Церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам. Торжественная церемония состоялась 31 января во Дворце Независимости.

"Буквально неделю назад, вручая Знак качества лучшим белорусским предприятиям, я говорил о том, что важнейшими опорами суверенного государства являются в том числе традиции. Те, которые сформировала сама жизнь и которые укоренились в общественном сознании. Сегодняшняя наша встреча относится к таким традициям, когда в конце января мы собираемся по случаю Дня науки, чтобы чествовать новых докторов наук и профессоров", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что Беларусь за годы своей независимости построила серьезную научную и производственную базу, которая позволяет успешно развивать экономику, повышать уровень и качество жизни людей, укреплять обороноспособность страны.

"Благодаря усилиям многих поколений наших белорусских ученых, специалистов сегодня отечественная наука уверенно развивается по всем направлениям. Каждый из вас - пример для коллег, которые, следуя за вами, учатся так же верить в себя, ставить перед собой большие цели и твердо, упорно идти к этим целям", - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси продолжат развивать национальные научные школы в том числе для того, чтобы дать новым поколениям молодых ученых широкое поле возможностей для самореализации.

"Мы живем в эпоху небывалого научного прогресса. Но времена не выбирают. Выбирает само время. Это оно сегодня ставит нам задачи одна сложнее другой. Задачи, которые без науки, без вас, уважаемые ученые, решить невозможно. Дальше двигаться без реальной науки невозможно. Отсюда и отношение государства к науке", - заметил белорусский лидер.

"Нам в ближайшие годы предстоит существенно ускорить интеллектуальную модернизацию нашей экономики. Только при такой стратегии возможен прорыв, обеспечивающий новое качество жизни. И, я бы даже сказал, выживаемость любого общества", - отметил Глава государства.

"Чтобы вы понимали остроту момента. Сегодня наука означает независимость государства. Технологии захватили мир, а страны, обладающие ими, не просто богатеют, но уже диктуют правила жизни, активно продвигают новое мироустройство. И суровая правда жизни в том, что мы вынуждены бороться за свое место в новом высокотехнологичном мире", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"В ближайшее время мы встретимся в Национальной академии наук с научной общественностью и предметно обсудим вопросы, которые сегодня стоят перед государством и наукой. Но хочу еще раз четко обозначить мою позицию. Наш приоритет - прикладные научные исследования в тех сферах, где у нас есть серьезные компетенции и которые востребованы экономикой и самой жизнью. Под эти задачи мы всегда найдем средства и создадим самые благоприятные условия для ученых", - заверил белорусский лидер.

Глава государства добавил, что нынешняя церемония - признание заслуг каждого из ее участников, а также важных для страны успехов и достижений. "Они демонстрируют потенциал и возможности нашего народа, а также силу его интеллекта, - отметил Президент. - Я от души благодарю за большой творческий труд, целеустремленность, преданность любимому делу, которому вы посвящаете свою жизнь. Убежден, что вы еще многое сделаете на благо Беларуси. Я хотел бы, чтобы вы могли сделать многое для нас".

"Я очень уважаю труд ученых, преклоняюсь перед трудом ученых. Насколько это возможно, понимая, что без науки никак, помогал ученым. В этой пятилетке внимание будет еще пристальнее. Но это внимание не так - огулом и чохом. Я сказал, чему больше будем уделять внимание - то, что требуется на рынке сегодня и в обществе (не только в нашем), то мы и будем поддерживать. То, что приносит деньги, средства. И как бы ни было трудно, мы последние деньги отдадим для ученых, но нужен результат. Без результата никакой поддержки быть не может", - заявил белорусский лидер во время общения с учеными.

"Мы будем вас поддерживать по конкретным направлениям - то, что приносит очень большую пользу. Если вложили рубль и 15 рублей будет отдача, - двери для вас будут открыты всегда", - добавил Александр Лукашенко.

Президент напомнил ученым о своих поручениях по льну.

"Если откровенно, то я Институтом льна не восхищен. По крайней мере у себя вы научились возделывать лен (не прицепишься: прекрасный, каждый год это вижу), но я вам поручал создать систему по всей стране, чтобы был результат, - сказал Александр Лукашенко. - Мы восстановили и льносемстанции, потому что без семян какой может быть долгунец, и так далее. Но эффекта мы не получили. Того, о чем договаривались. Учтите, что нужен результат. Подумайте, как мы будем возделывать лен".

Президент подчеркнул, что лен - это национальный символ и важная культура для Беларуси.

