Встреча с губернатором Хабаровского края России Дмитрием Демешиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля встретился с губернатором Хабаровского края Российской Федерации Дмитрием Демешиным.

Глава государства отметил, что часто встречается с руководителями российских регионов. "В этом вижу хороший знак на перспективу в плане решения главных вопросов, которые сегодня стоят перед Россией и Беларусью. Жизнь поставила эти вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Хорошо, что наконец внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам. Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы в состоянии в нынешних условиях решить те вопросы, которые жизнь поставила перед нами".

Президент обратил внимание на географическую удаленность Хабаровского края, которая тем не менее не мешает народам двух стран чувствовать себя дружественными и укреплять тесные взаимосвязи. "Я подумал, хоть вы географически не близкие, но это не значит, что чужие", - заметил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент подчеркнул значительный рост объемов взаимной торговли между Беларусью и Хабаровским краем, выразив надежду, что эта тенденция сохранится и в текущем году. За январь - ноябрь 2024 года показатель взаимной торговли достиг максимального с 2019 года уровня - $47,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился более чем на 45%. При этом экспорт вырос более чем на 85%, превысив планку в $47 млн. Основное влияние на рост экспорта оказала поставка в российский регион грузовых автомобилей, которые не продавались в аналогичном периоде 2023 года. Кроме того, увеличились поставки стальных прутков, электрических трансформаторов, жидкостных насосов. В основе белорусского экспорта в Хабаровский край также поставки изолированных проводов и кабелей, сыра и творога.

Глава государства обозначил ключевые направления для развития двустороннего сотрудничества.

В первую очередь он обратил внимание на возможности по наращиванию поставок отечественных БЕЛАЗов.

"Мы всегда поставляли в ваш регион большегрузные, карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Мы продолжаем реализацию нашей уникальной техники в вашем крае. На постсоветском пространстве больше никто не производит такие машины. Может быть, и не надо - мы в состоянии удовлетворить спрос не только Российской Федерации, но и многих стран мира", - заметил Президент. Отечественные БЕЛАЗы занимают порядка 40% мировых поставок такой техники.

"Мы готовы расширять поставки. Мы готовы обслуживать эту технику, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В этом плане вы на нас можете рассчитывать".

В продолжение разговора о продукции машиностроения Александр Лукашенко предложил увеличить поставки в Хабаровский край белорусской специальной, а также пожарной, аварийно-спасательной техники, машин для обслуживания аэродромов. Такая продукция может быть особо востребована при строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Речь о дорожно-строительных, грузовых машинах под марками "АМКОДОР" и "МАЗ". "У нас достаточно этой техники. Если у вас будет к этому интерес, мы готовы такую технику поставить и также ее обслуживать, гарантировать ее эффективную работу", - отметил Глава государства.

Речь также шла об имеющемся потенциале для расширения поставок электротранспорта. "Учитывая, что наша страна - автомобилестроительная прежде всего, мы рассчитываем на поставки пассажирского электротранспорта. В рамках создаваемого у вас нового кластера по сборке электробусов готовы предложить пакет решений по переходу отдельного населенного пункта или района на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры", - сказал Глава государства, уточнив, что Беларусь готова "обеспечить под ключ электротехникой" то место на карте, которое определит руководство края.

Один из актуальных, по словам Президента, вопросов двусторонней повестки Беларуси и Хабаровского края - кооперация в авиастроении. "Сферой сотрудничества могут стать поставки производимых в Беларуси деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК, а также гражданского авиастроения. Я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать", - заявил Глава государства.

Традиционно востребованная на российском рынке продукция - белорусские лифты. Произведенные и установленные в жилом фонде в советские времена лифты отработали свои сроки и нуждаются в замене. "Могилевлифтмаш" производит как раз такие лифты, которые подходят по размерам и техническим характеристикам, зарекомендовали себя как достаточно надежные и комфортные.

"У нас та же проблема, что и у вас - тысячи лифтов мы меняем в год. Но Россия для нас приоритет. Мы готовы выполнять прежде всего заказы Российской Федерации, потом - других государств", - заверил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул готовность белорусских предприятий и специалистов участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Хабаровском крае. В частности, речь шла о заинтересованности отечественных строительных организаций в участии в реализации крупных инфраструктурных проектов в российском регионе, среди которых Амурский гидрометаллургический комбинат, горно-обогатительный комбинат, речной логистический хаб на Амуре, на базе Хабаровского речного порта, морской порт Эльга.

"Мы предлагаем поставки необходимого оборудования. Можно договориться по элементам, что мы можем сделать для вас", - сказал белорусский лидер.

Естественно, обсуждались на встрече и возможности отечественного агропромышленного комплекса. Поставки белорусского продовольствия на Дальний Восток осуществляются постоянно, и продукция пользуется стабильно высоким спросом среди населения. Но возможности для расширения сотрудничества всегда есть. И Президент предложил развивать эту сферу взаимодействия, в том числе за счет трансфера технологий.

"Владивосток, Хабаровский край (Дальний Восток) для нас психологически являются очень важными регионами. Поскольку я человек советский и считаю, что это не чужие нам регионы. Мы прежде всего должны обратить внимание на эти регионы, чтобы они не чувствовали какую-то отдаленность от центра, что они чужие, не дай бог. Поэтому мы готовы в приоритетном порядке рассматривать вопросы поставки продовольствия, необходимого для Хабаровского края, и сотрудничество в области АПК", - сказал Александр Лукашенко. Такой опыт, по словам Президента, есть с Сахалином, Владивостоком. "Очень много мы сделали, в том числе по передаче технологий, в животноводстве особенно. Опыт есть. Мы готовы с вами в этом направлении сотрудничать", - добавил Глава государства.

"Мы в вашем распоряжении. Насколько мы можем, готовы работать. Закрытых тем нет. По всем направлениям будем с вами сотрудничать", - подытожил Президент.

В свою очередь Дмитрий Демешин поблагодарил за гостеприимство и радушный прием в Беларуси: "Вы действительно самые близкие, родные для нас люди, дружественное нам государство".

Он поздравил Президента с уверенной победой на прошедших выборах, отметив большое доверие со стороны белорусского народа. Дмитрий Демешин подчеркнул, что и в Российской Федерации, включая Дальний Восток, много людей, которые относятся к Александру Лукашенко с большим уважением.

По словам губернатора, высокий уровень дружественного сотрудничества между Россией и Беларусью позволит лучше развить и межрегиональные взаимоотношения, ведь значительный объем товарооборота сосредоточен именно в региональном измерении.

"Хабаровский край, несмотря на удаленность от Беларуси, в полной мере вовлечен в процессы межрегиональной интеграции с белорусскими партнерами. Упор на высоких технологиях. Это промышленный регион и промышленный центр, географический в том числе, Дальнего Востока", - сказал Дмитрий Демешин.

Он отметил, что в регионе развито самолетостроение, край намерен и далее диверсифицировать промышленный сектор экономики, чтобы не впадать в определенную зависимость, как это было ранее, от стран Запада. "Сейчас мы хотим интегрироваться в российско-белорусскую экономику. Для нас очевидно, что это нужно делать", - подчеркнул губернатор.