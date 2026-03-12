Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 марта собрал совещание о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.

Глава государства подчеркнул, что вопрос, заявленный в тематике совещания, всегда находится под его пристальным вниманием, поскольку является одним из действенных инструментов снижения себестоимости. А тема себестоимости, затрат на производство продукции наряду с ее качеством крайне важна, когда речь заходит об экспорте отечественной продукции. Именно эти факторы формируют конкурентные преимущества для белорусских товаров на зарубежных рынках.

"Как вы думаете, вырастут ли затраты, если за поставку сырья, оборудования и прочего, мы переплачиваем в два-три раза за счет посредников и прочих ваших "друзей"? - риторически спросил Александр Лукашенко. - Это прямой рост затрат… Посредник увеличивает нашу цену, забирая себе в карман, на 25-30%. Прилично?"

Глава государства заметил, что не раз давал поручения по повышению конкурентоспособности экономики, эффективному расходованию денежных средств и недопущению разного рода серых схем.

Законодательство о закупках было ужесточено, за рубежом созданы многофункциональные центры для продажи белорусской техники. Однако отработано далеко не все, и полностью искоренить проблемы, в том числе и необоснованного посредничества, не удалось, констатировал Александр Лукашенко. "И старое Правительство (прежний его состав. - Прим.), и новое Правительство почему-то эти вопросы волокитят. Это не может меня не настораживать", - сказал Глава государства.

По данным правоохранительных и контролирующих органов, ежегодно выявляется немало правонарушений и злоупотреблений, в том числе преступных, со стороны посреднических структур в самых разных сферах. В 2025 году установлено более 400 преступлений, связанных непосредственно с процедурами закупок не только в промышленной, сельскохозяйственной, но и в других сферах. При этом свыше 50% - факты получения взяток. "То есть на этом посредничестве вырос целый слой бандитов, жуликов и проходимцев", - критически заметил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что поручал заместителю Председателя ВНС Александру Николаевичу Косинцу детально разобраться в ситуации и внести радикальные предложения по искоренению недобросовестного и необоснованного посредничества. "Тем более у него маленький, но прекрасный, качественный аппарат управления ВНС (Секретариат ВНС. - Прим.), там десяток хороших умных людей, одни из лучших, в том числе и юристы, которые могут, вникнув в эту проблему, внести предложения", - пояснил Глава государства.

"Надо провести четкую черту, отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного, - потребовал Александр Лукашенко. - В государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно. Но это останется у нас небольшое количество направлений, которые будут под контролем то ли губернаторов, то ли министров и Премьер-министра". Вместе с тем есть в стране и те, кто в сложной ситуации думает только о собственном обогащении, добавил Президент.

Он заметил, что иногда доходит до того, что в цепочку "покупка - продажа" включают три, а то и пять посредников, зачастую фиктивных. Порой привлекают иностранцев, чтобы обойти предельные надбавки к цене, прописанные в национальном законодательстве.

"В итоге все наценки, оседающие в карманах таких дельцов, приходится оплачивать обычным потребителям. Это возмутительно, и примеров более чем достаточно", - обратил внимание Глава государства. Он привел один из таких фактов: карданный вал стоимостью 140 бел. руб. с помощью нескольких посредников был продан конечному потребителю за 935 бел. руб. "Цена выросла более чем в 6,5 раза!" - возмутился Александр Лукашенко.

"При видимом соблюдении законодательства о закупках (поставщики выбираются по конкурсам) в промышленности, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальной сфере, IT-услугах для госсектора оборудование приобретается с дикими переплатами. И, как правило, везде фигурируют взятки", - обозначил проблемные аспекты Президент.

Так, в 2023-2025 годах расходы РУП "Национальный центр электронных услуг" и ООО "Белорусские облачные технологии" на оплату посреднических надбавок, доходивших до 200%, составили порядка 10 млн бел. руб.

"Значит, надо, чтобы всякий бизнесмен знал (и не только бизнесмен): с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий (и вы знаете, с кем)", - отметил Глава государства, предупредив в том числе о возможных последствиях со стороны силовых структур.

