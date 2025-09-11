Вручение верительных грамот

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 сентября принял верительные грамоты послов зарубежных стран.

Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили дипломаты из Ватикана, Вьетнама, Мали, Мальтийского ордена, Нигера, Словакии, Судана и Эфиопии.

Обращаясь к дипломатам, Президент заверил, что в Беларуси всегда рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет Беларуси.

Он подчеркнул, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий: "Благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям у нас нет конфликтов на этнической и религиозной почве. Дорожим этим и гордимся".

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь придерживается миролюбивого внешнеполитического курса, настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров.

Глава государства заметил, что эта встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами - Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны - 1 сентября.

"Второе событие я не упоминал бы в этот торжественный момент, если бы не усиливающиеся аналогии между нынешними тревожными тенденциями и событиями 30-х годов прошлого века, которые привели к трагическим последствиям для всей планеты, в том числе и для Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

"К сожалению, зерна идей о некой "исключительности", претензии на "истину в последней инстанции" снова пустили ростки в умах ряда политиков - западных и прозападных, - констатировал Глава государства. - Повторение истории в виде строительства посреди Европы реального "железного занавеса" было бы фарсом, если бы не санкционная война и безудержная милитаризация стран Европейского союза".

Александр Лукашенко подчеркнул, что эти процессы отодвинули даже не на второй, а на пятый план действительно важные и глобальные проблемы продовольственной, энергетической, климатической и экологической безопасности, устранения причин бедности, неравенства, неэффективного управления ресурсами.

"Об этом, а также иных системных проблемах, в том числе о повышении роли и эффективности ООН, новых подходах к глобальному управлению сейчас говорят не в Европе, а на других площадках", - сказал Президент.

В этой связи он напомнил о недавнем саммите ШОС в Тяньцзине, виртуальной встречи БРИКС, мероприятии африканских межгосударственных объединений. "В лице Беларуси вы найдете ответственного партнера для работы и по этой, и по двусторонней повестке", - заверил белорусский лидер.

Президент рассчитывает, что дипломаты будут прилагать максимум усилий для придания позитивной динамики двусторонним отношениям с Беларусью.

"Мы всегда откликнемся - в течение суток точно - на все ваши просьбы, предложения, - сказал белорусский лидер. - Будьте здесь как дома. А если кто-то после службы захочет здесь остаться - скажите, милости просим".

Александр Лукашенко обратил внимание, что посол Словакии Йозеф Мигаш ранее уже возглавлял дипломатическую миссию этой страны в Беларуси: "Он знает, что в Беларуси будет нормально. И для своей страны он может сделать также немало".

Глава государства пожелал дипломатам успехов и крепкого здоровья. "Беларусь - страна, где здоровье вы не потеряете, а приобретете", - заметил Президент.

"Ждем ваших инициатив, проектов любой сложности и масштаба. Будьте уверены, что условия для работы будут комфортными и благоприятными. Не засиживайтесь в кабинетах, изучайте страну, посещайте предприятия, оцените красоту и величие исторического и культурного наследия, богатство природы, мудрость нашего народа и широту белорусского гостеприимства. Запретных зон для вас нет", - заверил белорусский лидер.

Президент по традиции высказался о сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют послы.

Словакия

Президент заметил, что миссия по развитию отношений Словакии и Беларуси возложена на его давнего знакомого и опытного государственного деятеля Йозефа Мигаша.

"Высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава. Проводит мужественно и достойно, невзирая на внешние давление и угрозы. Говорили об этом с Премьер-министром Робертом Фицо в Пекине", - напомнил Глава государства.

Президент заявил, что Роберта Фицо снова ждут в Беларуси: "В дружественной атмосфере обсудим все вопросы, покажем памятные места, связанные с героической историей времен Второй мировой войны. Уверен, мы можем многое сделать для наших стран".

Вьетнам

Александр Лукашенко назвал Вьетнам одним из ключевых партнеров Беларуси в Азиатском регионе, где "набирает обороты мотор мирового развития".

"Совместными усилиями мы вывели традиционно дружественные белорусско-вьетнамские связи на уровень стратегического взаимодействия", - сказал белорусский лидер.

Глава государства добавил, что Беларусь твердо нацелена реализовать все договоренности, достигнутые с руководством Вьетнама. "Господин Посол, мы надеемся уже в ближайшем будущем увидеть практические результаты общей и плодотворной работы", - обратился к дипломату из Вьетнама Александр Лукашенко.

Ватикан

Говоря про отношения Беларуси и Ватикана, Президент подчеркнул, что они основаны на взаимном уважении, диалоге и традиционных ценностях, а также на близости или совпадении подходов ко многим международным темам.

"Высоко ценим последовательную, искреннюю позицию Ватикана против санкций, - заявил Александр Лукашенко. - Вижу значительный потенциал для объединения наших усилий во имя мира в Европе и на планете".

Белорусский лидер заверил, что в Беларуси готовы обсуждать любые вопросы глобального и двустороннего формата с новым представителем понтифика в Беларуси.

Мальтийский орден

По словам Президента, Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия с Мальтийским орденом по реализации гуманитарных проектов, в том числе связанных с развитием систем здравоохранения и социальной защиты.

"Ценим оказанную ранее поддержку и искренне надеемся на то, что прибытие в Минск посла, уже работавшего в данном качестве в нашей стране, придаст импульс сотрудничеству", - сказал Александр Лукашенко.

Эфиопия

Глава белорусского государства назвал Эфиопию давним и надежным партнером Беларуси в Восточной Африке: "С уважением наблюдаем за независимым внешнеполитическим курсом эфиопских друзей, понимаем и разделяем вашу принципиальную позицию по ключевым вопросам международной повестки".

Президент рассчитывает на скорейшую реализацию договоренностей об активизации взаимодействия, достигнутых с Премьер-министром Эфиопии на площадке БРИКС в Казани.

"Это возложено персонально на министров иностранных дел. Нужно принимать дорожную карту и продвигаться по всем направлениям - от технического оснащения сельского хозяйства до обучения эфиопских студентов в белорусских вузах", - уверен Александр Лукашенко.

Мали

Президент, говоря про Мали, отметил, что эта страна переживает новый период истории. Мали укрепляет суверенитет, проводит серьезные преобразования, важные для повышения уровня и качества жизни населения, подчеркнул он.

"Беларусь открыта для сотрудничества. Нашим отношениям нужен прочный торгово-экономический фундамент. Тем более опыт уже есть нашей работы с африканскими странами", - сказал Александр Лукашенко.

Нигер

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь заинтересована в развитии дружественных и взаимовыгодных связей с Нигером. Глава государства подчеркнул, что эта страна играет ключевую роль в Сахельском регионе Африки, особенно в сферах безопасности и борьбы с терроризмом.

"Готовы подставить плечо в решении стоящих перед вами задач в вопросах обороны, продовольственной безопасности, индустриализации различных секторов экономики, обучения кадров и медицинского обслуживания населения. Также опыт имеется", - сказал он.

Судан

Белорусский лидер назвал Судан одним из давних и проверенных партнеров Беларуси на Африканском континенте: "Наша продукция, особенно сельскохозяйственная техника, широко известна в вашей стране".

Президент пожелал народу дружественного Судана мира и стабильности и выразил уверенность, что это поможет раскрыть значительный потенциал сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, образовании и здравоохранении.