Посещение финального концерта акции "Марафон единства" в Минске

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на акции "Марафон единства" в "Минск-Арене"

Паважаныя сябры!

Дарагія беларусы і госці нашай Беларусі!

У гэтай велізарнай зале сёння пануе гонар, годнасць і адзінства. Таму што ў Мінск прыехалі людзі з усіх куткоў нашай прыгожай Беларусі. Людзі, неабыякавыя да будучыні нашай Радзімы.

Сёння завяршаецца першы этап "Марафону адзінства". Ён стаў яскравай старонкай сучаснага летапісу Беларусі, аб’яднаў дзясяткі беларускіх гарадоў і мільёны сэрцаў.

Быццам паўнаводная рака, штодзень ён набіраў моц. Захапляў, прырастаў новымі акцыямі і гарадамі. Кожны рэгіён прэзентаваў самае лепшае, каб здзівіць усю краіну.

І, трэба сказаць, здзівіў… Канцэртнымі заламі, вернісажамі, пляцоўкамі для дыялогу станавіліся заводскія цэхі, гандлёвыя цэнтры, вакзалы і нават саляныя шахты. Ад Брэста да Віцебска, ад Гродна да Гомеля і Магілёва гучала: "Мы разам! Час выбраў нас!"

Я ўдзячны ўсім, хто ўклаў у гэты грандыёзны праект не толькі свой талент, але і сваю душу. Удзячны артыстам, прафесійным і самадзейным, арганізатарам і рэжысёрам, бескарыслівым актывістам і валанцёрам.

"Марафон адзінства" паказаў: Беларусь - адна вялікая сям’я, дзе кожны гатовы падтрымаць іншага. Вы падарылі людзям вялікую радасць. Даказалі, што мастацтва і асвета, памножаныя на жывыя чалавечыя адносіны, могуць ствараць цуды.

Ведаеце, калі ў мяне пытаюцца, што робіць Беларусь такой асаблівай, прывабнай, гасціннай, светлай, напоўненай аптымізмам, я адказваю: людзі. Гэта вы, вы - асаблівыя, таму і краіна ў нас асаблівая!

(апладысменты)

На гэтым дадзеным нам Богам кавалачку зямлі - наш адзіны дом. І гэты дом не прадаецца ні за якія грошы. Мы будзем і далей будаваць гарадскія кварталы і вёскі будучыні, дарогі і заводы, станцыі метро і школы.

Будзем мадэрнізаваць сельскую гаспадарку, развіваць навуку, адукацыю, медыцыну. Рабіць усё, каб краіна станавілася яшчэ больш прыгожай і ўтульнай для нас, нашых дзяцей і ўнукаў.

Менавіта гэтаму прысвечаны першы ў пяцігодцы Год добраўпарадкавання. Будзе і працяг. І, самае галоўнае, мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба над нашымі дамамі.

2025 год - год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя, мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно.

Сейчас идет жесткий и, увы, кровавый передел миропорядка, установленного в 1945 году, когда Беларусь в числе других основателей утвердила Устав Организации Объединенных Наций. Рушится однополярность последних десятилетий. Возникают новые союзы и центры силы.

Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность, но по-прежнему остается островком мира, добрососедства и здравого смысла.

Все вы, как один, - мои дети. Президент за каждого несет ответственность. Если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен дикими фейками и вбросами, - у каждого будет шанс вернуться к жизни.

Мир вокруг быстро меняется. Нам сейчас не до внутренних игр и разборок. Все должны сплоченно и дружно работать, как единый организм, если хотим и дальше идти путем, который выбрали много лет назад.

Мы сохраним главное: диктатуру порядка, справедливости, добра и уважения к человеку. Прежде всего - к человеку труда.

(аплодисменты)

Проходя через глобальные кризисы и санкции, мы получили бесценный опыт, научились работать и развиваться, опираясь на собственные ум и силы.

Мы не будем плясать под чужую дудку. Не станем гнуть спину под панской плеткой. Не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика! Вы в этом можете быть абсолютно уверены!

(аплодисменты)

Но запомните: все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений.

(аплодисменты)

Уже много раз говорил про преемственность, про то, что через пять лет более половины нашей страны будут люди, родившиеся в период независимости. Они не знали империи Советского Союза и, по большому счету, не застали тяжелейших девяностых. И 2020 год показал, что молодежью - да и вообще - мы занимались недостаточно. Не так, как сегодня.

Безопасность, отсутствие расслоения общества, доступные медицина, образование, гарантированное первое рабочее место, неплохие дороги, невысокие цены, комфортные услуги - это ведь не само собой появилось из ниоткуда, ну или из интернета. Это адский труд строительства новой страны.

Следующая пятилетка станет временем молодежи. Задача старшего поколения - передать опыт, знания, умения, компетенции новому поколению управленцев, рабочих, крестьян, спортсменов, айтишников. Вовлеченность молодых людей во все сферы деятельности государства станет решающей.