"Я, помню, собирал копейки по стране для того, чтобы модернизировать Оршанский льнокомбинат. Делаем прекрасные вещи там. Может быть, наши женщины не совсем понимают, что такое лен, но потихоньку начинают понимать. И постельные принадлежности, и одежда. Да, она, может быть, больше мнется и прочее, но незаменима для здоровья. Даже специалисты говорят, что мы успешно боремся с онкологией, используя льнопродукцию. Для нас, для всего мира это весьма актуально. Поэтому льну быть, но нужен результат", - заявил Глава государства.

По его словам, в лабораторных условиях белорусские ученые создают хорошие образцы, а вот в полях дела обстоят хуже. Соответственно, производства не обеспечены качественным сырьем.

"Поэтому давайте договоримся, что с этого года мы предметно начнем реализовывать хотя бы то, что я вам поручил. Если что-то надо, вы скажите. Только не рассказывайте мне, что у вас севооборот не тот, что лен через 5-7 лет возвращается на одно и то же место и кто-то этого не хочет делать. У вас в руках все полномочия и ресурсы, делайте. Нам нужен лен", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что льнопродукция востребована на зарубежных рынках. Вплоть до того, что скупается даже не самое качественное сырье.

"Я уже не говорю о хорошем льне. Поезжайте в Оршу посмотрите: собирали по всему миру оборудование для того, чтобы модернизировать льнокомбинат. Никто льном уже практически не занимается. Собрали, сделали эти линии - делаем сегодня хорошую продукцию. Ученые пока отстают. Поэтому обратите на это серьезнее внимание", - потребовал Президент.

Реагируя на выступление директора Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Леонида Мальцева, Глава государства обратил внимание на его богатый управленческий опыт во главе различных силовых структур, включая посты Министра обороны и Государственного секретаря Совбеза. Специалисты высокого уровня, имеющие опыт работы на госслужбе, есть и в других вузах. Весь этот во многом уникальный опыт теперь нужно передать преподавателям, а также студентам и слушателям Академии управления.

"Академия должна стать ведущей. Не потому, что она при Президенте. А потому, что скоро эти "академики" будут управлять страной. Это верхушка, там же и переподготовку проходят некоторые", - обратил внимание Глава государства.

Он отметил, что некоторые не только молодые, но и преподаватели постарше, которые долго уже работают в учебном заведении, "несколько оторвались от жизни". "Так вот ваша задача опустить их на эту грешную землю. Как вы сказали, сделать практико-ориентированным наше обучение и нашу науку. На таких, как вы, специалистов я рассчитываю, - сказал Александр Лукашенко. - Я вас убедительно прошу, чтобы вокруг вас формировалось это здоровое ядро, которое на землю будет опускать всех тех, кто, как вы правильно сказали, привык хватать чужой опыт и переносить в Беларусь".

"Это не наш путь. Мы шли от земли, мы делали то, что надо было людям. Потихоньку поднимались наверх и создали то, что народу нравится. Последние выборы это продемонстрировали. Может, кому-то не нравится. Но народу это нравится. Мы это для людей делаем. И мы это должны сохранить. Роль ученых должна быть неимоверно высокая, ученых всех направлений: от историков, политологов до ученых, занимающихся сельским хозяйством", - подчеркнул Глава государства.

Президент уточнил, что для фундаментальной науки также отводится важная роль и ей продолжат уделять внимание, но только в тех направлениях, "которые будут замыкаться на нашу жизнь, на нашу практику".

Для Беларуси сейчас нет необходимости вкладывать значительные финансовые средства в фундаментальные научные исследования по широкому спектру направлений, как это делали в свое время, например, в Советском Союзе. "Надо, не надо - развивали. Пригодится. Действительно, знания за плечами носить не будешь, они всегда пригодятся. Но у нас нет столько средств, и необходимости сегодня такой нет". Для того, чтобы двигаться вперед и развиваться, надо заниматься теми сферами, где у Беларуси уже накоплен хороший опыт и компетенции, убежден Президент.

Именно так происходит, например, с машиностроением. В Беларуси давно сложилась сильная научная школа в этом направлении деятельности, есть промышленные предприятия с богатым опытом внедрения разработок и производства. Сейчас оказалось востребованным производство электротранспорта. Вот на этом, по словам Александра Лукашенко, и необходимо сосредоточить усилия и ученых, и практиков. "То, что требует наша жизнь, наши люди, - на этом должно быть сконцентрировано внимание", - сказал Президент.

