Встреча с Государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Главная тема - предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, которое планируется провести 26 февраля. Подготовка к этому мероприятию также была в центре внимания в ходе недавнего телефонного разговора президентов Беларуси и России. На заседании в числе основных вопросов предстоит обсудить основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также наметить перспективы по разработке нового аналогичного документа на период 2027-2029 годов. Помимо рассмотрения непосредственно союзной тематики, Александр Лукашенко воспользовался случаем, чтобы ответить на конспирологию и развенчать фейки, касающиеся некоторых аспектов международной политики.

"Известно - 26-го по согласованию с Президентом России (пройдет заседание ВГС. - Прим.). В последний раз мы обсуждали этот вопрос, это был основной вопрос телефонного нашего разговора. Хотя тут конспирология большая после этого разговора. Тем более что этот вопрос совпал как раз с Советом мира, который Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и моим приглашением на этот Совет. Поэтому все наши переговоры, разговоры с Президентом Путиным затмил этот вопрос. Тем не менее главный, основной вопрос, который мы обсуждали, - это заседание высшего органа нашего Союзного государства и дальнейшие контакты наши с Президентом России и переговоры по тем вопросам, которые касаются Беларуси и России", - отметил Глава государства.

Обращаясь к Сергею Глазьеву в начале встречи, Александр Лукашенко сказал: "Использую нашу встречу для того, чтобы на эту конспирологию ответить. Тем более что я выписал основные вопросы, которые до сих пор висят, как журналисты говорят, на страницах основных информационных ресурсов. Я бы, может, и не обращал на это внимания. Но некоторые, даже россияне, начали на это реагировать. И, я заметил, даже Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ. - Прим.), которую я постоянно слышу, прислушиваюсь к ее заявлениям. Поскольку это, скорее всего, заявления моего давнего друга - министра иностранных дел Российской Федерации. Ну и многих других".

О предстоящем заседании Высшего госсовета

"Накануне Высшего госсовета у нас куча проблем, которые мы должны обсудить, прийти, возможно, к единой точке зрения, если сможем. Мне кажется, таких нет вопросов, где мы не можем наши позиции соотнести и принять единое решение", - отметил белорусский лидер.

"Мы серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия. Вы понимаете больше, чем кто-либо, что мы в определенных вопросах очень далеко отошли друг от друга. И в экономике. Ну, благо в политике, дипломатии, жизнь нас заставила в военно-промышленном комплексе, в оборонном пространстве быть вместе. Хотя я всегда предлагал не упускать этот вопрос из виду. И были времена, когда руководство России, военные считали: "Ну а чего там Беларусь, мы можем без Беларуси справиться". Время показало, что друзей у нас - раз-два и обчелся. И друг без друга обойтись мы не можем. И слава богу, что это время поставило нас всех на место", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается повестки предстоящего заседания ВГС, Президент отметил, что у него есть вопросы, но отметил положительный факт: "Хорошо, что вы наконец-то, в отличие от прежних аппаратчиков, предложили приемлемых семь вопросов. Ну, слушайте, ну кто обсудит 27 вопросов?"

"У нас все согласовано, Александр Григорьевич", - сказал Сергей Глазьев.

О нерушимом единстве с Россией и важности отношений с Китаем

"Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси. Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века. Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть - Беларусь - мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не все. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане. Да и в политическом (отношении. - Прим.), - сказал Президент. - Попытка выстроить единое союзное пространство - это тоже исходит из наших вековых связей. Что тут говорить о каких-то силах, которые стремятся оторвать Беларусь от России".

Александр Лукашенко упомянул о переговорах Беларуси с США. "Нам удается в этих переговорах решать свои проблемы. Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России. Я не знаю уже, какие будут президенты в Беларуси, но все больше склоняюсь к тому, что такие будут, как Лукашенко. Они от России не отойдут, - сказал он. - Если кто-то надеется, что тут кто-то придет (эти наши "тихушки-лохушки" и прочие), наши президенты вот здесь - в Беларуси".

Президент подчеркнул, что лишь только на первой встрече с американской делегацией по его инициативе был затронут вопрос России. "Я его затронул. И сразу попросил американцев на эту тему не рассуждать. Именно в таком плане сказал: мы с Россией давно определились, все об этом знают, и мы вместе будем действовать, и не пытайтесь вбить между нами клин и как-то оторвать. На что американцы сказали: "У нас даже такой темы не было в переговорах, мы прекрасно понимаем, что такое Россия для Беларуси и Беларусь для России". Через запятую - Китай".

