Доклад Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял с докладом Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова по итогам его визитов в страны Африки - Того и Гану. Речь в целом шла о развитии сотрудничества со странами Африканского континента.

"Африка - это будущее. Наверное, ты это понимаешь больше, чем кто-либо в нашей стране. Поэтому вот последняя твоя командировка. И кратко, мы об этом еще будем говорить, что удалось нам достичь в Африке и какие направления с какими странами мы готовы сегодня развивать. Но, самое главное, надо помнить, что мы ж не империя, мы ж не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное", - заявил белорусский лидер.

"Я часто привожу Оман (в качестве примера. - Прим.). С территории Омана можно работать на всю Восточную Африку. Тем более у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги", - добавил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь в целом уже определилась с ключевыми партнерами в разных частях Африки. Например, на севере это Египет и Алжир. "Думаю, Ливия на ноги встанет", - отметил Глава государства.

На востоке, как уже отмечалось, есть возможность работать с рядом стран с помощью Омана.

На юге Африки Беларусь начала неплохо сотрудничать с Зимбабве, есть возможность подключения к этому процессу Мозамбика.