Встреча с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля встретился с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром.

"Господин Хафтар, прошу считать, что вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси", - сказал Глава государства.

"Все, о чем мы договоримся сегодня, в эти дни, которые вы будете в Беларуси, мы исполним вовремя. Поэтому позвольте вас приветствовать в Беларуси и всех сопровождающих - членов делегации. Мы готовы к работе", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь Халифа Белкасим Хафтар подчеркнул, что также рад встрече: "Мы очень рады посещать Беларусь. Огромное вам спасибо за приглашение. Мы очень рады и хотим сотрудничать с вами".

В Беларуси, по его словам, идет активное развитие различных сфер, а обстановка на протяжении многих лет остается мирной и спокойной несмотря на то, что вокруг Беларуси есть много точек напряжения. Умение сохранять мир и спокойствие, как это делает Беларусь, является примером, к которому стремятся многие другие государства, сказал командующий Ливийской национальной армией.

По его словам, мудрое руководство страной сделало из Республики Беларусь высокотехнологичное государство, где обеспечивается производство различной современной техники, в том числе промышленной и аграрной. "Все у вас развивается на высоком уровне", - заявил Халифа Белкасим Хафтар.

"Мы очень хотим развивать сотрудничество с вами, чтобы это было взаимовыгодно, на благо двух стран и народов, - сказал командующий Ливийской национальной армией. - У нас очень большое желание создать стратегическое сотрудничество между нами, господин Президент, на будущее".