Александр Лукашенко отметил, что на Западе в свое время, включая США, закрыли перед Беларусью дверь и "даже в окно не предложили влезть". "Китайцы и россияне всегда держали свои двери открытыми. Мы что не так сделали? Мы что, против Америки как-то поступали? Нет. Все понятно. Вот наша позиция: Россия и Китай - это жизненно необходимые для существования Беларуси государства", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы-то это прекрасно понимаете. Поэтому всякие рассуждения даже Маши Захаровой. Или там вот заместитель министра иностранных дел высказался, что они нам по-товарищески что-то советуют, рекомендуют. Слушайте, я 30 с лишним лет работаю Президентом. Мы с вами давным-давно знакомы. Слушайте, я видел разных президентов. Кто-то посчитал, что пятерых американских президентов видел. Я видел разные ситуации. И меня обвести на ровном месте или куда-то столкнуть в сторону невозможно, - отметил Александр Лукашенко. - У меня в этом плане большой опыт. Я многим-многим россиянам, а если вы подключитесь, - мы многим можем посоветовать, как себя вести по отношению к этому бешеному Западу, основной частью которого являются Соединенные Штаты Америки".

Возвращаясь к теме белорусско-российского сотрудничества, Президент сказал: "С Россией у нас понятно. Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от Беларуси. А оторвать нас от России… Слушайте, мы вдвоем остались. Вдвоем с Путиным - Беларусь и Россия".

Александр Лукашенко в этом контексте упомянул про ряд среднеазиатских республик, руководители которых намерены принять участие в первой встрече в рамках инициированного Президентом США Дональдом Трампом Совета мира. "Господь с ними. Это суверенные, независимые государства. И я, и Путин это признаем, и они вправе определять свою политику. Что касается России, я абсолютно убежден: эти государства никуда не денутся - от нас, от России. Мы это видим. И слава богу. Экономика, жизнь будут решать все, - сказал Глава государства. - Китай они видят недалеко от себя. Естественно, Китай рядом, помогают китайцы. Но китайцы никогда не пойдут против России, вразрез с интересами России. Я хорошо знаю руководство Китая и Си Цзиньпина больше 20 лет. Это спокойный (человек. - Прим.), умница. Ну и китайцы - они же очень осторожные люди".

О жизни в общем доме и Отечестве от Бреста до Владивостока

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия во многом зависят друг от друга, но союзнические отношения не мешают им выстраивать суверенную политику. "Мы давно определились в формуле: у нас единое Отечество от Бреста до Владивостока. Ну, неплохо бы было, если бы от Лиссабона до Владивостока - хотя бы экономическое. Но не от нас это зависит. А вот от Бреста до Владивостока - это Отечество нам потерять нельзя. Мы его веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы "сопливые" еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки. Мы не имеем права его порвать, - подчеркнул Глава государства. - Но в этом Отечестве два государства. Два суверенных, зависимых друг от друга государства".

"Так случилось: мы начали строить свое государство, Россия строит свое. Мы в общем доме. У России большая квартира, у нас - поменьше. Но у каждого своя. И мы как добрые соседи хорошо живем. Нормально живем, понимаем друг друга. И если будет больше определенности со стороны российского правительства, мы и наше пространство экономическое защитим. Из огня в полымя вскочить не должны. И не вскочим. Знаете, о чем идет речь. Не выстраивая политику против кого-то. Но мы, как любое государство, должны защищать свое. И мы в этом направлении будем двигаться. Никого там не наклоняя, не включая Россию внутрь Беларуси, а Беларусь в Россию. У нас ума хватит, чтобы в этой ситуации смонтировать настоящий союз, который будет неразделим, и никому не будет позволено оторвать кого-то куда-то. Тем более Беларусь от России", - сказал Александр Лукашенко.

"Время такое, когда нам надо быть вместе, видеть свои интересы, отстаивать их. У нас есть все для того, чтобы эти интересы защитить и отстоять. Ну, дури тоже хватает. Но мы видим эту дурь, она нам не нужна, мы от этого способны уйти", - резюмировал Глава государства.

Об участии в Совете мира

Александр Лукашенко во время встречи высказался на тему участия в Совете мира - как на уровне Беларуси в целом, так и лично Главы государства.

"Мы серьезно намерены работать в Совете мира. Серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь традиционно транслирует мирную повестку, всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов, и в данном контексте она готова участвовать в деятельности Совета мира. "У нас флаг один - мир. Мы хотим мира и прежде всего там, где наша судьба - Украина, - заявил Президент. - Мы все хотим там мира. И не только в Украине, но в других точках. Думаю, что нам будет там к месту (находиться в Совете мира. - Прим.)".

Ранее в адрес Президента Беларуси поступило приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира, которая запланирована на 19 февраля в Вашингтоне. Белорусская сторона проинформировала, что Александр Лукашенко не сможет принять участие в данном мероприятии. После чего возникли различного рода фейки и ложные версии происходящего. На них в ходе встречи отреагировал сам Глава государства, расставив все точки над "i".

