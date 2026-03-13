Рабочая поездка в Дрибинский район Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта совершил рабочую поездку в Дрибинский район Могилевской области, в ходе которой посетил племенной завод по разведению КРС герефордской породы РУСПП "Могилевское госплемпредприятие".

По прибытии в Дрибинский район Глава государства начал с критических замечаний. Причем они касались не только Могилевской области. Президент с борта вертолета обратил внимание, что местами на полях с осени не была убрана солома. "По маршруту между Борисовом и Березино", - уточнил Александр Лукашенко.

Коснулся Глава государства текущей погоды. Много где в Беларуси снег с полей уже полностью сошел, но в более северных и восточных регионах еще сохраняется небольшой снежный покров.

"Снега нету. Это не снег. Погода минус-плюс (речь о разнице ночных и дневных температур, что способствует постепенному таянию и не создает паводковой угрозы. - Прим.). Идеальная весна", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также напомнил о поручении по вовлечению в сельхозоборот земель, на которых располагались старые фермы. "Возьмите договоритесь с военными, милицией... С кем угодно. Но надо в этом году навести порядок. Надо распахать эти земли", - сказал он.

На предприятии Главе государства доложили о развитии племенного скотоводства и масштабных перспективах по этому направлению. Так, в планах Белплемживобъединения за пятилетку нарастить поголовье по стране вдвое - за счет развития племзаводов в пяти областях страны (всех, кроме Минской).

По словам Министра сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время поголовье племенного скота составляет около 5 тыс. "Мы будем расширяться. Из 5 тыс. мы сделаем 10 тыс. к 2030 году", - сказал Юрий Горлов.

Соответствующий опыт уже имеется и реализован в Дрибинском районе. После того, как в 2021 году было принято решение об организации племзавода по выращиванию КРС, здесь отремонтировали, реконструировали, построили необходимые помещения. Все работы провели за счет собственных средств и привлечения кредитов, по которым сейчас своевременно рассчитываются.

Александр Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси.

"Если ты можешь продавать на экспорт сейчас и есть хороший спрос, ты (обращаясь к гендиректору Белплемживобъединения Руслану Березовику. - Прим.) говори, что надо. Мы сделаем. Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя".

Александр Лукашенко в целом интересовался дальнейшими планами по строительству животноводческих помещений, в частности мясного направления. Он отметил, что опыт Дрибинского района можно прежде всего использовать в Витебской области. Но нужны четкие расчеты.

"Что такое экспорт - для нас это важнейший вопрос. Если есть спрос, надо постараться туда вскочить", - подчеркнул Президент.

Глава государства вместе с тем заметил, что все надо делать продуманно, с учетом реальных возможностей заполнить животноводческие комплексы, чтобы они не пустовали.

"Вот это надо считать, видеть эту перспективу. Надо начинать с Витебской области. И не ошибиться. Мне нужен точный расчет", - добавил белорусский лидер.

Президент не исключил, что в определенный момент соответствующее поголовье КРС будет востребовано не только на экспорт, но и внутри Беларуси для заполнения собственных комплексов. Поэтому в целом данное направление следует активно развивать. "Такими темпами - под 18% рентабельность - и при таком спросе не заниматься - это преступление", - сказал он.

Президент подчеркнул, что планы по развитию мясного животноводства - это одна из хороших перспектив для Дрибинского района. И это был один из основных поводов для приезда Александра Лукашенко.

"Я вам предлагаю с губернатором подумать о развитии Дрибинского района. Может, кусок Шкловского (подключить к реализации этих проектов. - Прим.). И сделать нормальный район. Но земли взять целыми хозяйствами, - сказал Александр Лукашенко. - Надо подумать, что мы здесь будем делать, кроме развития дойного стада. Молоко сейчас прибыльно, рентабельно. Надо и говядину сделать такой же рентабельной. Хорошее направление. Если есть спрос, чего не развивать. Надо серьезнейшим образом в Правительстве это продумать. Нам надо определиться, где мы еще построим комплексы. И чтобы они были заполнены".

Вторым пунктом маршрута Главы государства в ходе рабочей поездки в Дрибинский район стал МТК ОАО "Трилесино-агро".

Там Главе государства доложили о планах по развитию молочного животноводства в Могилевской области. В общей сложности планируется до 2030 года построить и реконструировать 83 МТК. И в этом вопросе в регионе идут с опережением.

Президент предупредил, что не должно быть никакого бюрократизма со всякого рода проектно-сметной документацией, сбором согласований и подписей. "Чтобы бюрократизма этого не было. Обрати внимание на эту бюрократию. Потому что они, руководители, больше всего обижаются на то, что невозможно ничего построить, надо ехать к губернатору, просить там. Возьми это на контроль железно", - поручил Александр Лукашенко Главе Администрации Президента Дмитрию Крутому.