Глава государства ориентировал всех на активную, интенсивную работу. "Мы все умеем делать, нас губит леность, мы ленивые", - заметил он. Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на важность импортозамещения: "Давайте мы сделаем сами. К сожалению, мне приходится наших специалистов очень серьезно в этом плане подталкивать. Порой, как вы говорите, диктаторскими методами. А куда деваться. Надо выжить, надо выстоять", - сказал Президент.

Глава государства заявил о важности практикоориентированности в науке, отметив, что постепенно и белорусские ученые стали это учитывать в своей деятельности. Но делать это, по словам Президента, нужно значительно быстрее.

"Наука наконец потихонечку, но начинает в этом направлении разворачиваться. Но только начинает разворачиваться. А мы уже все должны быть там, в этом процессе, если мы хотим выжить", - заявил Александр Лукашенко.

"Выборы - это не только победа. Я ведь понимаю, чего хотят люди. Но без самих людей мы этого не сделаем. Без науки тем более, - продолжил он. - Эта пятилетка - не только пятилетка молодежи. Это пятилетка ученых. Мне неважно, какие вы будете - молодые, пожилые, среднего возраста или совсем старики. Главное, чтобы вы могли генерировать не только идеи, но и их серьезно разрабатывать и делать их прикладными для нашей жизни, для нашей экономики. Это главное. Будет экономика - будет и страна".

Александр Лукашенко обсудил с учеными последствия невероятно теплой зимы.

Обращаясь к директору Института защиты растений Национальной академии наук Александру Запрудскому, Президент спросил: "В связи с невероятной зимой (такого вообще никогда не было), что нам ждать весной?"

Ученый пояснил, что сейчас специалисты уже мониторят обстановку в регионах, в том числе в Брестской области. "Отслеживаем фитосанитарную обстановку. Конечно, она будет непростой. Еще посмотрим, какой будет февраль. Передают заморозки. В целом это благоприятно для нас и неблагоприятно для насекомых-вредителей. Конечно, держим руку на пульсе и при необходимости проводим обследование, - сказал он. - У нас на контроле все области, районы в плане защиты растений".

"На что обратить внимание необходимо прежде всего?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Прежде всего на массовый вылет вредных организмов, вредителей", - пояснил ученый. Он уточнил, что если раньше ключевым показателем для определения фитосанитарной обстановки был апрель, то "сейчас уже в феврале и марте надо более пристально и внимательно смотреть".

Говоря о зимовке сельскохозяйственных посевов, Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков заметил, что нынешняя зима - исключительная для Беларуси. "Мы проводим обследование посевов по всем регионам. Ученые берут пробы, смотрят за состоянием", - рассказал он.

"То есть растения в покое, спят?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

"Пока в покое. Если даже начнутся хотя бы маленькие морозы, в принципе, все сохранится, никаких проблем и опасностей, надеемся, не будет", - отметил Владимир Гусаков.

"На следующей неделе заморозки будут и будут скачки до минус 15 при прояснениях. Минус 12-13 градусов заморозки будут, но через неделю этот скачок опять пойдет вниз и, как вы говорите, мы надеемся, что ближе к единице или минус трем морозы будут. Если юг, то это не совсем страшно. Там у нас больших морозов пока не будет. Может быть, к марту мы выдержим. Пораньше придется подкормить посевы, поскольку они израсходовали немало питательных веществ", - сказал Президент.

"Мы вырабатываем рекомендации для всех регионов, для всех хозяйств, как поступать", - добавил руководитель НАН.

Дипломы доктора наук Глава государства вручил 11 ученым.

В их числе доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры физики и аэрокосмических технологий БГУ Александр Поляков. Ученая степень доктора присуждена ему за развитие теории процесса рециркуляции оптических сигналов в замкнутых волоконно-оптических системах со спектральным разделением информационных каналов. Полученные результаты являются основой для создания измерителей различных физических величин. Могут использоваться в специализированных оптических процессорах, лазерной космической связи и в подземных волоконных системах охраны периметра для контроля подходов к запретным зонам режимных и стратегических объектов.

Ученая степень доктора химических наук присуждена доценту, заведующему кафедрой экологической химии и биохимии Института имени А.Д.Сахарова Белгосуниверситета Сиямаку Насеру Шахабу за разработку физико-химических основ создания пленочных поляризаторов на основе окрашенных полимеров и полимерных композитов для жидкокристаллических индикаторов и устройств оптоэлектроники. Результаты использованы в производстве поляроидов при изготовлении дозиметров, производстве приборов проверки подлинности документов, дефектоскопов.

