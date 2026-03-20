Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 марта заслушал доклад о проекте Указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения".

Участниками мероприятия у Главы государства стали Заместитель Премьер-министра Наталья Петкевич, Первый заместитель Главы Администрации Президента Владимир Перцов, Министр здравоохранения Александр Ходжаев и Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович.

В Беларуси уже действует программа по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО за счет государства, благодаря которой за последние 4 года на свет появились 2528 малышей. И, как было доложено Президенту, данная процедура становится все более востребованной.

"Государство взяло на себя определенные обязательства в этой части. Я так думаю, лучше бы мужики какое-то на себя обязательство взяли", - критически заметил Александр Лукашенко, давая понять, что тема ЭКО и необходимости его проведения тесно связана не только с состоянием здоровья женщин, но также и мужчин. "Женщины говорят, что тема нашего обсуждения неординарная и значимая. Наверное, неординарная. Наверное, значимая. Но такого позорища для мужиков трудно придумать. Или, может быть, я ошибаюсь? - обозначил проблему Глава государства. - Женщина не может родить - не от кого. Мы уже начали придумывать некие искусственные методы, назовем их так, экстракорпорального оплодотворения".

"По существу ЭКО является одной из мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Но это не самое главное. Главное, что женщина хочет иметь ребенка - слава богу", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Министр здравоохранения в октябре 2025 года докладывал по соответствующей тематике. "Было принято решение подойти максимально либерально к этому вопросу и в интересах желающих. Чтобы не было там каких-то забабонов чиновничьих: ах, это можно, это нельзя, это морально-нравственные принципы, еще какие-то", - заметил Глава государства.

Был подготовлен соответствующий проект Указа и внесен на рассмотрение Президента. Как было доложено Главе государства, исходили в основном от жизни, в том числе от инициатив самих женщин. Однако отдельные предложенные подходы "вызвали неоднозначную реакцию у специалистов". Преимущественно это касалось морально-нравственных аспектов проведения процедуры.

"Что за специалисты, сколько они родили, если это женщины? Да и мужики, как они постарались, чтобы женщина родила?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

"Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом (я в общем говорю про мужиков), всячески надо как-то помогать", - подчеркнул Президент.

В связи с этим Александр Лукашенко напомнил о примере Аллы Пугачевой, которая, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями, стала мамой двоих детей. "И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец, - заметил Президент. - И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики".

В проекте Указа предлагается предоставлять женщинам бесплатно (за счет государства) вторую попытку ЭКО, увеличив при этом возраст для такой попытки до 49 лет.

Отдельно в ходе доклада затрагивался вопрос дополнительного финансирования на проведение этих процедур, которое оценивается примерно в 6 млн рублей. Александр Лукашенко подчеркнул, что выделение такой денежной суммы - это решаемый вопрос. Причем сделать это можно без дополнительной нагрузки на бюджет, а за счет выделения средств из президентских фондов. "Это я женщинам подарю. Соберу эти деньги и подарю. 6 миллионов не можем найти для женщины, чтобы ее осчастливить? - риторически спросил Глава государства. - Скажите, сколько надо денежных средств. Опять же, не бюджетных. Мы найдем эти деньги".

Ключевой аспект, на который обратил внимание Президент, - это определение медицинских показаний и противопоказаний для проведения ЭКО, применение высоких технологий в этой отрасли.

"Самое главное - здоровье женщины и возможность родить. Значит, надо обследовать. Чтобы здравоохранение, медицина наша на высочайшем уровне сказала: да, можно", - заметил Глава государства.

"Хочу сразу предупредить: надо нам обязательно в этом направлении, если мы чего-то не понимаем, привнести самые передовые технологии. Деньги за мной. Самые передовые, - продолжил Александр Лукашенко. - Если медики сказали, что Петровой можно сделать первое, второе, третье, десятое ЭКО, значит, 100% она должна забеременеть и родить. Если есть какие-то передовые супертехнологии, скажите, сколько это стоит. Это актуально в Год женщины. И не только в этот год. Годом мы тут не прикроемся".

Президент обратил внимание, что со стороны государства должны быть приняты все необходимые меры, созданы все условия, чтобы женщины могли иметь детей. "Вот это главное и для Года женщины, и в последующем на всю ее жизнь. Поэтому давайте исходить из этого", - сказал Александр Лукашенко.

"Конечно, дети - это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Поэтому я как Президент, а вы как мои подчиненные - мы должны делать все (и не только в Год женщины), чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети - это счастье нашей женщины", - подчеркнул Глава государства.

Еще один аспект, который обсуждался при подготовке проекта Указа, касается возможности использования женщинами для проведения бесплатной процедуры ЭКО собственных эмбрионов, которые хранятся в частных центрах. "Надо предоставить такую возможность", - высказал свою точку зрения Президент.

Глава государства считает, что не нужно создавать дополнительные ограничения для женщин. В том числе по поводу использования эмбрионов. Главное - успешный результат процедуры ЭКО и появление на свет здоровых детей. А место, где хранились эмбрионы (медцентр в Беларуси или за пределами страны, его форма собственности), не имеет принципиального значения.

"Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать", - убежден Александр Лукашенко.

Президент по итогам обсуждения поставил задачу подготовить комплексный документ: "Это должно быть не половинчатое решение какого-то вопроса. Это должно быть полное решение всех вопросов".