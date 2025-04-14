Доклад председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Речь шла про комплекс вопросов развития белорусской столицы. Затрагивались как более общие вопросы, среди которых социально-экономические показатели и перспективы развития Минска, строительство жилья и благоустройство, так и предметные, хозяйственные аспекты жизнедеятельности города, затрагивающие интересы каждого жителя, например наличие парковочных мест и эффективность системы водоотведения.

Глава государства отметил, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5%, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22% от республиканских показателей. Инвестиции в основной капитал сложились на уровне 119%, заработная плата выросла почти на 20%. "Все, вроде бы, неплохо, - оценил Президент. - Квартал прожили. Перспективы? Что мы увидим в этом году?"

Показатели социально-экономического развития Минска за прошлый год и первый квартал нынешнего позволяют, по словам Президента, судить о том, как будет развиваться в целом ситуация по стране. "То есть мы уже можем о чем-то говорить. И если Минск выдержит темпы - треть от уровня, даже больше, ВРП от уровня республики, - значит, и в стране будет неплохо", - сказал он.

Глава государства затронул тему жилищного строительства, напомнив о планах строить жилье преимущественно за пределами Минска, "чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблемы для минчан". "Как здесь вы видите перспективы?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Отдельное внимание Президент обратил на проблему сверхнормативных сроков строительства жилья. "Это недопустимо - долгострои, - подчеркнул Глава государства. - У вас их 13, и из них в "Минск-Мире" - 8. Это вообще недопустимо. Они (компания, которая занимается застройкой этого квартала. - Прим.) пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционные соглашения, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь".

Глава государства во время разговора сделал особый акцент на приведении в порядок Минска в Год благоустройства. "Как будет в Минске, так будет по всей стране. Владимир Евгеньевич, это не значит, что мы где-то подмести улицы должны или деревца высадить. Надо прежде всего, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди, предприятия и организации", - поставил задачу Президент.

Например, процесс благоустройства парка Победы в Минске власти города поручили курировать образовательному учреждению, и его руководитель несет за это ответственность. "То же самое - предприятия. Я много раз об этом говорил. Вокруг предприятия как вы обозначите им на карте зону ответственности, они должны за это отвечать, чтобы было чисто, аккуратно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что за требованием содержать в чистоте и порядке город стоит не столько желание сделать его красивым, сколько забота о здоровье людей. "Знаете, люди услышали: "Вот, чистоту требуют и так далее, листья собирать и прочее". А если не собирать? Это же все гниет, и эта гниль со всей заразой, которая там накапливается, вдыхается людьми. Это здоровье людей. Поэтому надо в чистоте, порядке содержать не только свое жилище, но все, что вокруг, в местах общественного пользования. Поэтому каждый клочок земли должен быть за кем-то закреплен", - подчеркнул Президент.

Это требование касается также и жилой застройки. "Внутри территории должны быть облагорожены, ухожены, в том числе и дворы, где живут жильцы. Главам администраций на местах задачу ставьте. Они пусть жестко требуют. Жестко требуют, потому что заболеет человек - бесплатно лечим, расходуем колоссальные деньги. Так давайте отсюда начинать", - отметил Александр Лукашенко.

Что касается внешнего вида зданий, здесь Президент поставил задачу привлекать те организации, которые занимают первые этажи строений, к поддержанию фасадов в нормальном виде. "У нас почти в каждом доме на первых этажах коммерческие структуры, государственные предприятия. Мы договаривались когда-то: фасад - за ними. Мы уже не нагружаем, чтобы они внутри жильцам помогали ремонтировать и балконы в порядок приводить. Фасады пусть приводят в порядок. За свой счет. Кому надо помочь, вы разберетесь", - сказал Глава государства.

"То есть все эти вопросы надо предусмотреть, чтобы Минск был еще краше, еще красивее, тогда легче будет (добиться порядка и благоустройства. - Прим.) на местах: "Поезжайте, посмотрите в Минске", - обратил внимание Президент.

В качестве примера он привел благоустройство территории вокруг водной артерии Минска - реки Свислочь. Во время субботника Глава государства лично принимал участие в том, чтобы благоустроить территорию парка Народного единства, высадив здесь аллею из 80 деревьев. "Когда-то это будет красивое место. Вокруг все должно там быть красиво. Это водная артерия. Возле нее должен быть порядок, чтобы люди могли отдыхать", - пояснил Александр Лукашенко.

"По благоустройству должны быть приняты соответствующие решения, меры, и они должны осуществляться. Хочу, пользуясь случаем, всех предупредить, что в этом плане мы возьмем на очень серьезный контроль благоустройство в стране, - обратил внимание Глава государства. - Пусть никто не думает, что объявили Год благоустройства, год пройдет и там все забудется. Не забудется. Все должно быть в порядке - и дороги, и дома, и вокруг территорий (должен быть порядок. - Прим.), предприятия… Все, что не нужно, нужно снести. Где нужно построить что-то, значит, нужно построить". При необходимости Президент отметил готовность оказать финансовую поддержку Минску: "Если не хватит какой-то там копейки (небольшой желательно), одолжим, в будущем году отдашь".

Одной из тем стало будущее распространение в Минске успешного опыта по созданию технопарков по образцу созданного на территории мотовелозавода. "Мы обсуждали эту проблему, когда открывали городской технопарк. Хорошее предприятие, учреждение и ряд перспективных предприятий (создано на его территории. - Прим.). Тогда мы договаривались, что посмотрите в Минске, где еще будем открывать технопарки", - сказал Александр Лукашенко.

Президент во время разговора с председателем Мингорисполкома отметил, что получал от него письмо, где среди прочего поднимается проблема нехватки парковочных мест и вообще функционирования парковок, особенно в Минске. "Тоже давайте обсудим", - сказал Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, есть также проблемы по обслуживанию населения города в части обеспечения водоотведения. "У нас половина сетей эксплуатируется со сверхнормативными сроками. Не хочу сказать, что это уже развалюхи и так далее. Но планово надо, конечно же, работать. Знаю, что работа ведется. Как вы видите, надо ли ее по объему увеличивать или нормально?" - спросил Президент.

"Давай обсудим этот комплекс хозяйственных вопросов, от которых зависит жизнь людей, особенно в Минске", - обратился Глава государства к руководителю Мингорисполкома.

Владимир Кухарев начал доклад с вопросов экономики, которые назвал фундаментом развития города. По словам председателя Мингорисполкома, в прошлом году были достигнуты определенные результаты, а также было обеспечено выполнение всех доведенных показателей.

"В этом году мы стараемся не снижать динамику. По итогам первых двух месяцев можно сказать, что темп выдерживается, несмотря на высокую базу прошлого года", - сказал Владимир Кухарев. По словам председателя Мингорисполкома, ВРП за два месяца составил 106,4%. "Мы думаем, что такой процент надо удерживать", - добавил он.

Индекс промышленного производства составил 108,9%, розничный товарооборот - 113%. Говоря про показатель розничного товарооборота, Владимир Кухарев отметил: "Это говорит о том, что население располагает деньгами и может закупить товары". Показатель оптового товарооборота - 106,8%.

"Мы ставим задачу перед предприятиями - поиск новых рынков сбыта. Экономика города экспортно ориентированная, и количество выпускаемых товаров требует, конечно же, расширения рынков сбыта. Такая задача стоит", - подчеркнул Владимир Кухарев.