Комплекс, куда приехал Президент, достаточно большой. Его недавно реконструировали. В этом году планируется приступить к реконструкции второго МТК, который есть в хозяйстве. В связи с этим подробно обсуждались нынешние показатели работы хозяйства и его дальнейшие намерения.

От руководства региона звучали предложения произвести укрупнение за счет перераспределения земель из других, соседних сельхозпредприятий.

Александр Лукашенко призвал с умом подходить к вопросу дальнейшего укрупнения хозяйств, чтобы не навредить. "Предупреждаю, чтобы вы искусственно не объединяли земли, хозяйства и так далее: сегодня три, а завтра два сделаем. Торопиться не надо, - сказал Президент. - Подумайте, не спешите объединять-разъединять". Ориентироваться, по его словам, надо прежде всего на мнение руководителей на местах, их планы и возможности по дальнейшему развитию комплексов.

"Я сторонник того, чтобы посчитать, сколько мы денег должны отдать области - отдали, а вы тут уже смотрите, на что вам (более необходимо их направить. - Прим.): или комплекс строить, или кому-то помогать - это ваше дело", - озвучил возможные подходы Глава государства.

Вместе с тем Президент еще раз подчеркнул важность развития территорий Дрибинского и соседних районов. Государство в этом готово подставить финансовое плечо. Но проекты должны быть окупаемые.

"Мы вам дадим деньги в долг. Не рассчитывайте, что мы вам дадим деньги и забудем", - сказал Глава государства.

Что касается МТК ОАО "Трилесино-агро", Александр Лукашенко отметил, что комплекс содержится в порядке, все организовано разумно. Видно, что это делалось не в спешке и не к приезду Президента. Определенный внешний лоск, конечно, постарались навести, но в целом очевиден хозяйский подход.

Глава государства осмотрел животноводческие помещения и в том числе профилакторий для телят. Обсуждали, как и что сделано, сколько на это ушло средств. Вывод - все технологично и удобно, а данный опыт можно использовать и в других хозяйствах. Президент несколько раз подчеркнул, что срокам реализации не должны мешать излишние бюрократические согласования.

В ходе рабочей поездки в Дрибинский район Могилевской области Александр Лукашенко также пообщался с журналистами.

Во время общения Президент заявил о начале нового этапа в требованиях по поддержанию дисциплины.

"Дисциплина - это основа любого технологического процесса. Это не потому, что Лукашенко - "диктатор". Дисциплину нам диктует технология. Если ее нет - мы такие деньги вложили и все загубим, никакой технологии не будет", - заметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это элементарные требования, которые не требуют дополнительных финансовых затрат. "Это человеческий фактор: ты должен вовремя прийти, уйти и выполнить те операции, которые требует технология. Не будет этого (дисциплины. - Прим.) - беда", - заявил белорусский лидер.

Вместе с тем, заявил Президент, в этом вопросе нельзя и пережать. "Постепенно. Один этап мы прошли. Сейчас поднимаемся на второй этап", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что ему важно увидеть результаты текущего года, который будет показательным. И об этом говорит руководителям: "Этот год - лакмусовая бумажка для вас, показатель в работе".

Важность дисциплины Президент пояснил на примере Дрибинского района. Он напомнил, что этот отдаленный регион, расположенный на окраине области, в свое время предлагалось даже расформировать. Однако Глава государства рассудил иначе: пускай существует Дрибинский район как отдельная территориальная единица. И сейчас здесь устойчиво работают сельхозпредприятия, некоторые из них посетил в этот раз и Президент.

"Вот мы с директором (на МТК ОАО "Трилесино-агро". - Прим.) обсуждали тему. Все технологично, разумно, модернизировано, реконструирован комплекс. Солидно, прекрасно, технологично. Я ему задаю вопрос: "Если не будет дисциплины, что с технологией?" Он даже обсуждать не стал, махнул рукой", - рассказал Александр Лукашенко.

Главу государства спросили, каким, по его мнению, будет урожай сельхозкультур в 2026 году с учетом особых погодных условий - снежной холодной зимы и солнечной ранней весны.

Александр Лукашенко заметил, что в прошлом году в стране получен неплохой урожай зерновых и других культур. Поэтому в последующие годы при оценке работы аграриев и уровня урожая надо отталкиваться от высокой базы 2025 года.

"В прошлом году получили по стране 11,1 млн т (зерновых. - Прим.). Это очень высокий урожай в последние годы. И я им (ответственным за развитие аграрного сектора должностным лицам. - Прим.) сказал: ниже нельзя, - пояснил Александр Лукашенко. - И к этому году будем прирастать. Задача такая".

Глава государства прокомментировал журналистам содержание белорусско-американской переговорной повестки и подтвердил возможность скорого очередного раунда.

"Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай (отношения Беларуси с этими странами. - Прим.). Это не обсуждается", - заявил Президент.

"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет, - сказал Глава государства. - И им и здесь говорю: если кто-то попробует повторить 2020 год, а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, - реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что должен действовать так, как надо. И прежде всего во имя детей и будущих поколений. "Вот и все. Человеческий подход. Исходя из того опыта, к которому вы меня приучили и научили", - отметил он.

Глава государства констатировал, что в переговорах с США звучит вопрос об освобождении заключенных: "Да, они хотят освободить. Я им в шутку сказал: "Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть".

"Ну что, мы будем на этом жить и будем друг против друга стоять? Время меняется. Жить-то надо. И вопрос же не во мне. А вопрос в стране", - отметил белорусский лидер.

"Да, педалируют в том числе с подачи наших беглых эту тему политзаключенных. Пожалуйста: 100, 200… Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что из Беларуси таких людей не выгоняют, но они должны соблюдать закон. "Вот, чтобы вы к ним претензий не имели и не дай бог снова не посадили (просят переговорщики. - Прим.). Я говорю: "Посадим. Как только букву закона преступили - как ко всем". А что, министра вчера или позавчера посадили, а на них смотреть будем? Закон для всех един. Нарушил закон - иди. Вот такой откровенный разговор, - сказал Александр Лукашенко. - Остаться хотят - пожалуйста. Но в рамках существующего правового поля".

Один из вопросов Главе государства касался кадровой политики в свете продолжающегося курса на перераспределение полномочий.

Александр Лукашенко подчеркнул, что его требование об обязательном наличии нескольких кандидатур при назначении на важные должности остается в силе. "Должна быть альтернатива. Недавно Администрация (Администрация Президента. - Прим.) предложила мне одну кандидатуру на должность. Я сказал: даже не приходите. Должны быть альтернативные кандидаты, грамотные, способные, - сказал Глава государства. - Альтернатива должна быть. И в основном это так. Это определенная конкуренция. И я потом должен сравнивать, взвешивать".

Впрочем, в этом правиле бывают исключения, когда речь заходит об узком круге высоких государственных постов. Например, о кандидатурах на пост руководителя Правительства, облисполкома. "Кто бы что ни предлагал, я хорошо знаю людей, которые могут. Это центральное звено, центральные фигуры - губернаторы и Премьер-министр", - пояснил Президент.

Что касается процесса перераспределения полномочий на места, который продолжается после принятых изменений в Конституции, Александр Лукашенко отметил: "Все хотели полномочий. Ну берите. А потом они поняли, что есть же и ответственность, если вам загрузили дополнительно полномочия. Ответственность не очень хотят нести. Я им даю полномочия, а они упираются, говорят: не надо, нас это устраивает".

По словам Президента, процесс перераспределения полномочий, как правило, занимает некоторое время. "Как опытный человек я понимаю, что это за один день и за один год не делается. Это должно быть постепенно, спокойно, без революционных потрясений. Это должно быть эволюционно. Это основной принцип. Чтобы вам было легче. Ломануть можно, революцию можно совершить за неделю. Но людям будет тяжело", - сказал он.

В продолжение Глава государства провел аналогии с темой повышения заработной платы. От представителей разных профессий нередко можно услышать пожелания, чтобы им повысили зарплату. И в первом приближении кажется, что это легко сделать, но далеко не все задумываются о последствиях такого шага, не подкрепленного реальным экономическим обоснованием. Ведь чтобы увеличить оплату одним, нужно, образно говоря, забрать у других или увеличить цены. И к этому многие оказываются не готовы, как и к тому, чтобы брать на себя вместе с новыми полномочиями еще и ответственность. "Делая шаг, надо понимать: а что потом, к чему это приведет", - предупредил Александр Лукашенко.

"Мы живем неплохо. Может быть, не так, как все хотят. Живем как можем, но неплохо. Дай бог, чтобы не было хуже", - подытожил Президент.

Во время общения с журналистами Глава государства оценил проведенную в Беларуси проверку ВВС и войск ПВО.

"Я должен обеспечить безопасность своего народа и своего государства. Поэтому мы и проводим эти внеплановые проверки. Вчера поздно вечером доложил Вольфович. Вернулся с полигона - проверяли ВВС и войска ПВО. Неплохо", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что теперь предстоит проверить и технику, которая ориентирована на противодействие беспилотникам. Это, например, комплексы радиоэлектронной борьбы.

"Совершенствуем и военную составляющую. Весна закончится - сделаем соответствующие выводы", - добавил белорусский лидер.

Отвечая на вопросы, касающиеся международной повестки, Президент сказал, что участники атаки на Иран не добились своих целей.

