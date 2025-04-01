Встреча с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля встретился с губернатором Пензенской области Российской Федерации Олегом Мельниченко.

Глава государства в начале встречи обратил внимание, что она проходит в преддверии нескольких важных праздников. И речь не только про День единения народов Беларуси и России (2 апреля) и о светлом празднике Пасхи, который с радостью отмечают жители Беларуси и России, но прежде всего о значимой юбилейной дате, которая отмечается в этом году. "Самый главный наш праздник - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, - заявил Александр Лукашенко. - Особенно хочу подчеркнуть дату 80-летия. Для нас она очень важна не только в плане нынешних событий. Мы с вами как историки (Олег Мельниченко окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г.Белинского по специальности "историк". - Прим.) понимаем, что через определенный промежуток времени, к сожалению, события повторяются. Но для нас очень важно, чтобы дети и внуки помнили эту дату, и на этих великих датах, событиях мы воспитываем новое поколение".

Президент подчеркнул, что, посещая Беларусь, делегация российского региона прибыла к своим друзьям, образно говоря, как к себе домой. "Будьте уверены, что все, о чем мы договоримся, будет исполнено. И даже еще более эффективно и оперативно, нежели в самой России", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что возможности и резервы для развития сотрудничества у обеих сторон еще немалые. "Эти резервы нужно реализовывать сейчас в силу той сложившейся ситуации, которую мы наблюдаем, - заметил он. - Но, должен вам сказать, что то ли еще будет. Все не так просто и не так благодушно, как, может, кому-то казалось это".

"В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат (за рубежом. - Прим.). Потому что мы уже наелись этой беготни: "Ах, там качество, инвестиции и так далее", - сказал Глава государства. - Сейчас деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы и где то качество, на которые мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое. Мы способны многое сделать".

По словам Президента, сейчас необходимо время и терпение для того, чтобы совместными усилиями выйти из сложившейся ситуации. "Куда деваться? Раз прошлепали определенный период времени, теперь надо терпеть, но ориентироваться на свое. Такая наша позиция, Олег Владимирович. Уверен, что и в России это понимают еще больше, чем мы. Давайте вместе сотрудничать и делать одно дело, которое нужно для наших народов, Беларуси и России", - заявил Александр Лукашенко, добавив, что это особенно важно в преддверии значимого праздника - 2 апреля, Дня единения народов Беларуси и России.

Что касается практической стороны сотрудничества с Пензенской областью, то здесь Президент отметил успехи двух сторон по наращиванию торгово-экономического взаимодействия. "Должен сказать, что у нас товарооборот приличный (несмотря на то что мы гигантами не являемся в этом процессе). Все-таки рост очень значительный в прошлом году - почти 10%. И это только то, что мы смогли учесть, - подчеркнул Глава государства. - Мы ориентированы на промышленную кооперацию с Россией и с вашей областью".

В частности, Президент упомянул про сотрудничество двух крупных машиностроительных предприятий - белорусского МАЗа и российского завода ГРАЗ, расположенного в Пензенской области. Налажено и развивается также взаимодействие "Могилевлифтмаша" с субъектами хозяйствования российского региона, занимающимися производством моторов и двигателей. "Есть перспективы развития, потому что никуда не деться - и у нас, и у вас лифты старые, надо менять. И это по всему бывшему Союзу (Советскому Союзу. - Прим.). Поэтому спрос очень большой, нам надо развивать это направление", - уверен Глава государства.

Президент также обозначил заинтересованность Беларуси в поставках пассажирской техники на рынок российского региона и заверил в готовности наращивать эти объемы, если будет такая необходимость для области. Он уточнил, что речь идет о многих видах техники (включая троллейбусы, автобусы, трамваи) на различных видах топлива, в том числе на газомоторном.

Перспективным направлением Александр Лукашенко назвал сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "Мы можем представить весь набор техники для того, чтобы вы могли эффективно работать в этой сфере", - отметил он. Кроме того, упоминалось о возможностях по дальнейшему развитию потенциала взаимодействия в таких традиционных отраслях, как сельское хозяйство, в частности об увеличении экспорта белорусских продовольственных товаров. "Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы будем это делать", - заверил Президент.

В завершение беседы он поблагодарил российскую делегацию за визит: "Думаю, будет (возможность во время визита. - Прим.) не только поговорить о чем-то, но и что-то новое увидеть, что будет нужно для вашей области".