Встреча с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта встретился с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом.

"Мы с Мурманской областью готовы работать так, как готова к этому Мурманская область. Мы вас не считаем далеким арктическим регионом, хотя он арктический, но не далекий для нас. Мы готовы с вами строить отношения не только на основании поставок нашей продукции в ваш край, хотя это тоже важно, но и готовы создавать совместные предприятия, чтобы получать выгоду всем нам", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства, говоря о сотрудничестве с Мурманской областью, назвал такие направления, как пассажирская и специальная техника, продовольствие, сельское хозяйство, лифты. "Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Тем более очень интенсивно работаем над тем, чтобы уйти от всего импортного западного - из тех стран, которые ввели против нас санкции. Мы успешно это практически сделали. Касается прежде всего промышленности по некоторым комплектующим, узлам. В этой части вы можете рассчитывать на Беларусь", - заверил белорусский лидер.

"Давайте двигаться вперед, но самое главное - видеть свой интерес. Вы видите, как развиваются события в мире. Надо защищать свою землю, своих людей и видеть прежде всего свой интерес. На любой встрече с руководством России я высказываю эту позицию, ориентирую их на то, что нам надо избавиться от какой-то зависимости от иных стран, особенно критической зависимости. Свое надо защищать", - заявил Александр Лукашенко.

Президент в этой связи отметил, что всегда отдает предпочтение продукции собственного производства, а не импортным товарам. "Импортное может быть где-то уровнем выше, но это чужое. Если вдруг что-то, это надо за тридевять земель искать, и не все так просто. А здесь, у себя... Беларусь для России не чужая. Это свое. В любой момент мы можем поставить любую деталь, которая вышла из строя в нашей технике, можем поставить нужное количество продовольствия, продуктов питания, одежды, если это нужно будет для вас. Хотя вы успешно, я знаю, решаете любые проблемы. Вы знаете, чем богата Беларусь, чем она может помочь регионам России. Прежде всего таким близким нам регионам, как Ленинградская область, Питер, и, естественно, Мурманск", - сказал он.

Президент Беларуси также обратил внимание на появление такого статуса, как "товар Союзного государства". Этот знак присваивается продукции, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из Беларуси и России. В этом направлении надо двигаться и не создавать дополнительных барьеров", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Россия идут к единой цели и знают, чего хотят: "Мы обязательно добьемся своих целей, поскольку это интересы наших народов - россиян и белорусов. Я очень просил бы, Андрей Владимирович, чтобы Вы исходили из этого. Человек Вы хоть молодой, но опытный. Я уверен, что мы с вами добьемся определенных результатов, если будем ориентированы на интенсивное сотрудничество между вашим регионом и Беларусью".

Президент отметил общность исторического прошлого Беларуси и Мурманской области, в том числе их роль в период Великой Отечественной войны. Упоминалось, что в те годы на территории северного российского региона воевал классик белорусской литературы Иван Шамякин. "Это говорит о том, что у нас есть и были люди, которые связывают нас. И очень крепко", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на значимую роль Мурманска, который в годы Великой Отечественной войны стал воротами по защите общего Отечества, Советского Союза. Через него осуществлялись поставки необходимого оборудования и военной техники. "В том числе и благодаря этому Мурманск покрыл себя неувядаемой славой. Погибло там немало людей. Но достойно сражались северяне, чтобы привести нас к той Победе, которую праздновали в мае 1945-го", - сказал белорусский лидер.

"Так же, как Беларусь, вы от этой войны настрадались, потерпели. И это наша общая Победа. Мы ее должны видеть, чтить. Ни в коем случае не выбрасывать ее куда-то за борт", - подчеркнул Глава государства.

"Я, когда слышу некоторые выпады балтийских государств, Украины в плане то разрушить, это разрушить, и Отечественная война - это не то, что для нас, по-земному думаю: зачем вы великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку? - риторически спросил Александр Лукашенко. - Вы зачем это делаете? Этим надо гордиться".

Президент также отметил общность и близость Беларуси с российским регионом в недавнем прошлом, во времена существования Советского Союза. "Мы вообще не делили Мурманскую область с Беларусью, особенно что касается военно-морского флота. Как на Балтике, так и у вас служили наши ребята из Беларуси. И они гордятся этим", - добавил Глава государства.

В свою очередь Андрей Чибис поблагодарил за возможность встречи, которая проходит после большого события, посвященного как раз развитию Союзного государства. Отдельные слова благодарности он высказал за упоминание важной роли Мурманска и области во время Великой Отечественной войны. "Действительно, город всегда имел - с момента своего появления в начале ХХ века и сейчас имеет важное стратегическое значение. Во время Великой Отечественной войны благодаря северным конвоям нам удалось приблизить общую Победу, память о которой чтят и в России, и в Беларуси. Огромное вам за это спасибо", - сказал руководитель региона.

"Сегодня с учетом того, что происходит в мире, город Мурманск - глубоководный незамерзающий порт, опорный порт Северного морского пути - приобретает еще большее значение и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей", - подчеркнул он.