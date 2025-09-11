Встреча с представителем Президента США Джоном Коулом

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в Минске с представителем Президента США Джоном Коулом.

"Я вас приветствую в Беларуси. Спасибо, что вы находите время побывать в Беларуси. Время непростое", - сказал Глава государства в начале встречи.

"Я думал, что сказать прежде всего. Но, как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего Президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе, - сказал Глава государства. - Семь, шесть остановил войн или конфликтов - не важно. Он остановил немало конфликтов. Говорю как историк и как Президент, который уже долго работает: ни один Президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий и таких усилий, чтобы на планете был мир. Думаю, с экономикой, с пошлинами вы разберетесь сами. Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня".

"Спасибо! Очень высоко ценю Ваши слова", - ответил на эти слова Джон Коул.

Александр Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы США и далее продолжали действовать в этом направлении: "Главное сейчас, как я это вижу (не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах), чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы - американцы - выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе - в конфликте России и Украины".

"И, главное, желаю вам побольше объективности. Слушать надо всех, это Дональд умеет делать, но выводы он должен делать сам", - добавил белорусский лидер.

Он предложил обсудить ряд вопросов, к которым стороны подступались не единожды. "Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. Никуда не уйдем от вопросов войны и мира", - заявил Александр Лукашенко.

"Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то… - отметил Глава государства. - Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Еще это важно почему - потому что в Европе, и особенно наши беглые (мы их называем), они так хотят примазаться к этой теме. Ну, Крис (также присутствовавший на встрече заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. - Прим.), ты это хорошо знаешь. Я хорошо информирован - ты с ними переговоры ведешь и с нами".

"Ради бога. Это ваше дело, с кем вести переговоры. Но в связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее. Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений", - заявил Александр Лукашенко.

"Но я готов обсудить эту тему. И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп (говорить. - Прим.), большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный. Да и для вас, наверное, тоже. Хватает в мире проблем", - добавил белорусский лидер.

Важнейшим вопросом он также назвал сферу экономики: "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики".

Джон Коул во время встречи напомнил о важном телефонном разговоре, когда Президент США Дональд Трамп позвонил Президенту Беларуси Александру Лукашенко с борта президентского самолета по пути на Аляску. "Очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить Вам еще раз, что я и сделал", - сказал представитель Президента США.

"Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято Президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно". В отношении "Белавиа". Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято", - подчеркнул Джон Коул.

"Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании "Белавиа". - Прим.), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", - отметил представитель Президента США.

"Прежде всего, господин Президент, у меня для Вас кое-что есть. Позвольте мне зачитать это письмо от Президента Трампа Вам", - сказал Джон Коул.

В письме, в частности, говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа. - Прим.) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения".

"При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси", - отреагировал на это Александр Лукашенко.

В письме от американского лидера также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open: "Признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями".

"Следит, молодец!" - отметил Президент Беларуси.

"Мы молимся за Ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси", - говорится в письме.

Джон Коул особо отметил тот факт, что Президент США в конце подписал письмо "Дональд". "Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы", - пояснил представитель американского лидера.

На встрече в Минске Джон Коул вручил Александру Лукашенко подарок от Дональда Трампа. Это запонки, на которых изображен Белый дом - официальная резиденция президентов США в Вашингтоне.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать Президенту", - поделился подробностями Джон Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, - сказал Александр Лукашенко, рассматривая подарок. - Ну, я постараюсь в долгу не остаться".