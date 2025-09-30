Встреча с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября встретился с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.

"Сопряжение двух форматов - ЕАЭС и СНГ - помогает нашим государствам масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики", - сказал Глава государства.

Он отметил, что несколько месяцев назад в белорусской столице на уровне глав государств стороны предметно и детально обсуждали стратегические направления сотрудничества в рамках ЕАЭС. Александр Лукашенко в этой связи заявил, что рассматривает нынешнюю встречу как полезный и содержательный диалог в развитие тех переговоров.

"Государства СНГ и ЕАЭС демонстрируют неплохие темпы развития. В истекшем году ВВП в объединениях вырос на 4,5%. На таком же уровне сложился рост и промышленного производства. Под контролем находятся инфляционные процессы, отсутствует проблема безработицы (скорее, наоборот), обеспечивается рост доходов населения", - сказал Глава государства.

"Сохранению экономической стабильности и росту ключевых показателей в нашем регионе должны способствовать реализация совместных научно-технических разработок и проектов, формирование устойчивых транспортно-логистических схем, расширение взаимовыгодной торговли и инвестиций", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь с советских времен уделяет особое внимание промышленности, особенно машиностроению. "В этой сфере мы видим свою специализацию и, если хотите, призвание. Надеюсь, что международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" помогла вам получить полное представление об уровне развития индустрии в Беларуси, а также оценить потенциал промышленной кооперации наших стран в рамках наших союзов", - сказал Президент.

Еще одной важной составляющей региональной интеграции Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность: "Не просто развитие сельского хозяйства, а именно продовольственная безопасность. Это вопрос социальной стабильности и, без преувеличения, существования народов и государств (особенно сегодня, когда почти миллиард населения в мире голодает). Его серьезность мы поняли давно, а введенные против Беларуси дикие санкционные ограничения лишь подтвердили правильность взятого курса на достижение самообеспеченности по самым критическим позициям".

Глава государства уверен, что все необходимое для успешной кооперации стран в агропромышленной сфере и реализации амбиций на внешних рынках продовольствия имеется. В этом ключе он приветствовал выработанные предложения о распространении на проекты в АПК действующего механизма субсидирования кооперационных проектов в промышленности из бюджета ЕАЭС.

Александр Лукашенко упомянул и о сфере цифровизации, про которую сейчас много говорится. "Однако сотрудничества в этом направлении на должном уровне пока нет. Вопрос о признании цифровой подписи остается неурегулированным уже долгие годы, - заметил белорусский лидер. - В данной области две задачи: первая - открыть взаимный доступ к национальным информационным системам и вторая - обеспечить их совместимость. С Россией мы двигаемся в этом плане очень прилично. В ближайшее время мы эти вопросы решим. Если будут желающие использовать наш опыт - пожалуйста".

Одним из важных вопросов, поднятых Главой белорусского государства на встрече, стало развитие торговли услугами. "Считаю необходимым конкретно обозначить политическую волю в данном вопросе и заявить о нашей твердой приверженности ускорению интеграции в сфере услуг, а вместе с этим и интенсификации инвестиционного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что с момента образования ЕАЭС и СНГ (а это более 10 лет и почти 35 соответственно) в торговле товарами удалось создать реальный внутренний рынок, хоть и с определенными изъятиями и ограничениями. Однако в торговле услугами все пока остается на уровне базовых договоренностей. Хотя больше половины ВВП обоих интеграционных объединений формируется именно этой сферой.

Говоря в целом о международной деятельности двух интеграционных объединений, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость на постоянной основе и на самом качественном уровне заниматься созданием благоприятной среды для продвижения на внешние рынки продукции ЕАЭС и СНГ.

"Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств - участников Содружества с международными партнерами", - заявил Глава государства.

Президент также отметил развитие в ЕАЭС института государства-наблюдателя. Например, его получил Иран в декабре 2024 года, соответствующие обращения поступили из Венесуэлы, Никарагуа и Мьянмы.

Такой же вектор развития принят в СНГ. Например, идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при Содружестве. "Уверен, что мы сможем принять соответствующее решение уже на Совете глав государств СНГ, запланированном на 10 октября этого года в Душанбе", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, в мае этого года вступило в силу полноформатное соглашение ЕАЭС с Ираном, в июне 2025-го в Минске подписаны торговые соглашения с ОАЭ и Монголией. Завершается переговорный процесс с Индонезией. Возобновился соответствующий диалог с Индией.

Александр Лукашенко обратил внимание, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.

"Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства, - заявил Глава государства. - По сути, через ЕАЭС и СНГ сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение интеграций".

По мнению белорусского лидера, СНГ должно закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах.

В свою очередь ЕАЭС должен стать примером построения прочных экономических связей на принципах открытости и взаимной выгоды, убежден Александр Лукашенко.

Президент заверил, что Беларусь будет и далее активно содействовать укреплению партнерства между странами и развитию интеграции во всех формах.

Белорусский лидер подчеркнул, что в основе всего лежит прежде всего экономика, все остальное можно выстроить на этом фундаменте. "Это актуально для нас сейчас, как бы мы тут ни кичились, - заметил Президент. - Разные подходы есть у государств, премьеры которых их представляют (на этой встрече. - Прим.), по экономическим вопросам. Я скажу просто, по-земному: давайте не потеряем то, что наработано предыдущими поколениями наших людей. Давайте сохраним то, что у нас есть, - наши экономические отношения, наш экономический фундамент. А если понемножку будем добавлять, что-то беря на других рынках, - это хорошо. Но это очень сложно сегодня".

Причина, по его словам, в том, что сейчас идет передел мира и конкурентное сражение, борьба. "Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вы генералы в экономиках своих стран, - обратился Президент к участникам встречи. - Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там "шепчемся по углам" во вред другим. Чепуха полная".

Глава государства призвал все страны СНГ и ЕАЭС сохранять исторически сложившиеся связи и развивать их. "Давайте держаться друг за друга сейчас. Давайте не будем бежать в разные стороны, - сказал Президент. - Никто нигде нас не ждет. Оторвать от общего могут. История об этом говорит: оторвали и бросили. Ну и кому мы потом нужны? Никому. Поэтому главное - наше единство, сохранить то, что наработано прежними поколениями, то, что у нас есть".

Центральная роль в этих процессах принадлежит России, считает Александр Лукашенко. "Она должна внести главный вклад, чтобы склеить, объединить, не дать развалиться в это время нашим союзам, - отметил он. - Она должна сыграть в этом плане свою роль. А мы должны не просто демонстрировать, а двигаться в этом направлении". Естественно, в этих процессах необходимо учитывать особенности разных государств, их суверенитет, подчеркнул белорусский лидер. Выстраивать отношения на основе существующих реалий и ставить во главу угла экономические интересы друг друга.

"Главное - это экономика. Давайте поддерживать эту экономику на самом высоком уровне. Давайте прежде всего будем видеть наши страны в реализации тех или иных программ, контрактов, направлений развития того или иного государства, поддерживать, насколько мы можем, друг друга. В основу надо положить справедливость и искренность, равноправие наших отношений", - подытожил Александр Лукашенко.

После выступления Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды Глава государства предложил сагитировать Таджикистан вступить в Евразийский экономический союз: "Я так понимаю, Таджикистан еще не готов в ЕАЭС вступать. Михаил Владимирович (обращаясь к Премьер-министру России Михаилу Мишустину. - Прим.), надо как-то сагитировать коллегу нашего".

В настоящее время членами Евразийского экономического союза являются Беларусь, Россия, Кыргызстан, Казахстан и Армения.