. рязанцев, защищая свою тогда землю. Поэтому я и говорю: вы должны чувствовать, что приехали к себе домой", - констатировал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил и промышленный потенциал, которым известен российский регион: "Это небольшая, но очень развитая область Российской Федерации. Это глубинка - если хотите, глубинка нашего самосознания".