Доцент, начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода удостоен ученой степени доктора технических наук за разработку комплексной оценки огнестойкости современных строительных конструкций из высокопрочного, модифицированного и центрифугированного бетонов, тонкостенных и предварительно напряженных конструкций. Установлены закономерности их поведения и механизмы разрушения при пожаре, разработаны методы определения пределов огнестойкости и эффективные решения огнезащиты. Это позволяет при проектировании моделировать жизненный цикл зданий в особых расчетных ситуациях пожара и обеспечить пожарную безопасность зданий и сооружений.

Ученая степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена доценту, заведующему лабораторией селекции льна-долгунца Института льна Виктору Богдану за новые научные и практические результаты в селекции льна-долгунца, включающие создание генетического фонда льна-долгунца (628 образцов из 33 стран мира) и выделение генов хозяйственно полезных признаков.

Еще один доктор сельскохозяйственных наук - доцент, директор Института защиты растений НАН Беларуси Александр Запрудский. Он удостоен этой ученой степени за разработку и внедрение научно обоснованного комплекса основных агротехнических и агрохимических приемов технологии возделывания кормовых бобов на зерно.

Ученая степень доктора исторических наук присуждена доценту, ректору Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирине Китурко за изучение деятельности государственной таможенной службы в 1764-1795 годах. Полученные результаты используются при преподавании в вузах, а также при создании музейных экспозиций и научно-популярных изданий по отечественной истории.

Доценту, профессору кафедры акушерства и гинекологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Ирине Верес присуждена ученая степень доктора медицинских наук за разработку и внедрение в практическое здравоохранение нового комплекса программ диагностики, прогнозирования и лечения послеродового эндометрита. Применение этого комплекса позволяет выявить данную патологию на ранних стадиях и своевременно назначить терапию - доказана его эффективность в снижении материнской заболеваемости в 2,4 раза и улучшении репродуктивного здоровья женщин.

Ученая степень доктора медицинских наук присуждена доценту, профессору кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Татьяне Емельянцевой за разработку и внедрение методов диагностики, реабилитации и абилитации, медико-социальной экспертизы детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также с другими расстройствами нейропсихического развития, включая расстройства аутистического спектра. Осуществление разработанной программы реабилитации и абилитации позволяет сократить до 5 лет срок восстановления жизнедеятельности детей с СДВГ.

Еще один доктор медицинских наук - доцент, заместитель декана лечебного факультета БГМУ Алексей Кадушкин. Ученая степень присуждена ему за разработку метода прогнозирования эффективности применения глюкокортикоидов у пациентов с обострением хронической обструктивной болезни легких. Метод позволяет осуществлять персонифицированное лечение пациентов, страдающих этим заболеванием.

Ученая степень доктора медицинских наук также присуждена доценту, начальнику кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского института БГМУ Дмитрию Клюйко за разработку, научное обоснование и внедрение в клиническую практику нового персонифицированного подхода к оказанию медицинской помощи пациентам со спаечной болезнью органов брюшной полости. Это позволило добиться отсутствия летальных исходов и сократить количество послеоперационных осложнений в 3,4 раза.

Доктором медицинских наук также стал ректор Витебского медуниверситета Алексей Чуканов за разработку и внедрение в клиническую практику межрайонных ресурсных центров пренатальной диагностики Республики Беларусь высокоэффективных методов дородовой диагностики пороков развития у плода, которые способствуют снижению пренатальных потерь и инвалидизации детей.

Аттестаты профессора Президент вручил доктору биологических наук, профессору, члену-корреспонденту НАН Беларуси, академику-секретарю Отделения биологических наук НАН Беларуси Олегу Баранову (специальность "биология"), профессору, заведующему кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки Владимиру Дулову (искусство), профессору, заведующему кафедрой комплексного изучения развития КНР Белгосуниверситета Руслану Есину (политология), доктору технических наук, профессору, заместителю председателя Высшей аттестационной комиссии Денису Капскому (транспорт), доктору медицинских наук, профессору, профессору 1-й кафедры детских болезней БГМУ Инне Козыро (медицина), доктору политических наук, профессору, директору Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси Леониду Мальцеву (политология), доктору медицинских наук, профессору, заведующему Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза РНПУ онкологии и медицинской радиологии имени А.А.Александрова Анне Портянко (медицинская биология).