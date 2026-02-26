Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 февраля в Москве принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Глава белорусского государства также является председателем Высшего Госсовета.

Повестка дня мероприятия включала семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В числе важнейших - о ходе выполнения Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Дано поручение подготовить аналогичный документ на очередной цикл - 2027-2029 годы.

Принят декрет ВГС по вопросу трансграничного пригородного пассажирского сообщения железнодорожным транспортом. Уже в скором времени будут запущены регулярные поезда по маршрутам Витебск - Смоленск и Орша - Смоленск.

Подписана директива о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия. Принято решение о создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Присуждены союзные премии в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.

"Нами задан вектор новому этапу развития интеграции по всем направлениям", - подчеркнул Александр Лукашенко, подводя итоги заседания.

Президент Беларуси попросил членов ВГС, правительств и парламентов Беларуси и России, а также Постоянного комитета СГ взять на серьезный контроль выполнение принятых поручений с максимальной личной вовлеченностью.

Глава белорусского государства выразил признательность всем за серьезную комплексную подготовку нынешнего заседания. Слова благодарности он также адресовал представителям СМИ за их большую работу по популяризации интеграционной повестки и решений, принимаемых на высшем уровне в интересах жителей Беларуси и России.

До начала заседания в Кремле Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин около часа общались тет-а-тет. Затем уже в формате ВГС главы государств сделали ряд заявлений по вопросам развития союзного строительства.

"В текущей международной ситуации, на фоне напряженной обстановки прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что геополитический расклад объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы.

Президент упомянул о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси ракетный комплекс "Орешник".

"Мы слаженно работаем во внешней политике. Подписание директивы о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия станет важным шагом по защите общих интересов, незыблемости международного права и его институтов", - отметил белорусский лидер.

"В фокусе внимания прежде всего экономика, - заявил Глава государства. - Глобальную торговую систему, к сожалению, сегодня блокируют, гнут, ломают под себя путем введения заградительных пошлин, технологических, энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах. Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим - импортировать. Стараются не разрешить".

Александр Лукашенко отметил, что если лидеров многополярного мира - Китая и России - еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление: "Только в последние недели, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран - наши общие партнеры - стали объектами грубейшего вмешательства. В первую очередь - через экономику".

"Поэтому технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка Союзного государства - это те же самые рубежи безопасности. Не менее важные, чем военные и внешнеполитические", - уверен Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что 2 апреля будет отмечаться 30-летие Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития союзного строительства. "За эти годы мы прошли огромный путь", - подчеркнул белорусский лидер.

Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз - с $6,5 млрд в 1996 году до почти $55 млрд в 2025-м.

"В двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и потребительских товаров, опережающими темпами развивается торговля услугами (транспортными, строительными, информационными), - сказал Глава государства. - Встречные инвестиции дают нашим экономикам импульсы для взаимосвязанного роста, а главное, создают новые рабочие места. Более 60% привлеченных Беларусью средств приходится на российских инвесторов. Наша страна также существенно нарастила вложения в российскую экономику".

В повестке дня заседания был доклад представителей правительств о работе по выполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. По этому поводу Александр Лукашенко сказал: "На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий (125 из 310). С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений (14 - всего 4,5%)".

Президент заявил, что параллельно необходимо обеспечить подготовку содержательных Основных направлений на следующий трехлетний период - с 2027 по 2029 год. "И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами. Тем более мы это можем сделать, как успешно делаем по отдельным направлениям в отдельных отраслях", - подчеркнул Глава государства.

Правительствам и Постоянному комитету необходимо качественно и всесторонне их проработать, чтобы затем двигаться вперед со скоростью, которой от сторон требует нынешняя ситуация.

"В союзном строительстве мы идем "от жизни", приступая к более высокому уровню интеграции и созданию межгосударственных структур там, где это назрело", - отметил Президент.

В качестве примера таких структур Александр Лукашенко назвал Межгосцентр таможенного комитета, Налоговый комитет, союзный Гидромет. В повестке дня нынешнего ВГС - решение о создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, который должен обеспечить контроль за качеством продукции на общем рынке и содействовать устранению технических препятствий во взаимной торговле.

Кроме того, в нынешнем году юридическое оформление получил "товар Союзного государства". "Важно, чтобы за красивым официальным знаком последовали реальная поддержка и защита интересов белорусских и российских производителей общего продукта", - заявил белорусский лидер.

Расширению возможностей для граждан Союзного государства послужат запускаемые уже вскоре приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск - Смоленск и Орша - Смоленск. "Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать эти шаги для людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я часто отмечаю, и при этом в адрес Михаила Владимировича Мишустина (премьер-министр России. - Прим.) говорил. Он часто говорит сегодня о том, что мы усилим, ускорим наше сотрудничество в плане перевозок. Как только вы ввели дополнительные "Ласточки" (скоростные поезда, регулярно курсирующие между Минском и Москвой. - Прим.), у нас огромное количество белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно, - сказал Президент Беларуси. - Владимир Владимирович, должен заметить (мне вчера доложили как раз): наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток. Меньше - в Китай. Больше - в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит идти от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям".

"Уверен, что все вы по-настоящему осознаете ценность белорусско-российских отношений, беспрецедентную глубину нашей интеграции. Рассматриваемые решения позволят нам еще раз подтвердить востребованность формата Союзного государства", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам заседания.

Он поблагодарил членов правительства Российской Федерации, отметив, что они стали больше внимания уделять соответствующему направлению. "Я уже не говорю о наших парламентариях. Это вообще моторы наших отношений", - заметил Президент.

"Наши мероприятия в рамках регионов - это очень важно. Сегодня уже китайцы нам предложили: "По принципу, как вы работаете с Россией, давайте будем работать - регион с регионами". Иран где-то полгода тому назад - также хотят такого сотрудничества", - рассказал Александр Лукашенко.

"На земле виднее, что нужно людям. Поэтому то, что когда-то подтолкнули мы этот процесс и парламентарии этим занимаются, особенно сенаторы, я им за это благодарен. И я очень надеюсь, что российское правительство будет предано нашему союзному строительству и мы будем выполнять все поручения, наши договоренности и решения, которые мы принимаем на совместных мероприятиях", - резюмировал Глава белорусского государства.

В свою очередь Президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета отметил, что процесс углубления интеграции носит закономерный, естественный и взаимовыгодный характер. "За прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться. Сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство", - подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер обратил внимание, что белорусско-российская торговля и инвестиции растут из года в год, а на всей территории Союзного государства созданы благоприятные условия для проведения единой макроэкономической политики.

"Совместно реализуются крупные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, высоких и наукоемких технологиях, - заявил он. - Успешно продвигаются программы импортозамещения, в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика".

Владимир Путин также констатировал, что Россия и Беларусь тесно взаимодействуют в сферах внешней политики и обороны, их подходы к актуальным вопросам международной повестки дня всегда близки или совпадают. Он подчеркнул, что страны сообща противостоят санкционному давлению, выступают за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира, а также готовы делать все необходимое, чтобы обеспечить военную безопасность СГ всеми имеющимися силами и средствами.

По окончании заседания президенты и другие члены Высшего Госсовета продолжили общение за рабочим обедом.