В первую очередь Президент указал на логистические сложности, которых, например, не было у представителей среднеазиатских республик. "Да, они поехали в Вашингтон. Наверное, им удобнее. А я что, должен был в связи с этими санкциями через Южно-Африканскую Республику лететь в Вашингтон? - риторически спросил Президент. - Если вы хотели меня там видеть, решите вопрос, чтобы я мог спокойно прилететь и улететь оттуда".

Звучала также версия, что личному участию Главы государства якобы помешали вопросы безопасности. "Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос безопасности". Слушайте, это не к Лукашенко вопрос. Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. "Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустят". Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим Президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего", - сказал по этому поводу белорусский лидер.

Еще один информационный вброс - якобы на решение Президента Беларуси повлиял Президент России. Александр Лукашенко заметил, что на момент разговора с Владимиром Путиным еще даже не знал, что приглашен в Совет мира. Однако авторы фейка даже не смогли эти факты сопоставить. "И потом, Путин такой человек, что он никогда… Он будет аккуратно что-то выстраивать, как-то намекать. Но чтоб не пустить... Он бы наоборот сказал: слушай, ты там будешь на Совете, передай Дональду это, это, это. То есть как-то представить… Ну, не интересы Российской Федерации, как там Песков говорил, что вот, нам не надо, чтобы кто-то представлял (и даже Беларусь) интересы", - отметил Александр Лукашенко.

Он не исключил, что в будущем Россия присоединится к Совету мира и сможет занять там лидирующие позиции. Если эта структура покажет определенную результативность. Тем более что рано или поздно вместо Дональда Трампа придет другой Президент и Соединенные Штаты откажутся от того, чтобы быть вечным председателем в Совете мира.

Вместе с тем, будучи союзниками России, мы готовы вместе сотрудничать по этой тематике. "Естественно, эта позиция - и России, и Беларуси - будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения", - пояснил Президент.

Деятельность в Совете мира - это одна из тем предстоящих переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. "Обязательно этот вопрос обсудим с Президентом Путиным. Может быть, на Высшем госсовете. Но потом у нас целые сутки еще переговоры будут с ним. Мы обязательно коснемся этого вопроса. Мы сопоставим наши позиции, наши точки зрения. Может, у меня поменяется в чем-то позиция в связи с аргументацией Владимира Владимировича. Может, он от меня услышит что-то новое для себя. Но этот вопрос мы обязательно обсудим", - сказал белорусский лидер.

Что касается участия Беларуси и лично Главы государства в деятельности Совета мира, Александр Лукашенко пояснил: "Я очень надеюсь, что те мероприятия, которые будут происходить в дальнейшем… Мы обязательно на уровне Президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать".

"Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем", - подчеркнул Президент.

Об ООН и бездействии ОБСЕ

В продолжение темы о деятельности Совета мира Глава государства прокомментировал существующее мнение, что эта структура якобы стремится заменить Организацию Объединенных Наций. "Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался", - заметил Президент.

По его словам, в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий. А по-настоящему важные вопросы, требующие вмешательства, так и остаются неразрешенными. Один из актуальных примеров - ситуация с Палестиной и сектором Газа. "Было принято решение об образовании государства палестинского. Давно. Решено? Не решено. Постоянные столкновения, постоянная война. Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного", - сказал Александр Лукашенко.

"Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет, - подчеркнул белорусский лидер. - Так что моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций - это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет".

Президент отметил, что постоянных членов Совета Безопасности ООН ситуация в организации, возможно, и устраивает, хотя сейчас уже и там предпринимаются определенные попытки что-то изменить. Впрочем, пока без видимых результатов.

Например, велись разговоры о возможном увеличении числа постоянных членов Совбеза ООН, но этот шаг при существующей системе принятия решений вряд ли даст эффект. "Хотят кость бросить - семь-восемь сделать. Но это ничего не изменит. При тех решениях, которые принимаются консенсусом, где есть право вето... А сделать так, чтобы не было права вето, ни в коем случае нельзя при той ситуации, которая сегодня складывается", - сказал Глава государства.

Президент привел пример и еще одной структуры, чья эффективность вызывает большие сомнения, несмотря на заявленные в названии посылы, - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?" - риторически спросил Александр Лукашенко. Вместо реальных действий на пользу мира со стороны этой структуры, наоборот, раздаются ложные обвинения в сторону президентов России и Беларуси.

Более того, Западная Европа отказывается от сотрудничества с Россией и Беларусью, даже вопреки собственной выгоде. "Вы возьмите сейчас эту Европу. Ее рвут на части - разделить, разбить, убрать, чтобы ни евро не было, ни экономики, ничего не было", - заметил Президент. Таким образом, сильные игроки пытаются приостановить экономическое развитие Евросоюза как мощного экономического региона и солидного конкурента для остальных.