Он также обратил внимание на то, что искусственно созданные цепочки ненужных посредников ведут к коррупции и вымыванию средств.

"Хотя эти деньги в идеале должны работать в экономике и идти на развитие страны, на то, чтобы люди жили лучше. Поэтому зеленый свет и содействие - только тем, кто трудится на благо и создает что-то своими руками", - подчеркнул Президент.

Глава государства заметил, что экономика Беларуси работает в условиях санкций, предприятия постоянно сталкиваются с сильными ограничениями на экспорт продукции, импорт сырья, покупку оборудования, проведение расчетов за поставленные товары.

"В таких условиях приходится искать нестандартные варианты поставок и оплат. Под санкционным давлением полностью отказаться от услуг посредников, к сожалению, не можем, это объективные причины", - констатировал Президент. В то же время, как предупредил Глава государства, эта же причина может использоваться как прикрытие для недобросовестных людей, и с такими попытками нужно обязательно бороться.

"Выработать действенные меры по ограничению недобросовестных дельцов мы можем вполне", - убежден Президент.

Однако, как заметил Глава государства, в проектах указов, внесенных на его рассмотрение, не в полной мере обозначен весь спектр таких мер. В частности, не были просто и доступно определены ответственные лица. Президент предложил сделать это по аналогии с тем, как было в сталинские времена: если где-то что-то случается - начальник отвечает.

"Министры у нас в стороне, губернаторы у нас ни при чем. Отвечать кто будет? Или вы, Александр Генрихович (Турчин, Премьер-министр. - Прим.) и Александр Николаевич Косинец, предусмотрели в этих документах исчерпывающие варианты, которые не допустят необоснованного посредничества и прочего? Нет", - критически отозвался о проектах документов Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в целом разделяет предложенную концепцию: посредничество - это зло, его надо искоренять и всячески поддерживать производителей. В то же время есть понимание, что полностью обойтись без посредников не получится, по крайней мере при закупках из-за рубежа. Но и в этих случаях нельзя просто наблюдать сложа руки, а можно найти действенные механизмы для контроля.

"Надо прямо говорить, что некоторые поставщики и продавцы продукции, которую мы из-за границы прежде всего получаем (про внутреннюю разговоров нет), они просто говорят: мы продаем через этого, хотите берите, хотите нет. И тут никуда не денешься. Но при этом мы должны проконтролировать ценообразование", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Одним из вопросов на совещании у Главы государства стал проект Указа по централизации закупок отдельных товаров для села. "Что значит отдельных? Я риторический вопрос задаю. Все товары, которые мы для села покупаем, должны войти в этот Указ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что ранее обсуждал с Министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым ликвидацию "как класса" посредничества в сельском хозяйстве. "Мы договаривались, что мы посредничество, особенно в сельском хозяйстве, ликвидируем. Произошло это? Нет", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства привел следующий пример: "В Беларуси "Гомсельмаш" произвел комбайн, и через посредников крестьяне закупают этот комбайн. Это нормально? И обосновывают же красиво".

При этом, как выяснил Комитет государственного контроля, деньги для реализации посреднических схем берутся в белорусских банках. "Так а почему мы не можем взять? Почему Горлов и губернаторы со своими крестьянами не могут взять эти деньги и купить комбайн на "Гомсельмаше"? - задал риторический вопрос белорусский лидер.

В связи с этим Александр Лукашенко поручил Генеральному прокурору Дмитрию Горе и руководству силовых структур жестко пресекать необоснованное посредничество. "Как только мы увидим посредников на белорусскую продукцию, ты не разбирайся, - обратился Президент к Генпрокурору. - Как только увидели, что у нас посредники на конфеты, шоколад, одежду, молоко, мясо, технику белорусского производства, - сразу в СИЗО".

Александр Лукашенко также заявил о о том, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Глава государства высказался на эту тему, приводя пример того, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге также дает почву и для возникновения коррупционных схем.

"Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (председатель Верховного Суда и бывший генпрокурор Беларуси Андрей Швед. - Прим.), а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич (нынешний генеральный прокурор Беларуси. - Прим.) это жестко контролируют. Если надо - доложат", - сказал глава государства.