"Мы занимаем аккуратную взвешенную позицию. Человеческую. С Ираном у нас были добрые отношения, - отметил Глава государства. - Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война. Вы видели, я встречался с послом (Ирана. - Прим.). Мы должны были по-человечески поступить. Поступили".

"Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали..." - заявил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Израиль разбомбил сектор Газа: "Детей, все перемешали, там ничего живого нет".

"Иран - это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить Трампу: "Вот такая ситуация, что будем делать?" Приехали, ружье в руки, вперед... Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. Это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось", - сказал Глава государства.

Более того, Александр Лукашенко подчеркнул, что атака на Иран сплотила народ этой страны, несмотря на те или иные политические противоречия: "Если бы было спокойно, может быть, кто-то моего хорошего знакомого, не дай бог, конечно, и сверг бы. На улицы бы вышли, еще что-то. Они (участники атаки на Иран. - Прим.) думали: "Вот мы бомбанем, и весь народ пойдет против Али Хаменеи". А ничего не получилось. А когда убили Али Хаменеи, там народ вообще - это же духовитые мусульмане - они объединились, и там уже и оппозиции нет".

"Ну что сделали? Ничего. Объекты ядерные? Так они ни один объект не достали. То, что на земле было, так это легко восстановить или заменить. А то, что спрятали в горы, все целое. Они подстегнули процесс обогащения урана. Только хуже сделали", - заявил Президент Беларуси.

Он также рассказал, что Иран обращался к Беларуси по вопросам гуманитарного характера. "Я им говорю: "Пожалуйста". Главное, говорю, накормить людей. Еще только начало было. Оказался прав", - отметил Глава государства.

"Наша человеческая позиция. Мы были под санкциями вместе с ними и есть. Мы исходим из комплекса причин и из этого выстроили нашу позицию и наше отношение к Ирану. Человеческое, справедливое", - заявил Александр Лукашенко.

Говоря о росте цен на энергоресурсы на фоне ближневосточного конфликта, Президент сказал, что не видит в этом ни для кого выгод.

"Рост цен на энергоресурсы к добру не приведет. Это целый клубок. Выгоды здесь не будет. Если у кого-то будет, то это на короткий промежуток времени. А дальше пойдет накручиваться. И инфляция будет раскручиваться, - заявил Президент. - Вы посмотрите, что с долларом творится. Золото стоило недавно две тысячи с копейками, сейчас уже пять с половиной тысяч (долларов США. - Прим.). И люди стараются уйти от доллара".

Александр Лукашенко пояснил, что, например, для России на первом этапе это может быть выгодно с финансовой точки зрения. Но повышение цен на энергоресурсы глобально в мире приведет к росту стоимости товаров, которые в том числе в больших объемах закупает по импорту и Россия.

"Никто не выиграет", - уверен белорусский лидер.

По словам Президента, сейчас в конфликте с Ираном относительное затишье: "И вопрос такой: что делать? Трамп говорит: "Да что, мы тут уже разбомбили, нам там делать нечего". Это уже попытка выйти из этой ситуации".

"И Дональд Трамп тут прав. Это самый лучший вариант, - заявил Александр Лукашенко. - Пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти (из войны. - Прим.). Потому что дальше будет хуже".

Глава государства также советует США отпустить схваченного ранее венесуэльского лидера Николаса Мадуро. "Отпустить Мадуро или найти какой-то выход дипломатический. Если надо, мы готовы помочь в этом плане, они нас в это ввязали", - сказал он.

Президент прокомментировал журналистам заявления из Украины, что развернутый на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник" НАТО должно считать законной целью.

"Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - сказал Президент.

"Пускай считают законной целью. Они же возмущались, плакали, сейчас притихли - то, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси. Не угрожаю. Чтобы они опять это не выхватили и не начали, - заметил Александр Лукашенко. - Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают "Орешник" законной целью - пожалуйста".

Глава государства также обратил внимание на то, что "Орешник" - это мобильное оружие. "Десяток ложных целей. То есть выйдет на маршрут 10 машин. Сверху посмотрели - десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд противоядие всегда найдется, - заявил он. - И мы исходим из этого. Да, это чуть-чуть дороже. Спасибо Путину - это лично его помощь. Я его попросил - он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие. И что, я же не считаю законной целью какую-то украинскую батарею под Киевом. Даже польскую и немецкую. Даже если они на нас нацелены".

"Более того, вчера или позавчера беспилотник упал - ранило нашу женщину. Начали разбираться - украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: "Такие-сякие!"? Хотя имел на это право. И это не в первый раз. Начинаю разбираться, почему упал. Украинцы по нам удар не наносили. Российская установка радиоэлектронной борьбы работает - оглушили этот беспилотник, он полетел не туда, питание закончилось - неуправляемо упал. Война идет рядом. Вот так случилось. Ну да, можем покричать, но что изменится? Ничего", - сказал Президент.