"Единственно, с кем они могли общаться, дружить и разговаривать - сказано мною год или полгода тому назад, - Россия. Здесь - ресурсы, у вас - высочайшие технологии. Давайте вместе сотрудничать. Вот это - Евразийский регион, и это была бы самая мощная организация", - рассказал Александр Лукашенко про возможный вариант, отметив нежелание Евросоюза следовать по этому пути.

"Сейчас одумался Макрон или еще кто-то на закате своей карьеры: будем устанавливать с Россией контакты, будем разговаривать. Так от этого никто не отказывался. Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте. Не надо", - продолжил Глава государства.

"Вот Трамп попробовал к миру нас подвинуть в Украине. А им (в ЕС. - Прим.) не надо это", - добавил Президент.

Александр Лукашенко считает, что сейчас, когда в Европе такая турбулентность и нужно "утихомирить этот регион", можно было бы активно задействовать ресурсы ОБСЕ. Однако этого не происходит.

"Поэтому мы не болеем темой, что Совет мира заменит Организацию Объединенных Наций. Но, как американцы говорят, step by step", - сказал Президент.

О предложении Дональду Трампу по Венесуэле

Президент Беларуси рассказал, что в переговорах с американской стороной всегда откровенно высказывает свою позицию: "Им постоянно откровенно говорю, где они неправы. С Мадуро неправы - глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев (не я сам - они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем. Дональд хотел как-то угодить военным".

"Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так, - отметил Александр Лукашенко. - И если уж о наркотиках, я тоже недавно американцам, рассуждая с ними, говорил о том, что так, как ведет себя Европа, - это кошмар. Они же нам синтетические наркотики (завозят. - Прим.). Ну больше в Россию, конечно, через нас подкидывают. И мы недавно целый автомобиль (там больше тонны, по-моему) изъяли наркотиков. Один автомобиль вез. Поэтому весь мир этим торгует. С этим надо бороться. Может быть, так, как в Беларуси. А не обвинять там, что, вот, Мадуро…"

Александр Лукашенко констатировал, что тем не менее главной причиной действий США в Венесуэле был не Мадуро, а нефть. "И этот вопрос можно было решить спокойно. Тем более та нефть, которую добывает Венесуэла, - она тяжелая, сернистая, густая нефть. И мощности для переработки только в Соединенных Штатах Америки. Что, нельзя было решить этот вопрос? Можно было", - уверен белорусский лидер.

"Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное - а что дальше? Поэтому это еще тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки. У меня есть предложение по выходу из этой ситуации. И если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с Дональдом в этом отношении работать, - заявил Александр Лукашенко. - Он прагматичный человек. Я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему. Я не хочу сказать, что я тут главный советник и я тут могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать".

О тактике американского Президента, Гренландии и доктрине Монро

Александр Лукашенко также высказался о тактике в политике Президента США Дональда Трампа.

"Не надо париться по поводу его политики. Он же сразу сказал: мир через силу. А тактика так: нажать, потом отступить. Это его тактика. Сильная страна, мощная, лидер в мире. Ну такая тактика у него. И не надо тут на него накатывать, наваливаться и прочее. Я его тут не защищаю, но это действительно так. Это его тактика. Мы это прекрасно чувствуем по переговорам с Соединенными Штатами Америки. И нам удается в этих переговорах решать свои проблемы", - заявил белорусский лидер.

Упомянул Александр Лукашенко и о пресловутой американской доктрине Монро, которую администрация Дональда Трампа вновь вернула в публичное пространство.

"Что касается Соединенных Штатов Америки. Доктрина Монро… Сергей Юрьевич, мы с вами опытные люди. Когда это было уже?! Ну, можно ее модернизировать как-то. Ну, если нам жить в 19-м или 18-м веке, то нам завтра действительно надо с Европой воевать. Но мы таких целей не ставим перед собой. То же самое и Соединенные Штаты Америки", - отметил Глава государства.

"Ну вот понимаем их озабоченность по Гренландии. Тем более они могли вложиться хорошо в Гренландию. Ну вот таким образом - что это вызвало? Отторжение. Даже внутри Соединенных Штатов Америки большинство населения говорит: "Нет, мы не хотим". Хотя это героические люди в США, вы знаете, как формировалась эта нация и так далее. Туда не простые люди приезжали из Европы. Это люди, нацеленные на борьбу и так далее. Сказали: "Нет, так не надо". С Европой столкнулись, не говоря про Данию и так далее. Я вижу, Дональд отступил", - сказал Президент.