"Никто никого просто так не берет. Виноват - иди и отвечай", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что у правоохранительных органов в Беларуси достаточно возможностей для выявления подобных фактов. "Возьмете за "жабры" на взятке - все, разговор закончен. Так и произошло", - сказал Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что скрыть такие факты невозможно, даже если кажется, что это получилось. "Не лезьте в чужое, не трогайте! Коррупция - это не просто ржавчина, как я раньше говорил. Это - война. В основе лежит эта жуткая коррупция", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко потребовал четкого разделения между посредничеством обоснованным и необоснованным, в том числе в сфере сельского хозяйства. Критерии оценки этого посредничества могут быть предусмотрены главой Минсельхозпрода.

Глава государства подчеркнул, что хозяйства должны быть вовремя обеспечены всем необходимым: удобрениями, семенами, средствами защиты растений, регуляторами роста и запасными частями для сельхозтехники. Здесь Александр Лукашенко привел пример того, как из-за промедления Министра сельского хозяйства и продовольствия вовремя не были закуплены регуляторы роста для рапса, что негативно сказалось на этой культуре. "Президентом были даны поручения: закупить и немедленно отдать. Где угодно возьми - главное, чтобы цены были нормальные. Он до зимы, когда рапс уже перестал расти в поле и эти регуляторы роста никому не были нужны, вносил предложения. Это что, нормально? Там же в моменте надо было закупить и внести, чтобы рапс не перерастал", - сказал Президент.

При этом в проекте Указа встречается формулировка о том, что сельхозорганизации должны иметь возможность закупить все самое нужное по справедливым ценам. Глава государства обратил внимание, что это понятие носит скорее философский характер и требует конкретизации.

Президент попросил участников совещания предоставить серьезные аргументы в пользу принятия нового правового акта. Прежде всего он поинтересовался, почему предметом регулирования выбраны средства защиты растений, семена люцерны и ряд запчастей. "А остальное?" - спросил Александр Лукашенко.

Глава государства также уточнил, на кого будет распространяться новый Указ - коснется ли он всех организаций АПК, фермеров и других частников. "Отвечаю на этот вопрос: это должно касаться всех. Система должна быть для всех. У нас частная и государственная формы собственности. Но это наши, государственные предприятия, которые должны работать в интересах государства", - отметил Президент.

Еще один вопрос, обозначенный белорусским лидером, звучит так: позволит ли предлагаемый механизм раз и навсегда упорядочить цены на закупки для села? "Достаточно ли простые и понятные условия предлагается создать? Не станут ли сельхозорганизации заложниками долгих бюрократических процедур? Все должно быть просто, - заявил Александр Лукашенко. - В конце концов, ответственность должна быть на руководителе предприятия и губернаторе, если говорить о сельском хозяйстве. И, естественно, его подчиненных - председателях райисполкомов".

При этом, констатировал Президент, при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность и своевременность производственных процессов, особенно в горячий период посевной или жатвы. "И самое главное: не создадим ли мы новых посредников-монополистов под маркой формирования конкурентной среды? Не создадим, потому что этими монополистами будет управлять конкретное лицо: губернатор или министр. Если он будет видеть, что там заоблачные цены, он отрегулирует и этот вопрос", - сказал Глава государства.

По итогам совещания было принято решение о том, что проект Указа по вопросам закупок и исключению необоснованного и недобросовестного посредничества будет доработан и внесен на рассмотрение Президента Беларуси в середине апреля текущего года. Документ будет включать в себя ряд направлений.

Одно из них - организационные мероприятия, касающиеся прежде всего актуализации и ведения каталога работ и услуг. В проекте указа будут предусмотрены и меры в финансово-экономической сфере, направленные на исключение необоснованного посредничества. Равно как и ряд других мероприятий, касающихся вопросов импорта, персональной ответственности. Будет учтено, что порой посредничество произрастает от самого потребителя, который может быть в сговоре с поставщиком. Этому вопросу также уделят пристальное внимание.

Кроме того, было принято решение включить нормы Указа по централизации закупок отдельных товаров для села в единый комплексный документ.