Встреча с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля встретился с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной.

"Обдумывая перспективу работы Беларуси в Африке, я вернулся к старому тезису, который мы обсуждали с вашим Президентом. Нам очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента - на юго-востоке. Это значит, что мы вместе должны поработать с Зимбабве над строительством порта в вашем соседнем государстве - Мозамбике. Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом на юге Африки для товаров, нужной продукции не только из Беларуси, но и для товаров других государств. Думаю, прежде всего России", - заявил Александр Лукашенко.

"Над этой идеей нам надо поработать. Я прошу, Вы напомните Президенту Мнангагве о нашем разговоре в этом ключе. И мне очень важно услышать Ваше мнение и Ваших коллег на сей счет. Это большая перспектива", - добавил Президент.

"Что касается отношений Беларуси с Зимбабве, здесь практически нет никаких проблем. Надо просто идти нашей дорожной картой, которая выработана, и реализовывать те мероприятия, которые определены этим планом. Мы в этом отношении будем делать все, что пообещали. Очень важно для нашего сотрудничества, чтобы парламентарии, сенаторы осуществляли контроль за реализацией достигнутых соглашений. Как у вас в Зимбабве, так и у нас. Так что у нас большой объем работы, чтобы выйти через пару лет на товарооборот свыше 100 млн долларов, как мы и договаривались", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства в целом подчеркнул, что в отношениях Беларуси и Зимбабве важно подключить элемент парламентского сотрудничества.

Мейбл Мемори Чиномона в свою очередь поблагодарила за возможность встретиться с Главой белорусского государства и обсудить различные направления двустороннего сотрудничества.

"Вы наши друзья. Как вы могли бы ко мне не прийти? - заметил на это Александр Лукашенко. - Вы для нас очень многое сделали в Африке. И ваш Президент является самым лучшим пропагандистом и агитатором в Африке нашего сотрудничества и нашего опыта. Это привело к тому, что многие государства Африки просят нас о сотрудничестве и предлагают тот путь, который мы прошли с Зимбабве. Мы готовы с вами в этом отношении действовать, но нам очень нужен ваш совет".