"Марафон единства" стал настоящим гимном. Гимном суверенной стране и ее истории. Гимном всем достижениям нашей независимости. Вы, стоящие на этой сцене, и те, кого сегодня здесь нет, но мы их видели в городах нашей страны, - просто молодцы. Огромное вам спасибо!

(аплодисменты)

И знаете, я не великий учитель, оценщик всех этих ваших действий и этого действа, но немножко в этом что-то понимаю. Скажу откровенно: такого в Беларуси за годы независимости я еще не видел.

(аплодисменты)

Вы всем показали, что мы можем творить на мировом уровне. Вы всем постсоветским республикам (что меня радует) показали, в каком направлении надо двигаться, развиваться. Может, кому-то было скучновато в каких-то номерах, но вы должны понимать, что здесь от маленькой девчушки, мальчонки до убеленных сединой оперных артистов сошлись на этой сцене. Это непросто - всех собрать и организовать. Но вы это сделали! Спасибо!

(аплодисменты)

Это действительно был гимн народу, который понимает, какое это счастье - жить и трудиться на своей земле. И чувствовать, что ты не один. За спиной - Беларусь. Любимая, родная. Наша Беларусь! За спиной - миллионы единомышленников-патриотов.

(аплодисменты)

Патриотов, тех, кто с уверенностью говорит: "Я горжусь своей страной! И точно знаю, что у нее достойное будущее, которое мы построим вместе!" Обязательно построим, иного не дано. Построим в мире и созидании!

(аплодисменты)

И еще несколько слов. Может быть, не таких пафосных и торжественных. Это навеяно вами. Я в последнее время посещал много предприятий, которые мы открывали, давали новую жизнь. Это будущее. Наше будущее.

Я видел горящие глаза рабочих, крестьян, интеллигенцию, тех же айтишников, которых у нас стало значительно больше. Что они говорят? Говорят, 26 января, мы определяем свою судьбу - будущее нашего государства. Да нет, мы свою судьбу, дорогие друзья, определили десятки лет назад - суверенное, независимое государство!

(аплодисменты)

Как показал этот марафон, мы умеем гордиться тем, чем нужно гордиться. Но мы в то же время не страдаем никакой гигантоманией, живем своим трудом.

Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям. И не только соседям, но и всем государствам, всем народам. Я практически во всех побывал. И там такие же люди, как мы - подавляющее большинство, которые хотят жить и работать, гордиться своей страной, как мы. И мы в этом им помогаем и будем помогать. В этом наша философия.

(аплодисменты)

А еще я прочитал и услышал: говорят, что 26 января - день, от которого зависит наша жизнь. Да успокойтесь! Не зависит от этого дня вся наша жизнь. В противном случае, чего бы мы стоили, если только от одного дня зависела б наша жизнь.

Нет, свою жизнь мы также определили давно. Наша жизнь - это равные возможности для всех! Равные возможности! Это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет - вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей!

(аплодисменты)

А как вы уже распорядитесь этими возможностями, это не мое дело, не государства. Это дело ваше, вашей семьи, ваших родных, ваших близких. Не потеряйте свои возможности. Мы все сделаем, чтобы вы могли поступить в вуз, получить равное образование, разместить своих детишек - отвести в детский сад. Все будут иметь и имеют уже равные возможности. Только вы не забывайте о своих обязанностях.

И еще. Белорусы - люди добрые, гостеприимные, очень толерантные. Мы умеем слушать и верить - наша славянская суть такова: мы верим. И это качество белорусского народа сыграло злую шутку в истории независимой Беларуси, когда мы верили.

В 2020-м году часть наших людей поверила "у прывабнае заможнае жыццё за кардонам". Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая "прививка" нашему организму. Мы эту прививку получили. И все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году!

(аплодисменты)

Но подчеркну: ни в коем случае мы не свернем с дороги истинной демократии и уважения человека. Мы никому не должны закрывать рот. Мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Я же сказал: мы создадим общество справедливости, где человек будет уважать друг друга, где хочется жить.

(аплодисменты)

Сегодня, несмотря на все сложности и трудности, перед нами, белорусами, открывается необъятное поле. Море возможностей. Уважаемые друзья, давайте этими возможностями воспользуемся вместе.

Очень часто бывает, когда мы пропускаем момент, а потом нас захлестывают другие эмоции, другая жизнь. И мы уже не можем наверстать то, что не сделали вовремя. Это касается прежде всего молодежи. Давайте делать все вовремя! Вместе! Давайте не потеряем это время! Поэтому что это время выбрало нас! И от этого никуда не деться.

(аплодисменты)

Но у вас, естественно, возник вопрос: так что же такое 26-е января? Значение этого дня велико. Значение воскресенья, 26 января, в том, что мы должны показать всему миру: мы люди разумные, мы умеем делать выводы из прошлых событий и смотрим в будущее - мирное и безопасное. Которое мы должны подарить нашим детям и внукам. Никуда от этого не денемся. Потому что это страшное всеохватывающее время, которое выбрало нас!

(аплодисменты)