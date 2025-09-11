Доклад постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 сентября принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, который принимал участие во встрече белорусского лидера с американской делегацией во главе с представителем Президента США Джоном Коулом.

Глава государства дал конкретные указания по поводу того, каким образом действовать дальше в направлении к полной нормализации взаимоотношений между Беларусью и США во всех сферах.

"Мы провели обстоятельный разговор с делегацией США. И обсудили десяток вопросов, которые касаются наших отношений. Я специально пригласил вас, чтобы мы из этого комплекса вопросов еще раз однозначно определили те направления, по которым нам предстоит работать, - сказал Глава государства в начале встречи. - Поскольку вы там на острие (и это острие еще не затупилось, и я не собираюсь его менять), думаю, что вы прежде всего должны знать, понимать, в каком направлении действовать. То, что происходит в целом (вы вчера переводили на этих переговорах, очень долгих), вы владеете обстановкой. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть основные направления, по которым мы должны двигаться".

Прежде всего Президент попросил поблагодарить Президента США Дональда Трампа и первую леди США Меланию Трамп за послание, переданное в его адрес представителем Президента США Джон Коулом. "За те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа", - отметил Глава государства.

"Главная наша задача - стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть - небольшая разница. Но он действительно, как ни один другой Президент (США. - Прим.), вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача - это война в Украине (разрешение этого конфликта. - Прим.). Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет", - поручил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что понимает Дональда Трампа: "Одна сторона одно хочет. Другая - другого. Он между ними посредник. Каким бы он сильным, мощным ни был, он же не будет решать вопросы ни за Россию, ни за Украину. Поэтому надо действовать вместе".

"То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с Президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают в Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет", - сказал Глава государства.

"Ты видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас (упрекали. - Прим.). Они к нам не летели эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили, эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? - отметил Александр Лукашенко. - Слушайте, как дикари. Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Ну я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать".

"Как я уже раньше говорил, что поляки люди умные. Они не допустят всякого рода шараханий там - Тусков, Навроцких, Дуд и так далее. Поумнел, не стал Президентом (я имею в виду Дуду) - разразился какими-то интервью. Первым был поджигателем войны в Украине. Сейчас уже обвиняет Украину. Что это такое? Ну это их проблемы. Наше дело - защитить страну", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Американцы должны знать о нашей позиции и не упрекать нас в том, в чем мы, в общем-то, не виноваты. Я Трампу в разговоре сказал: "Мы - союзники России, и этим все сказано". Он сказал: "Я понимаю. Американцы это понимают, находясь за тысячи километров от зоны конфликта. Но никак не могут понять наши соседи, в том числе братская нам Украина. Как будто кому-то эта война нужна. Ну, конфигурация вырисовывается, мы в ближайшее время узнаем, кому эта война нужна, но мы должны работать на мир. Это - главное", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко высказался и на тему помилования ряда заключенных, которая поднималась в ходе его переговоров с делегацией из США. Он отметил, что эту тему Президенту Дональду Трампу "подсовывают, подкидывают".

"Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны, - заявил Александр Лукашенко. - Они говорят: тысячу, девятьсот, тысячу триста, тысячу четыреста… (речь о разных порой звучащих цифрах о количестве в Беларуси так называемых политзаключенных. - Прим.). Но мы не хватали первых попавшихся на улице. Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят и косо смотрят на власть, на страну и так далее, хотят тут что-то перевернуть. Мы это понимаем. Только те (были осуждены. - Прим.), которые действительно участвовали в этом мятеже".

"И американцы это понимают. Ну обращаются к ним люди, родители (этих заключенных. - Прим.) и так далее. Они реагируют на это. Мы их слышим. С удовольствием разговариваем на эту тему. И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда в Европу или куда-то, - пожалуйста", - добавил белорусский лидер.

Что касается снятия части американских санкций, Александр Лукашенко назвал это важным решением, но не основным направлением в работе. "То, что они начали снимать санкции с нас - американцы, - спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика - это жизнь людей", - сказал Глава государства.